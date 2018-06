Bakan Kurtulmuş: “Play off oynuyoruz, süper lige çıkacağız”

Muhalefetin “yaptırmayacağız” kampanyasını eleştiren Kurtulmuş, “Erdoğan düşmanlığından Türkiye’ye hayır gelmez” dedi. Türkiye’nin dünyada süper lige çıkmak için çabaladığını vurgulayan Kurtulmuş, “Play off oynuyoruz, şampiyon olup süper lige çıkmak istiyoruz”

dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Gazetesi Yazı İşleri toplantısına katıldı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, 24 Haziran’da Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçiminin yapılacağını vurguladı.

“Cumhurbaşkanlığı modelinden asla geriye dönüş olmayacak”

Muhalefet partilerinin parlamenter sisteme dönüş ile ilgili söylemlerine karşı çıkan Kurtulmuş, “Bu seçimin konusu tekrar eskiye dönelim mi dönmeyelim mi tartışması değildir. Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı. Millet iradesi yokmuş gibi davranıyorlar. Siyasi tarihimiz boyunca Türkiye hiç geri gitmedi. Hep ilerlemeye doğru gidiyor. Bu Cumhurbaşkanlığı yönetim modelinden de asal geriye dönüş olmayacak. Bu geçiş belki bir müddet sonra anayasal bazı değişikliler de getirecektir” diye konuştu.

“Türkiye için Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş bir zorunluluk”

Türkiye için Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişinin bir zorunluluk olduğunu belirten Kurtulmuş, “Yenide konuşulmadı bu. Türkiye geçmiş dönemlerde bu demokratik olgunluğu sağlamak bakımından çok ağır bedeller ödedi. Türkiye 10 yıllar kaybetti. Uzun aylar boyunca kurulamayan hükümetleri yaşadı. Bunların hepsiyle koalisyon pazarlarıyla hatta hükümetler kurduktan sonrada iş bitmiyordu. Hükümetteki A partisi anyaya, B partisi Konya’ya gidiyordu. Temel bütün konularda ekonomik konularda, dış politika konularda bir çok alanda hükümet partileri arasında da anlaşmazlıklar çıkıyor. Onun sonun sonucunda da hükümetler düşüyordu. Bakıyordunuz 4 sene 5 Sene geçmiş. Türkiye bir daha asla bu kayıplarla karşılaşmayacak. 24 Haziran akşamı inşallah milletimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı hükümetinin başı olarak seçtiği anda seçimler netleştikten sonra hükümetini ilan edecek. Türkiye 1 dakika bile vakit kaybetmeyecek” şeklinde konuştu.

“Her Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir takım güçler kendi adayını seçtirmek için basık kurardı”

Türkiye’de uzun yıllar demokratikleşme mücadelesi verildiğini söyleyen Kurtulmuş, “Maalesef bu mücadelenin en sancılı olduğu alanlardan birisi de Cumhurbaşkanlığı seçimi idi. Her Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir takım güçler devreye girer Cumhurbaşkanını kendi istedikleri adamı seçtirmek için siyaset üzerinde baskı kurarlardı. Rahmetli Ali Fuat Başgil Cumhurbaşkanı adayı dahi olmamıştı. Aday olmak niyetiyle Ankara’ya gitmişti. Ensesine silah dayadılar. Tanıdığı bir generalin huzuruna çıkardılar. Generalin söylediği şudur ‘Seni çok severiz ama aday olursan kemiklerini bile bulamayız. Sakın aday olma’. Cumhurbaşkanı adayı dahi olunmasını bazı eli silahlı güçlerin karar verdiği Türkiye’de Allaha çok şükür halkın oyuyla seçilebilen Cumhurbaşkanlığı seçimine geldik” açıklamalarında bulundu.

“Milletvekili transferi alınlarında leke olarak kaldı”

Muhalefete milletvekili transferi eleştirisinde bulunan Kurtulmuş, “Ayıp alınlarında bir leke olarak kaldı. 15 kişinin gidip başka partiden transfer edilmesi aklı kime aitse kötü bir akıldı, eski bir akıldı, çağ dışı bir akıldı. Güneş Motel’de kalmış olan bir akıldı, 28 Şubat şemsiye partisinden mülhem bir akıldı. 28 Şubat’ta hükümet çoğunluğunu düşürmek için DYP’den adayları zorla, baskıyla, parayla aldılar. Gittiler şemsiye partisine üye olun dediler. Aynı şeyi birileri burada yapmaya çalıştılar. Giden milletvekillerine de yazıktı” ifadelerini kullandı.

