Bakan Osman Aşkın Bak, milli sporcularla bir araya geldi

Sporculara başarılar dileyen Osman Aşkın Bak, “Bayrağımızı göndere çektirerek, Mersin’deki başarıyı yakalayacağınıza inanıyorum” dedi.

Akdeniz Oyunları’na hazırlanan milli sporcular, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya geldi. İstanbul’da milli sporcularla akşam yemeğinde bir araya gelen Bakan Bak, 22 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında İspanya’nın Tarragona kentinde yapılacak olan oyunlar öncesinde sporculara başarılar diledi. 2009 yılında Akdeniz Oyunları’na yönetici olarak katıldığını söyleyen Bakan Osman Aşkın Bak, “Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı olarak katılmıştım. Bu mini bir Olimpiyat olarak değerlendirilebilir. Akdeniz Oyunları, Akdeniz çanağındaki ülkelerin sporcularının Olimpiyatlar sonrasında bir araya gelerek düzenlediği bir organizasyondur. İspanya, kendi içindeki bazı sorunlar nedeniyle organizasyonda 1 sene gecikti. Biz 2013 yılında Mersin’de düzenledik. Yunanistan’ın organizasyonu yapamayacağını belirtmesi üzerine, kısa süre içinde biz organize olarak başarılı bir organizasyon gerçekleştirdik. Ülke olarak da organizasyon kapasitemizi gösteriyor bu durum. Bence iyi bir tecrübe. Diğer takımlar birinci oyuncularını getirmez gibi düşünceler olabilir. Müsabaka, müsabakadır. Herkes kazanmak için orada olacak. Özellikle ev sahibi İspanya’nın, İtalya’nın ve Fransa’nın bir çekişmesi var. 81 milyon nüfusu olan bir ülke olarak biz de sizlerin oralardan başarılı olarak dönmenizi arzu ediyoruz. Bir sporcu sahaya çıktığı zaman kazanmayı düşünür. Rakibinize de her zaman saygı duymalısınız. En önemli şey, müsabakada kimseyi küçük görmeyeceksiniz. Her zaman iyinin de iyisi vardır. Bir şampiyonu yenerek şampiyon olunur” ifadelerini kullandı.

“Sporcunun ödülünü soğumadan vereceksiniz”

Maçların çok farklı atmosferde olduğunu ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Bazı branşlarda diğer ülkeler sizden iyi olduğunu düşünebilir ama maç farklı bir atmosferdir. O gün kim iyiyse ve kim daha konsantreyse o kazanır. Sporun ruhunda da en son ana kadar mücadele var. O ruh olmalı, o enerji olmalı. Kafilede eski hocalarımızı da görüyoruz. Nedim Özbek, voleybol milli takımımızın hocası. Kendisiyle 1994-2006 yılları arasında çalıştık. Çok hırslıdır, kaybetmeyi kabul etmez. İmkanlarımız çok iyi. Yüzlerce tesis var. Bugün Şırnak’ta 5 tesisin tarihini belirledik. Türkiye’nin her köşesinde tesisler var. Biz sporun içerisinden gelen bir Cumhurbaşkanımız olduğu için çok şanslıyız. Onun da her zaman söylediği bir ifade var, “Sporcunun teri soğumadan ödülünü vereceksiniz.” İnşallah kafilemiz Akdeniz Oyunları’ndan altın madalyalarla dönecektir, ben buna inanıyorum. Buradaki her mücadele sizi Olimpiyatlar’a taşıyacak. Tokyo Olimpiyatları’na 2 yıl var. Buradaki rakipler, yarın da karşınızda olacak. Takım müsabakalarında da durum aynı. İnanıyorum ki arkadaşlarımız başarılı neticeler elde edecek. Daha çok tesis ve yatırım yapmaya devam edeceğiz. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın takviminde yeni projeler de var. Benim önemsediğim şey, ölçmediğiniz şeyi yönetemezsiniz” diye konuştu.

“Hagi ve Popescu’yu, Barcelona’da izledim”

Tarragona’ya daha önce gittiğini sözlerine ekleyen Bakan Osman Aşkın Bak, “Tarragona, Barcelona’ya 80 KM uzaklıkta bir şehirdir. 1995 yılında gitmiştim ve spor aşkı nedeniyle sabahın 6’sında kalkıp trene binip Barcelona’nın antrenmanına gitmiştik. O zaman Popescu ve Hagi, Barcelona’daydı ve onları yakından izleme şansımız olmuştu. Güzel bir şehir ve ben bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor ve siz orada gururla bayrağımızı dalgalandırdığınızda 81 milyon sizin arkanızda. Önemli olan İstiklal Marşı’mızı çaldırmak. Biz seçimler nedeniyle buradayız. Sizlerle olamayacağım. Seçimden sonra sizlerle olmayı planlıyorum. Siyasette yarın ne olacağı belli olmaz ama bizim planımızda var. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız’ın da başarılarını sizlere iletmek istiyorum. Dönüşte bizleri de kabul ederler. Arkadaşlarımıza, teknik ekibimize, antrenör ve idareci arkadaşlarımıza başarılar diliyorum, yolunuz açık olsun. Bütün millet sizinle beraber. Orada çekişmeli müsabakalar sonucunda üst sıralarda olmamız lazım ve Mersin’deki başarıyı yakalamamız lazım. İlk kafilede voleybol, kadın futbol takımı, okçular, jimnastik takımı var. Yarın da ikinci bir kafile gidiyor. Tekrar yolunuz açık olsun. Sizlerle gurur duyuyoruz. Oralardan başarılı sonuçlarla döneceğinize eminiz. Uluslararası arenada göstereceğiniz başarılar milletimizi gururlandıracak. Başarılı bir Akdeniz Oyunları temenni ediyorum. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun” diyerek sözlerini tamamladı. Osman Aşkın Bak, açıklamaların ardından kafileyle toplu fotoğraf çektirdi.