Bakan Kaya yarışın startının silahla verilmesine izin vermedi

Uluslararası Özel Sporcular Atletizm Şenliği’ne katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "7’den 70’e her engeli sporla aşacağız" dedi. Öte yandan Bakan Kaya, alanda çocukların olduğunu söyleyerek, yarışın startının silah atışı yerine bayrakla verilmesini istedi.

Üsküdar Belediyesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Uluslararası Özel Sporcular Atletizm Şenliği, Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi’nde bugün başladı. Şenliğe Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, engelli sporcular ve velileri katıldı.

Törende bir konuşma yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "2007 yılında başlayan atletizm şenliği Türkiye’nin sınırların aşan bir etkinlik oldu. 344 öğrencimizle başlayan bu etkinliğimiz önce Türkiyemizin diğer vilayetlerine, bu yıl ilk defa uluslararası boyut kazandı. Altı ülkeden öğrenciler katılıyor bu sene. Bizim için ayrı bir zenginlik ve mutluluk vesilesi. Engelliler, yaşlılar ve çocuklarla birlikte daha yaşanılır bir Türkiye olması için her türlü etkinliği yapmak için seferber olduk. Kalplere dokunmak, engelli kardeşlerimizin mutlululuğunu, neşesini, ailelerinin huzurunu arttırmak için bu etkinliği düzenliyoruz. Bu yarışların kaybedeni yok. Bu yarışta herkes kazanmıştır" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bu yarışmanın 344 özel çocuğumuzla başlayan başarı öyküsü, 12’nci yılda 31 ilden ve 6 farklı ülkeden 2 bin 100 özel sporcunun katılımıyla daha bir üst coşkuya taşınmıştır. İnşallah, bu coşku her geçen yıl artarak devam edecektir. Spor kişisel gelişimin, başarının en önemli başlıklarından biridir. Spor aynı zamanda biz duygusunu geliştirir, takım ruhunu ve kendine güveni artırır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak,engelliler kardeşlerimize sağladığımız sosyal yardım ve hizmetlerin yanı sıra eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında da desteklemeye devam ediyoruz. Bakanlık olarak 81 ilde yapılanması tamamladığımız spor kulübümüzün faaliyetlerini önemsiyor ve destekliyoruz. Çocuklarımızın ve engellilerimizin yaşam koşullarını iyileştirmek, sportif faaliyetlerden azami ölçüde yararlanmalarını sağlamak amacıyla ilgili bakanlıklarımızla işbirliği protokolleri yapıyoruz. Bunun 700’ünü engelli kardeşlerimiz oluşturmaktadır. Sporcularımızın ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettikleri başarılar gurur kaynağımız olmuşlardır. Sağlıklı ve mutlu yaşam için özel bakım merkezlerinde kalan engelli bireylerimize yönelik de spor faaliyetlerini başlatacağız. Kısacası 7’den 70’e her engeli sporla aşacağız" dedi.

Öte yandan Bakan Kaya, yarışın startının silahla verilmesine izin vermedi. Bakan Kaya, görevliye çok sayıda çocuk olduğunu söyleyerek, startın bayrakla verilmesini istedi. Bakan Kaya’nın bu hareketi veliler tarafından takdirle karşılandı.