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29 Kasım 2017 13:50

Bakan Osman Aşkın Bak: “Hedefimiz Türk futbolunun başarısı”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kulüpler Birliği’yle yaptığı toplantının ardından, hedeflerinin Türk futbolunun başarısı olduğunu belirterek, “Dünya çapında başarı için çalışıyoruz” dedi.

Bakan Osman Aşkın Bak: “Hedefimiz Türk futbolunun başarısı”

29 Kasım 2017 13:50


Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kulüpler Birliği yöneticileriyle yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Daha önce Kulüpler Birliği Vakfı ve Başkanının kendisini makamında ziyaret ettiğini hatırlatan Bakan Osman Aşkın Bak, “İade-i ziyaret şeklinde bir toplantı oldu. Kulüpler Birliği Vakfı bizlere futboldaki ve kulüplerin sorunlarıyla ilgili bilgiler aktardı. Çok verimli bir toplantı oldu. Kulüplerimiz sorunlarını aktardı ve bizler de gerekli istişareleri birlikte yapıp beraber hareket ederek sorunları çözeceğimizi ifade ettik. Her şey Türk sporunun başarılı noktaya gelmesi için. Spor bakanlığı olarak devletimizin kademeleri olarak kendileriyle istişarelerde bulunduk. Sık sık bir araya geleceğiz ve biz bu sorunların paydaşlarla çözülmesini istiyoruz. Sayın başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ekipler oluşturarak değerlendirmelerde bulundular. İnşallah bir araya geleceğiz. Hedef Türk futbolunun ve sporunun dünya çapında başarılı olması. Verimli bir toplantıydı, başkanımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.



“Birimlerin tespitleri çok önemli”


Türk futbolunun geleceği için kurulan birimlerin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Bakan Bak, “İlgili birimlerle görüşüyoruz. Onların tespitleri çok önemli. Sayın başkanımız Kulüpler Birliği Vakfı çatısı altında altyapıdaki arkadaşlarla görüşüyor. Bu arkadaşların aktardığı bilgiler bizler için çok önemli ve yol haritası konusunda büyük bir önem arz ediyor. Verimli değerlendirmeler alıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.




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