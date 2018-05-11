Camilere çocuklar geldiği zaman sus derler. Bırakın çocuklar camilerde görültü yapsınlar, ses çıkarsınlar, bırakın çocuklar camiye gelip oyun oynasınlar” diye konuştu.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından ilçe müftülük binası, Sultan Murad Camii Meydan Düzenlemesi, Bozkurt Camii, Süleyman Çetinsaya Camii’nin açılışı ile Konyalı Camii, Kubbeli Camii, Yedikule Göğüs Hastanesi Camii’nin temel atma törenleri gerçekleştirildi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Zeytinburnu İlçe Müftüsü Mustafa Açıkalın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "3 camimizin tamamlanması ve iki meydan düzlenmesi töreninde beraberiz. Hayırlı uğurlu olsun. Cami imar etmek o binayı yapmak, o bina içerisine insanların toplanıp namazlarını kılmasının ötesinde bir anlam taşıyor. Onun için bizim ecdadımız bir araya gelerek camiler, mektepler, medreseler gayret etmişler. Çünkü biliyorlar ki içinde Allah’ın adının anıldığı, Allah’a secde edilen yerlerin inşa edilmesi aslında Allah’a nasıl bağlı olduğumuzun bir göstergesidir”dedi.

"Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diyen Bakan Numan Kurtulmuş, "Dünyanın en güzel şehrindeyiz. Dünyanın en eski şehrindeyiz. Dünyanın en büyük medeniyetlerine beşiklik yapmış bir şehirdeyiz. Camilerin özellikle gençlerimizle cıvıl cıvıl sesleriyle kaynaştığı mekanlar olmasını temenni ediyorum. Bir tavsiye olarak söylüyorum. Camilere çocuklar geldiği zaman sus derler. Bırakın çocuklar camilerde gürültü yapsınlar, ses çıkarsınlar, bırakın çocuklar camiye gelip oyun oynasınlar” diye konuştu.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ise yaptığı konuşmada açılışların ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, açılışı yapılan camilerle ilgili bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Bakan Kurtulmuş, Başkan Murat Aydın ve beraberindekiler açılış kurdelesini kesti.