Bakan Kurum Esenler'de açılacak olan Millet Bahçesi'ni inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenler'de yapımı devam eden ve son aşamaya gelinen Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, inceleme sırasında yaptığı açıklamada, “İnşallah buraları önümüzdeki 1 ay 45 gün sonunda açmayı hedefliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 günlük eylem planı çerçevesinde başlatılan ‘Millet Bahçeleri' projesi kapsamında, Esenler'de de yapımı başlatılan ve son aşamalara gelen ‘Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde' Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile birlikte incelemelerde bulundu. Parkın içinde gezinti sonrası basının karşısına geçen Bakan Kurum ve Belediye Başkanı Göksu, açıklamalarda bulundu. Millet Bahçeleriyle kişi başına yeşil alanın yüzde 10 artacağını belirten Kurum, “Çevre Bakanlığı olarak, Cumhurbaşkanın bize verdiği talimatlar doğrultusunda, şehrin her tarafında yeşil alanların miktarını artırmak noktasında çalışmalarımız var. İstanbul'daki toplam şu anda çalıştığımız millet bahçelerini yaptığımızda, kişi başı yeşil alan miktarı yaklaşık yüzde 10 artacak. Tabii Esenler bu noktada eksikliğini hissettiği ilçelerimizden biri, bugün 182 bin metrekare alanda, 15 Temmuz millet bahçesi hazırlıklarını yerinde inceledik” dedi.

“Bu projelerin sayısını arttırmamız gerekiyor”

15 Temmuz Millet Bahçesi içinde yapılacak faaliyetlere değinen Kurum, “Burayı da en kısa zamanda Esenler'e İstanbul'a, İstanbulluya inşallah kazandırıyor olacağız. İçinde her türlü faaliyetlerin yapılabildiği, sosyal donatım alanlarının olduğu millet kıraathanenin olduğu, yaşlıların, çocukların, gençlerin iç içe beraber zaman geçirebilecekleri bir alan oluyor. Bu noktada Esenler Belediyemiz de gerçekten güzel bir projeye, burada bizimle beraber eşlik ediyor. İnşallah bunu da en kısa zamanda İstanbullumuza, Esenler'e kazandıracağız. Tabii bu sosyal alanda, insanların burada vakit geçirebilmeleri, burada beraber gençler, çocuklar, yaşlılar beraber burada vakit geçirebilmeleri çok önemli, bizim bunların sayısını, bu projelerin sayısını arttırmamız gerekiyor. Bunun içinde ata sporlarımızı diğer sporları yapabilecekleri alanlar olacak. İnsanlar hem oturdukları mekanın yanında vakit geçirebilecekleri, hem sporlarını yapabilecekler hem de doğa ile iç içe olacak. Burası biliyorsunuz askeri alanda bize geçen bir arazi ve hiçbir zaman da bu arazileri biz rant olarak görmedik. Şehrin en önemli noktasında en merkezi lokasyonunda yer burası. Milletin kullanımına açılmak üzere ki ismi de millet bahçesi projelerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Bunları da İnşallah kısa zamanda hepsini teker teker açıyor olacağız” ifadelerini kullandı.

“1 ay 45 gün sonunda açmayı hedefliyoruz”

Bu bahçe dışında İstanbul'da bulunan diğer Millet Bahçelerini de inceleyeceklerini ve onlarında en kısa zamanda biteceğini vurgulayan Bakan Kurum, “Bugün İstanbul'daki Millet bahçelerinizi yerinde inceliyoruz. Buradan Başakşehir'i inceleyeceğiz. Orası da bitme aşamasına geldi. Esenler Başakşehir , Üsküdar, Atatürk Havalimanı bulunduğu alan Pendik yine Başakşehir'de iki bölge Hoşdere bundan hepsini zamandı İstanbullumuza kazandırıyor olacağız. İnşallah buraları önümüzdeki 1 ay 45 gün sonunda açmayı hedefliyoruz. Daha önce bitenler de olabilir belki toplu bir açılışta yapabiliriz bakacağız” diyerek sözlerini noktaladı.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise projenin son aşamaya geldiğini, bakanın belirleyeceği bir günde açılışını yapacakları ve Esenler sakinlerinin bu bahçe sayesinde rahat bir nefes alacağını belirterek şöyle devam etti:

“Hükümetimizin, ilk 100 günlük eylem planı içerisinde bahsedilen millet bahçesi, Esenler 15 Temmuz millet bahçesi şu anda son hazırlıklarındayız. Son aşamadayız inşallah son hazırlıklar bittikten sonra, burası İstanbul'un en büyük millet bahçelerinden bir tanesi olacak. Plan sınırımız, 182 kilometre proje alanımız uygulama 240 bin kilometre kadar çıkacak bir millet bahçesi olacak ve gerçekten özellikle civardaki nüfus yoğunluğu baktığımızda civardaki nüfusu nefes alabileceği, gelip oturabileceği, okuyabileceği, yazabileceği millet kütüphaneleri, millet kıraathaneleri, spor aktivitelerine gül bahçeleri de meyve bahçeleriyle özgün bir bahçe olacak inşallah. Bu hazırlıkları bittikten sonra da inşallah sayın bakanımızın arzu ettiği tarihlerde, buranın açılışını gerçekleştireceğiz. Bugün burada Sayın bakanımızla birlikte, bu hazırlıkları gözden geçirdik.”

Bakan Kurum ve beraberindekiler incelemelerin ardından Başakşehir'de yapımı devam eden Millet Bahçesi'ni de incelemek üzere alandan ayrıldı.