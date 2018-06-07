Araba yaptırmayacağım diyor.1960’lı yıllarda Türkiye’ye araba yaptırmayan zihniyet, aynı zihniyetti. Türkiye’ye kendi arabasını yaptırmadılar, Anadol diye bir markayı maalesef utanç olacak bir markayı getirdiler, bir tenekeyi bir saman parçasını millete sattılar” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, iftar öncesinde Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifini ziyaret etti. Bakan Kurtulmuş’u Kooperatif Başkanı Fahrettin Can ve bir grup taksici kapıda karşıladı. Taksicilerin sorunlarını dinleyen Bakan Kurtulmuş, 24 Haziran seçimlerinde taksici esnafından da destek istedi.

“Taksici kardeşlerimizden 24 Haziran seçimlerinde destek bekliyoruz”

24 Haziran seçimlerine yaklaşık iki haftalık sürenin kaldığını hatırlatarak taksici esnafından destek isteyen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Taksici kardeşlerimizden Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimi olan 24 Haziran seçimlerinde destek bekliyoruz. Verdiğinizi biliyoruz ama sadece kişisel olarak destek vermeniz yetmez. Taksicilerin şöyle bir özelliği de vardır; taksiciler ayaklı propaganda aracıdır. Taksiciler toplumun nabzını tutan en iyi kamuoyu araştırmacılarıdır. Şimdi bu kamuoyunun nabzını tutuyorsunuz. Bugünü de çıkarırsak 16 kaldı. İki haftaya yakın bir süre içerisinde sizlerin de desteklerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Muhalefet partileri ne yapacaklarını değil, neyi yıkacaklarını söylüyor”

Muhalefet partilerinin Türkiye genelinde devam eden büyük çaplı projelere ilişkin tutumlarını eleştiren Bakan Kurtulmuş, “Maalesef muhalefet partileri ne yapacaklarını değil, neyi yıkacaklarını söylüyor. Neyi yaptırmayacağını söylüyor. Araba yaptırmayacağım, diyor. Yaptırma. Siz şimdi şoför kardeşlerimizsiniz. Ben hatırlıyorum çocukluğumuzda Anadol marka bir araba vardı. Hala vardır. Arkalarını kesmiş pikap gibi kullanırlar. Anadol marka araba çarpıştığı zaman keçiler kaportasını yerdi. İçi saman doluydu. 1960’lı yıllarda Türkiye’ye araba yaptırmayan zihniyet, aynı zihniyetti. Türkiye’ye kendi arabasını yaptırmadılar, Anadol diye bir markayı maalesef utanç olacak bir markayı getirdiler, bir tenekeyi bir saman parçasını uzun yıllar boyunca millete sattılar. Türkiye’ye 1940’lı yılların sonunda uçağını yaptırmadılar, Türkiye’de 1970’li yıllarda savaş uçaklarını yaptırmadılar. Zaten aynı kafa yaptırmıyor. Birinci köprü dersin istemez, ikinci köprü dersin istemez, Marmaray dersin istemez, araba dersin istemez. Şimdi bir tane aklı evvel de çıkmış ‘Ben de Çanakkale Köprüsünü yaptırmam’ diyor. Allah akıl versin” açıklamasında bulundu.

Taksicilerden ‘Uber’ teşekkürü

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can ise son dönemde yaşanan Uber sorununa değinerek, “Biliyorsunuz Uber denen korsan bir taşımacı var. Bu bizim 55 yıllık emeğimizi bir anda silip süpürmeye başladı. Gerçekten esnaf olarak çok rahatsız olduk. Çünkü biz bunları devlet ihalelerinden aldık. Gece gündüz bu arabaların içerisinde yatarak buralara gelmişiz. Ama diğeri gidip 100 bin liraya bir araba alıyor ve gelip bizimle aynı işi yapıyor. Bizim bunu esnaf olarak kabul etmemiz mümkün değil. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın bu haksızlığa dur diyeceğini biliyorduk. Sonunda esnafı rahatlattılar. Huzurunuzda onlara teşekkür ediyorum” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, konuşmasının ardından temsili olarak taksiye binerek direksiyona geçti. Bakan Kurtulmuş, kısa süreliğine taksiyi kullandı.