“Seçim sonuçları ile ilgili bir risk görmüyorum”

Seçim anketleri ile ilgili sorulara da yanıt veren Kurtulmuş şunları söyledi:

“Anketlerde sıkıntımız yok. Hiçbir seçim masada kazanılmıyor. Bütün gücümüzle, teşkilatlarımızla, bakanlarımızla halkın içerisinde olarak onların gönlünü kazanmaya çalışıyoruz. Aktif bir seçim kampanyası geçiriyoruz. Siyasi tecrübem yanıltmıyorsa her gün üstüne koyarak büyüyoruz. Yeterince vakit var oyların çok daha yukarı çıkacağını düşünüyorum. Seçim sonuçları ile herhangi bir risk görmüyorum”

“Muhalefet ‘yaptırmayacağız’ üzerinden kampanya yapıyor”

Bakan Kurtulmuş muhalefetin seçim kampanyalarındaki söylemlerini de eleştirerek, konuşmalarını şöyle sürdürdü:

“Muhalefetin seçim kampanyalarında konuştukları belli. Mümkün olduğu kadar kampanyada tansiyonu yükselterek, sayın Cumhurbaşkanımız kendisine cevap vermesini sağlamaya çalışıyor. Bu seçimde görmediğimiz bir şey görüyoruz. Normalde bir parti çıkar şunları yaptım ve bunları yapacağım der. Her gün bütün adaylarımız bundan sonra neler yapacağını anlatıyorlar. Ne yazık ki CHP özellikle ‘yaptırmayacağım’ hatta ‘yıkacağım’ üzerinden kampanya yapıyor. Mesela anlamsız bir şeklide topa girdikleri ‘biz yerli araba yaptırmayacağız’ diyor. Bu diyor 1970’leri işi. Doğru ama senin feriştahın 1960’larda Türkiye’ye araba yaptırmadı. Devrim arabaları filmini hatırlıyoruz. CHP genetiğinde Türkiye’nin sanayileşmesine, büyümesine mani olma alışkanlığı vardır. Çıkıyor diyor ki ‘Çanakkale köprüsünü yaptırmayacağım’. Öteki diyor ki ‘falanca yere hızlı tren gelmesin’. Biz bunların hepsini yapacağız. Yerli otomobil, hızlı tren, Türkiye’nin 30 yıl önce yapması gereken ilerdi ama maalesef Türkiye’nin teknoloji tarihi aynı zamanda bir ihanet tarihidir. Karanlık bir el Türkiye’nin ileri gitmesine mani oldu. En son yaşadığımız İHA olayı. Müttefikimiz olan ülkeden almak içini kaç sene kapısında bekledik. Şimdi kendi yeri imalatımız İHA ve SİHA’larımızı yaptık. Terörle mücadelede etkin sonuçların nedenlerinden biri de budur. Bu kampanyanın halkta hiçbir karşılığı yok”

“Erdoğan düşmanlığından Türkiye’ye hayır gelmez”

Kurtulmuş Erdoğan karşıtlığı üzerinden yürütülen bir kampanyanın da kimseye yarar sağlamayacağını savunarak, “Çok açık söyleyeyim Erdoğan düşmanlığından Türkiye’ye hayır gelmez. Yani şuan fiilen cumhurbaşkanı olmasının ötesinde halkın çok büyük bir kısmının sevdiği, sempati duyduğu bir isim ve sürekli icraatlarıyla gündeme gelmiş olan bir isim. İster Türkiye’nin ekonomisindeki bu kalkınma hamleleriyle, isterse dünya beşten büyüktür diyerek Amerika’ya posta koyan tavrıyla, tarzıyla milletin önemli bir kısmının sempatisini kazanmış olan bir lider ve siz bütün stratejinizi Erdoğan karşıtlığı üzerine koyuyorsunuz”

“Menbiç konusunda bir uzlaşma noktasına gelindi”

Menbiç’te Amerika ile belirli bir uzlaşma noktasına gelindiğinin altını çizen Kurtulmuş, “Menbiç’te çok söz verildi. Bu sözleri Türkiye hükümeti unutur, söylediklerimize alışır dediler. İnşallah bir sonuç alınır. Orada başka bir şey olacak. Menbiç konusunda belli bir uzlaşma noktasına gelindi. İnşallah uygulaması da doğru olur. Bizim kimsenin toprağına gitmek gibi bir derdimiz yok. Ama kusura bakmayın 10 bin kilometre uzaktan gelenlerin oraya yerleşme derdi olmasın. Biz kendimize tehdit olan alanları teker teker temizliyoruz. Bu kararlılığımızı Amerikalılar da gördükleri için Menbiç konusunda bir adım atmak zorunda olduklarını görüyoruz” diye konuştu.

