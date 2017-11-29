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29 Kasım 2017 10:19

Bakan Osman Aşkın Bak, Kulüpler Birliği’nde

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kulüpler Birliği Vakfı’nda görüşmelerde bulunuyor.

Bakan Osman Aşkın Bak, Kulüpler Birliği’nde

29 Kasım 2017 10:19

Toplantının gündeminde altyapı yatırımları ve kulüplerin vergi borçlarıyla ilgili talepleri var.


Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kulüpler Birliği Vakfı’yla görüşüyor. Toplantıda Bakan Osman Aşkın Bak’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Başkan Yardımcıları Şekip Mosturoğlu, Mehmet Sepil, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Güreli, Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün ve Galatasaray Altyapı Sorumlusu Emrah Bayraktar hazır bulundu.




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