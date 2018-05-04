Bakan Osman Aşkın Bak, Esenler’de çocuk sokağı açılışına katıldı

Bakan Bak, burada yaptığı açıklamada, çocukların teknoloji ve madde bağımlılığı ile bireyselleştiğini söyleyerek, çocukları sokaklara davet etti. Bak ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığının da hayırlı olmasını diledi.

Esenler Belediyesi, açtığı Türkiye’nin ilk çocuk sokağının büyük ilgi görmesi üzerine ikinci çocuk sokağını Fatih Mahallesi’nde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla hizmete açıldı. Törene Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da katıldı. Türkiye’yi çocuk sokağı ile tanıştıranların kendi belediyeleri olduğunu belirten Tevfik Göksu, “Dünyanın değişik yerlerinden çocuk sokağımıza gelen özellikler İstanbul’da konsolosluğu bulunan ülkelerden kişiler gelerek çocuk sokağımızı inceledi. Bunun üzerinde birçok akademik çalışmalar yapıldı. Diğer ilçelerde çocuk sokağı yapmaya başladı. Çocuk sokaklarını her mahalleye yaymak istiyoruz. Fatih Mahallesi açısından bu açılışın önemli olduğunu düşünüyorum. Esenler çok hızlı değişiyor. Buralarda kamu çalışmaları başladık. Kamulaştırma olmadan hiçbir yerde hizmet üretemiyorsunuz. Atışalanı’nda çocuklara ve annelere ait park yapıyoruz. Fevzi Çakmak Mahallesi büyük çocuk külleyesi yapıyoruz. Sokakları çocuklar için inşa ediyoruz” diye konuştu.

Osman Aşkın Bak: “Çocuklarımızın bireyselliğini engellememiz gerekiyor”

Gençlerin mutlu olması kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Osman Aşkın Bak, “Gençlerin bizim geleceğimiz. Sokaklar bizim diyoruz bizim. Esenler Belediyesi çocuk sokaklarının ikincisi olarak gerçekleştiriyor. Çocuklarımız teknoloji ve bağımlılık nedeniyle artık bireyselleşmeye başladı. Evde bile odamızdan mesajlaşarak konuşuyoruz. Bu değerlerimizin kaybolmasına neden oluyor. Biz de sokaklarda büyüdük. Teyzelerimiz ekmek arası verirdi. Böyle komşuluk vardı. Çocuklarımızın bireyselliğini engellememiz gerekiyor. Teknoloji ve madde bağımlılığı bizim ve tüm dünyanın önemli önemli problemi. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak potalar yapacağız. Türkiye’de 4 binden fazla halı sahalar yaptık. Bu yıl yaklaşık 100 bin potayı okul bahçelerine, sokaklara yapacağız. Çocuklarımızın oynamasını istiyoruz. Yaz geliyor, çocuklar oynayacak. Hayatta paylaşılacak kazanılacak oyunlar var. Sokakta oyunlarda paylaşmayı öğreniyorsunuz. Esenler’de nüfusu ile insanıyla pek çok yatırımı hak ediyor. Ben de Esenler’de oturuyorum. Buranın evladıyım” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençleri çok sevdiğini hatırlatan Bakan Bak, “Çok büyük imkanlar sağlanması için talimatları var. Her bölgede spor salonları yapıyoruz. Çocukları havuzlara, spor salonlarına götürün. Mahalledeki herkes kim geldi, kim ne yapıyor diye bize iletmesi lazım. Aileler birbirini uyarlamalı” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı hayırlı olsun”

Türkiye’nin önemli bir süreçten geçtiğini vurgulayan Osman Aşkın Bak, “Bugün Başbakanımız Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile beraber Cumhur İttifakı’nın adayı olan Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunu Yüksek Seçim Kurulu’na iletti. Hayırlı, uğurlu olsun. Ak Parti olarak dün karar almıştık. Milletin adamı, milletin içinden gelen, kimsesizlerin kimsesi Recep Tayyip Erdoğan millete hizmet etmeye devam ediyor ve edecek. Milletimiz onun arkasında. Onunla beraber güçlü Türkiye için sandığa gidecek ve ona büyük destek verecek. Esenler bunu gerçekleştiriyor. Esenler’e inanıyoruz. Bu coğrafyada bize operasyon yapmaya kalkanlar var. Bize yol çizmeye kalkanlar var. Bu millet asla baskı yapılmasına izin vermez. Bunu 15 Temmuz’da, Afrin ve Zeytin Dalı operasyonlarında gösterdi. Kimse bu millete diz çöktüremez, hesap soramaz” değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra Bakan Osman Aşkın Bak, sokakta yapılan spor alanlarına gezdi ve çocuklarla birlikte basketbol ve futbol oynadı.