Olası bir Kandil operasyonunu da değerlendiren Kurtulmuş, “Kandil Türkiye için rahatsız edici bir yerdir. Sürekli bir takım tehditler geliyor. Türkiye hassasiyetini de gündeme getiriyor. Bu şu anda Kuzey Irak’ta devam eden operasyonlar var. Bu nasıl olur ne şeklide olur. Türkiye şunu söylüyor sınır bölgelerinde ülkemizin güvenliğini tehdit edecek bir terör eylemine Türkiye müsaade etmeyecektir. Kandil meselesini de böyle görmemiz lazım” şeklinde konuştu.

“Operasyonların seçimle ilgisi yok”

Operasyonların bilerek seçim öncesi planlandığı yönündeki eleştirilere de yanıt veren Kurtulmuş, “Seçimle hiçbir ilgisi yoktur. Afrin meselesinin seçimle ne ilgisi var. Afrin başladığında seçim daha yoktu. Aynı şekilde Türkiye’nin Kandil’i yıllardır konuşuluyor. Bunlar çok hassa konulardır. Türkiye bütün operasyonlarını hem kendi ulusal menfaatlerini en iyi şekilde karşılayarak yapmak zorunda. Türkiye Fırat Kalkanı ve Afrin’de diplomatik operasyonlar yaptı. Dikkat ederseniz her iki operasyona da dünyadan kayda değer bir tepki gelmedi. Çünkü Türkiye yüzde yüz haklıydı” dedi.

“Ne Amerika, ne Rusya ne Çin, ne Avrupa Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğu gerçeğini inkar edemez”

Dünyada bazı ülkelerin Türkiye’nin önemini unuttuğunu vurgulayan Kurtulmuş, “ABD’li dostlarımız şuna karar versin. Türkiye gibi kilit bir ülke ile ilişkilerine bir devam edecekler, yoksa birkaç bin kişilik eli silahlı terör örgütleri ile mi işbirliklerini arttıracaklar. Bu anlamda Amerika ne kadar aksi politika izlerlerse izlesinler ihmal edemeyecekleri, Ortadoğu barışının kilidi olan ülke Türkiye’dir. Aynı şekilde Avrupa ülkeleri içinde söylemek isterim. Türkiye’ye cüzzamlı muamelesi yapan bazı siyasetçiler var Avrupa’da. Birçok alanda Avrupa’nın ilacı Türkiye’dir. Son dönemde ilişkilerin gerginliklerin sebebi biz değiliz. Ne Amerika ne Rusya ne Çin, ne Avrupa Türkiye’nin büyük ve güçlü bir ülke olduğu gerçeğini inkar edemez, bunu yok sayarak hareket edemez. Sanki böyle düşünmüyorlarmış gibi davranabilirler ama bunun bir politik tavır olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Play off oynuyoruz, şampiyon olup süper lige çıkmak istiyoruz”

Türkiye’nin henüz dünyada süper lige çıkamadığını anlatan Kurtulmuş, “Türkiye henüz süper lige çıkmadı. Şu an play off oynuyoruz. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olamadık. Ama Türkiye büyük mesafe kat etti. Türkiye bir çok ülkeye artık ihtiyaç duymayacak kadar kendi teknolojisini üretme kapasitesine ulaştı. Türkiye şu an da playoff oynuyor. Şampiyon olup süper lige çıkacağız. Bazıları da bizi alt lige geri göndermeye çalışıyor” dedi.

“40 milyon turist olacak”

Türkiye’nin turizmde takım oyunu oynadığını vurgulayan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Turizmde takım oyunu oynuyoruz. 2015-2016 çok kötüydü. Dip noktadaydık. 2017’de muhteşem bir geri dönüş sağladı. 2018 rakamları ilk 4 ay bütün yılların rekoru kırıldı. Böyle devam ederse 40 milyon turist sayısı olacak, 32 milyar dolar da gelir elde edeceğiz.”