Bakan Kaya’dan yetiştirme yurdu açıklaması

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yetiştirme yurtlarında kalan çocuklar için yeni eğitim dönemi öncesi motivasyon amaçlı bir organizasyon düzenledi. Başakşehir Belediyesi’nin Şamlar Tabiat Parkı’nda ev sahipliği yaptığı etkinliğe Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı.

Çocuklarla beraber önce kahvaltı yapan Bakan Kaya, daha sonra bir süre yürüyüş yaparak bisikletlerin bulunduğu alana gitti. Bakan Kaya ile beraber bisiklet süren çocuklar daha sonra ok atışı, ata binme gibi çeşitli organizasyonların bulunduğu bölüme geçti. Etkinlik için kurulan stantları tek tek ziyaret eden Bakan Kaya çocuklarla yakından ilgilendi.

“Daha özel ilgi görüyorlar”

Organizasyonun amacı hakkında konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eğitim dönemi öncesi son hafta sonunu yetiştirme yurdunda kalan çocuklarla geçirmek istediklerini söyledi. Yetiştirme yurtlarında değişen sistem hakkında da açıklama yapan Bakan Kaya konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Biliyorsunuz biz çocuk yetiştirme yurdu modelinden artık ev tipi modele geçtik. Yetiştirme yurtları bu ay itibariyle tamamen dönüştürüldü. Yeni dönüştürdüğümüz sistemde artık 5-6-7 çocuğumuz bir evde, ev tipi modelde daha özel bir bakım alıyorlar. Ya evlerde ya da çocuk evi sitesi dediğimiz kendi sıcak yemeklerinin mutfaklarında piştiği, alışverişlerini kendilerinin yaptığı ve daha özel ilgi gördükleri evlerde yaşıyorlar. Çocuklarımız geleceğimiz, bütün hizmetlerimizi çocuklarımızın yararı üzerine kuruyoruz. Sadece onların akademik başarılarıyla ilgilenmiyoruz aynı zamanda milli ve manevi duygularını taşımalarını istiyoruz. Bir spor dalıyla ilgilenmelerini istiyoruz. En büyük hizmetleri çocuklar için yapmaya devam ediyoruz, bundan sonra da öyle olacak. Bugün çok keyifli bir gün geçirdik.”

Başarılı çocuklar ödüllendiriliyor

Bakan Kaya, evlerde ve çocuk evi sitelerinde kalan çocukların eğitimi ve sosyal hayatı hakkında da konuştu. Başarılı olan öğrencileri ödüllendirdiklerini ifade eden Kaya, çocukları spora da yönlendirdiklerini belirtti. Bakan Kaya ayrıca etkinliğe ev sahipliği yapan Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’a da teşekkür etti.