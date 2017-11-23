2004 yılından bu güne kadar 31 milyon TL değerinde spor malzemesi desteğinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2017-2018 yılı spor malzemesi desteğinin startını düzenlenen törenle verdi. İBB Cebeci Spor Kompleksinde gerçekleştirilen malzeme dağıtım törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ile birlikte çok sayıda amatör spor kulübü yöneticileri ve sporcular katıldı. Çeşitli etkinliklerin ve gösterilerin sergilendiği törende İBB, bini aşkın amatör spor kulübüne ve okula 350 bin adet spor malzemesi dağıtma çalışmalarına başladı. 39 ilçede faaliyet gösteren tüm spor kulüplerine bu yıl toplamda 10 milyon TL destek verileceği öğrenildi.

“Bakanlık olarak Türkiye’deki 13 bin amatör spor kulübüne 35 milyon TL destek veriyoruz”

Malzeme dağıtım töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Biz amatör spor kulüplerin içerisinden geliyoruz. Amatör kulüplerine, mahalledeki gençlere ve onların spor yapmasına destek vermek bizim de en önemli görevimiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizler Türkiye içerisindeki 13 bin amatör kulübe yaklaşık 35 milyon TL’lik ayni ve malzeme desteği veriyoruz. Bu yapılan destekler tabi ki yeterli değil. Bugün burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımız bin tane amatör spor kulübüne, bin tane okul spor kulübünü malzeme dağıtıyor. Ben bu çalışmadan dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

“İBB Spor Kulübü Türk sporunun lokomotifidir”

İBB Başkanı Mevlüt Uysal’a teşekkür ederek konuşmasını sürdüren Bakan Osman Aşkın Bak, “İçinizden bu ülkenin bayrağını göndere çekecek Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları istiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Türk sporunun lokomotifidir. Orada olimpiyat şampiyonları, Avrupa şampiyonları ve dünya şampiyonları çıkmıştır. Ben inanıyorum ki bu salondan sizlerin içinizden yeni şampiyonlar çıkacak” şeklinde konuştu.

“İstanbul’da toplamda 265 okulumuzun bahçesinde spor salonu yapılmış olacak”

Amatör spor kulüplerine desteklerinin devam ettiğini ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak amatör spor kulüplerimize destek olmaya devam ediyoruz. Toplamda 180 okulumuzun bahçesine spor salonu yaptık. Şu anda yaklaşık 35 spor salonumuzun yapımı devam ediyor. Yine 140 spor salonumuz planlanmış durumdadır. Toplamda 265 okulumuzun bahçesinde spor salonumuz bitmiş olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak istiyoruz ki bu salonlarda gençlerimiz spor yapsınlar. Gençlerimiz sağlıklı olsun, geleceğe daha iyi hazırlansın biz onlar için uğraşıyoruz” diye konuştu.

Tören sonrasında protokol üyeleri salonda hazır bulunan amatör spor kulüplerini gezerek, genç sporcularla sohbetler ederek fotoğraf çektirdi.