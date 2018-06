Bakan Kurtulmuş: ’’Bu millet, yapanla yıkanı iyi bilir’’

Olsun, onlar söylemeye devam etsin. Bu millet, yapanla yıkanı iyi bilir. Bu millet, yaptırmak isteyenle yaptırmak istemeyeni iyi bilir. Onun için Menderes’i, Özal’ı ve Erbakan’ı saygıyla anar, bu ülkenin önüne takoz koymuş olanların da isimleri dahi hatırlamaz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Aras Marmara Eğitim Vakfı’nın (AREV) Beylikdüzü Atatürk Öğretmenevi’nde düzenlendiği programa katıldı. Kurtulmuş, AREV Mütevelli Heyeti Başkanı ve Beylikdüzü İlçesi Kurucu Belediye Başkanlığı yapmış olan Vehbi Orakçı, Beylikdüzü kanaat önderleri, iş adamları, STK temsilcileri ve AK Parti ilçe teşkilat mensuplarının katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

"Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi’ne gitmek Türkiye için fantezi değildi’’

Programda konuşan Bakan Numan Kurtulmuş,’’Türkiye bir yönetim sistemi değişikliğine gidiyor. Bu yönetim sistemi değişikliği, Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi’dir. Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi’ne gitmek Türkiye için fantezi değildi. Türkiye için zorunluluk olduğu için bu yönetim sistemine geçiyoruz. Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi’nin ilk uygulamasını da bu Pazar günü yapıyoruz. Bu uygulanın nasıl ve hangi istikamette devam edeceğinin kararını Pazar günü veriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi’nin ilk uygulaması yapılacak olması bakımından bu seçimler fevkalade önemli. Bu seçim sadece Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsi meselesi değil, Ak Parti’nin parti meselesi değil, Türkiye’nin hangi istikamete gideceği meselesidir’’ dedi.

’’Türkiye geriye gidemez, Türkiye eski sisteme dönemez’’

Türkiye hedefi olan bir ülke olmak mecburiyetindedir diyen Bakan Kurtulmuş, ’’Bize, Orta Doğu’da kendisine bırakılan yerde, bir şekilde bırakılan konumda olmaya rıza gösteren bir ülke olmak yakışmaz. Her alanda büyümek, her alanda güçlenmek, her alanda ileriye girmek durumundayız. Türkiye geriye gidemez. Türkiye eski sistem dönemez. Türkiye hükümet pazarlıklarının ve hükümet kurulamayan dönemlerin olduğu kargaşa ortamlarına geri gidemez’’ şeklinde konuştu.

’’Eğer Türkiye, 70’lerde ve 80’ler uçak yapsaydı, bilemediniz 90’larda yapsaydı bugün dünyanın uçak sanayisinde sayılı ülkelerden olacaktı’’

Bakan Kurtulmuş, şöyle devam etti: ’’Birileri meydanlarda diyor ki; bizi seçerseniz araba yaptırmayacağız. Zaten yaptırmadılar. Sizin feriştahınız yaptırmadı. Türkiye, 1960-70’lerde arabasını yapmış olsaydı, bugün dünya ile yarışan yerli malı arabaları olacaktı. Türkiye’ye uçak yaptırmadılar. Birleri yaptırmayacağız, yakacağız diyor. Eğer Türkiye, 70’lerde ve 80’ler uçak yapsaydı, bilemediniz 90’larda yapsaydı bugün dünyanın uçak sanayisinde sayılı ülkelerden olacaktı. Biz, bir taraftan kararlılıkla ileri gideceğiz, diğer taraftan geçmiş dönemlerde kaybettiğimiz süreleri telafi edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli bize böyle bir imkan veriyor. Daha hızlı şekilde yol alacağız. Az laf, çok iş yapacağız’’.

’’Bu millet, yapanla yıkanı iyi bilir’’

Milletin yapanla yıkanı iyi bildiğini ifade den Bakan Kurtulmuş, ’’Biz seçim kampanyası boyunca ne yaptık ne yapacağımızı anlatırken, Cumhurbaşkanımız ne yaptığını anlatırken, birileri de ne yaptırmayacaklarını anlattılar; hızını alamadı, arabayı yaptırmayacağım diyenden köprüyü yaptırmayacağım diyene kadar bir sürü insan çıktı. Olsun, onlar söylemeye devam etsin. Bu millet, yapanla yıkanı iyi bilir. Bu millet, yaptırmak isteyenle yaptırmak istemeyeni iyi bilir. Onun için Menderes’i, Özal’ı ve Erbakan’ı saygıyla anar, bu ülkenin önüne takoz koymuş olanların da isimleri dahi hatırlamaz’’ açıklamalarında bulundu.

Bakan Kurtulmuş’un programa katılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Vehbi Orakçı, ’’Bakanımız Numan Kurtulmuş, siyasi nosyonu, nezih kişiliği, akademisyen kimliği ile Türk siyaset hayatına değer katan büyüğümüz. Bizde vakıf olarak Beylikdüzü’nün sanayici işadamı, kanaat önderi ve STK temsilcilerini ağırladık. Yerel demokrasi ve yerel siyaset güçlü olduğunda, ekonomik ve sosyal gelişim yerelden başlayıp ulusala taşındığında kalıcı olur. Biz Beylikdüzü’nde olabildiğince yerel denekler, eğitim kurumları, STK’lar, Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi 30 bin civarı istihdam ve 40 milyar dolara yakın ihracat potansiyeli ile güzel bir kentte yerel demokrasi ve kalkınmayı başarmıştık. Kurucu belediye başkanı olarak bu süreci yönetmiştik. Bugünde AREV Okulları ve vakfıyla inşa ettiğimiz bu zemin üzerinde yeni eğitim hamleleri ile emin adımlarla yürümeye çalışıyoruz’’ dedi.

’’Beylikdüzü gelişen ve büyüyen bir yer’’

Beylikdüzü’nün gelişen ve büyüyen bir yer olduğunun altını çizen Orakçı, ’’Yüzde 45 üniversite mezunu olan bir yer. Dönemimizde yapmış olduğumuz okullar, kültür merkezleri, spor salonları, öğrenmen evi ve öğretmen evinin yanındaki huzur evi gibi nitelikli projelerle, Beylikdüzü insanı beklentilerinin çıtasını yükseklere koymuş. Bu beklentiye layık bir tutumla mevcut yönetimden hizmetler bekleniyor. Bizde istiyoruz ki aynı hizmetler standartları devam etsin. Beylikdüzün’de yeni okullar, yeni kültür merkezleri ve hizmetler olsun. Bu yönde talep var. Bu talebe cevap verilip verilmeyeceğini halkımız takdir edecektir. Bizim takdirimiz, bu yönde gayret yeterli değil’’ şeklinde konuştu.