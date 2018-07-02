Bakan Numan Kurtulmuş İTO’yu ziyaret etti

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Bakan Kurtulmuş, İstanbul’un bir ticaret ve sanayi merkezi olduğuna vurgu yaparak İTO ile ortak projeler konusunda müzakere ettiklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 14 Nisan 2018 tarihinde başkanlığa seçilen İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ni İstanbul Eminönü’nde bulunan İTO Merkez Bina’da ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurtulmuş, “Türkiye’nin siyasi gündemi seçimler; kampanya ve arkasından gelişen süreç dolayısıyla biraz gecikmeli olarak bu ziyareti yapıyoruz. Öncelikle kendilerine yeni dönemde hayırlı ve üstün hizmetler diliyorum. Şekib Bey ve Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarımız hakikaten İstanbul’u hem çok yakinen tanıyan, ciddi bir birikime ve tecrübeye sahip olan arkadaşlarımız aynı zamanda da İstanbul’un ticaret hayatıyla ilgili önemli bilgi ve deneyim sahibi olan arkadaşlarımız. Bu dönemde başarılı hizmetler yapacaklarından eminim. Bir dünya şehri olan İstanbul’un ileriye doğru gitmesinde daha güçlü bir uluslar arası metropol haline getirilmesinde İstanbul Ticaret Odamızın da fevkalade katkıları olacaktır” dedi.

“İstanbul’un yeni bir vizyona ihtiyacı var”

İstanbul’un bir ticaret ve sanayi merkezi olduğuna vurgu yapan Bakan Numan Kurtulmuş, İTO ile ortak projeler konusunda müzakere ettiklerini belirterek, “İçeride yaptığımız görüşmede de hangi ortak projeler üzerinde çalışılabileceğini, İTO ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında kalıcı olarak hangi projeler ortaya konulabilir bunları müzakere ettik. Zaten yakın bir temas üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstanbul’un yeni bir vizyona ihtiyacı var. Tarihi yarımadası herhalde dünyada eşsiz, benzeri olmayan bir güzelliğe sahip olan bir kentimiz, dolayısıyla İstanbul aynı zamanda da Türkiye ticaretinin kalbi. Türkiye’deki sanayinin de merkezi burası bütün bu özelliklerle birlikte İstanbul’un daha ileriye gitmesinin ve Türkiye ekonomisine değerli katkılar sağlaması için neler yapılabilir bunları sürekli müzakere ediyoruz. Başkanımıza ve değerli Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.

“En rahat çalıştığımız bakanlıkların başında Kültür ve Turizm Bakanlığı geliyor”

İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şöyle konuştu: “Bakanımız ile geçmiş dönemlerde farklı alanlarda beraber çalışma imkanı bulduk. İnşallah bu dönemde İTO geçmiş dönemlerde olduğu gibi İstanbul’un kültür, sanat, turizm ve tanıtımıyla ilgili çalışmaları da artan bir tempoyla devam edecektir. Bu konuda zaten çok önemli faaliyetler yapıyor ve işbirliği içinde en rahat çalıştığımız bakanlıkların başında Kültür ve Turizm Bakanlığı geliyor. Önümüzdeki dönemde de bakanlığınızın bu konuda yaptığı çalışmaları da biz İstanbul Ticaret Odası olarak her türlü katkıyı vermeyi, bu faaliyetin içinde olmaya ve destek vereceğimizi de bu vesileyle ifade etmek isterim.”

Konuşmaların ardından İTO Başkanı Avdagiç tarafından Bakan Numan Kurtulmuş’a tütün yaprağı üzerine resmedilmiş bir selatin camii tablosu hediye edildi.