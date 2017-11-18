Bakan Kurtulmuş’tan NATO tatbikatına tepki

Bakan Kurtulmuş, “NATO’nun tatbikatındaki rezaleti hep beraber gördük bu kabul edilebilir bir şey değil. Efendim falanca memurumuz yapmış, ayıp etmiş falan diye geçiştirilecek bir şey de hiç değil” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş ile birlikte Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) toplantısına katıldı. Beyoğlu’nda bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Bakan Kurtulmuş’un yanı sıra İstanbul Valisi Vasip Şahin, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Türkiye İş Kadınları Derneği Başkanı Nilüfer Bulut ve çok sayıda iş kadını katıldı. Bakan Kurtulmuş toplantıda, NATO’nun Norveç’te gerçekleştirilen Trident Javelin tatbikatı esnasındaki bir simülasyonda Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan skandal tatbikat hakkında konuştu. Kurtulmuş, NATO Müşterek Harp Merkezi’nde yaşanan skandalın kabul edilemez olduğunu dile getirirken, olayın geçiştirilecek bir durum olmadığına dikkat çekti.

“Dünya markası haline geleceğini ümit ediyorum”

Türk kadının toplumdaki yerinin önemine dikkat çekerek iş hayatında kadın sayısının artışına dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “TİKAD’ın da bir Türkiye markası haline geleceğini belki de dünya markası haline geleceğini ümit ediyorum ve bundan da şüphe duymuyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ve şahsım olarak yapacağınız faaliyetlerde bize ne tür destekler düşüyorsa bu destekleri de sağlayacağımızı peşinen ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.

“NATO’nun tatbikatındaki rezaleti hep beraber gördük”

NATO tatbikatında yaşanan skandalla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kurtulmuş, “Önce yabancı düşmanlığı şeklinde başlayan sonra İslam karşıtlığı şekline dönen bir taraftan da maalesef somut olarak Türkiye düşmanlığı haline dönüştürülmeye çalışılan bir siyasi trend var. Batı ülkelerinde devam ediyor. En son dün NATO’nun tatbikatındaki rezaleti hep beraber gördük bu kabul edilebilir bir şey değil. Efendim falanca memurumuz yapmış, ayıp etmiş falan diye geçiştirilecek bir şey de hiç değil. Çok açık söyleyeyim. Bu 1990’ların başında Amerika‘nın Irak’ı işgaliyle başlayan önce siyasi bir trend olarak başlayan sonra bir takım müesseselerinde son derece iyi bir şekilde kurgulanmış, üretilmiş bir korkunun sonucu olarak ortaya çıkan bir şeydir. Fobi falan da demeyelim buna, fobi İslam dışı bir şeydir. Karanlıktan korkarsınız, yükseklikten korkarsınız ama bu öyle bir şey değil. Ama bu korkunun üretildiği çok açık” dedi.

“Türkiye en zor zamanında bile çok büyük gücü olan bir ülkedir”

Türkiye’nin UNESCO’nun Yürütme Kurulu’na Almanya’dan daha fazla oy alarak seçilmesiyle ilgili konuşan Bakan Kurtulmuş, “UNESCO’nun Yürütme Kurulu üyeliği seçimlerinde 195 ülke vardı. Bunlardan 184 tanesi oy kullanma imkanı vardı. Biz 184 ülkeden 154 ülkenin oyunu alarak hem de Avrupa Bölgesi’nden seçilip Yürütme Kurulu’na girdik. Türkiye en zor zamanında bile çok büyük gücü olan bir ülkedir. Bunu ümit olsun diye söylemiyorum kendi gücümüzün kıymetini bilelim manasında söylüyorum. İnşallah Türkiye’yi dünyadaki bütün önemli platformlarda en iyi şekilde temsil etmek hem de dünyanın her bölgesinde Türkiye’yi güçlü bir şekilde yoluna devam ettirmek için mücadele etmek durumundayız” diye konuştu.