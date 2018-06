Programa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, önce törendeki askerlere ardından yerli ve yabancı turistlere baklava dağıttı.

Osmanlı Devletinde Kanuni Sultan Süleyman zamanında ilk olarak başlatılan ve Yeniçeri Ocağı’nın 1826 yılında kaldırılmasına kadar devam eden "Baklava Alayı" geleneği yeniden yaşatıldı. Padişahın askerlerine ikramı olarak nitelendirilen geleneğin yeniden yaşatıldığı törene Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da katıldı.

Mehteran takımı eşliğinde Babüssaade Kapısı önünde düzenlenen Baklava Alayı töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Topkapı Sarayı’nın Osmanlının merkezi olduğunu söyledi. Baklava alayının hikayesini de anlatan Kurtulmuş konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Saray içinde yapılan baklavalar atlı alaylar ve önce mehterle saraya bir yolculukla, bir seferle getiriliyor. O günkü Yeniçeri Ocağını oluşturanlara 10 kişiye bir tepsi şeklinde dağıtılıyormuş. Baklavanın önemli bir Türk tatlısı olduğunu hem dünya kamuoyuna hem Türkiye kamuoyuna bu tören vesilesiyle göstermiş oluyoruz. Amacımız geçmişte yaşanan olayları bugünde yaşayarak geçmişe gitmek, geçmişe özenmek değildir. Geçmişteki bu geleneklerin devlet ve millet hayatında sürdürülmesi, aslında geçmiş ile gelecek arasındaki bağlantının iyi kurulması için de önemlidir. Nereden geldiğini bilmeyenler, köklerinin nasıl olduğunu bilmeyenler yarın nasıl ilerleyeceklerini, yarına nasıl güçlü bir şekilde yürüyeceklerini de bilemezler. Gelenek bu demektir. Geçmişte var olan iyi ve güzel adetlerin bir şekilde yerleşmesi ve gelecek nesillere taşınması demektir.”

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş bir tepsi baklavayı önce tören alanında bekleyen askerlere daha sonrada töreni seyreden yerli ve yabancı turistlere ikram etti.

Baklava Alayı nedir?

Osmanlı Devletinde Kanuni Sultan Süleyman zamanında ilk olarak başlatılan "Baklava Alayı" geleneği Yeniçeri Ocağı’nın 1826 yılında kaldırılmasına kadar devam etti. İstanbul’da her Ramazan büyük bir coşkuyla beklenen bu gelenek halk tarafından merakla beklenen bir gelenekti. Ramazan ayının ortasında padişahlar tarafından verilen bu gelenek askerlere bir iltifat niteliğindeydi. Her on askere bir sini baklava tepsisi düşecek şekilde hazırlıklar yapılırdı. İstanbul halkı da saraydan çıkan "Baklava Alayı"na büyük bir sevgi gösterirdi. Halk içinde bir gelenek haline gelen "Baklava Alayı" Ramazan ayının önemli motiflerinden biriydi. Baklavayı Osmanlı Devleti’nin saltanatının bir sembolü haline çeviren bu gelenek, Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından sonra son buldu.