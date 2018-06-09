Bakan Özhaseki: “Deprem olunca kader diyoruz, emin olun değil”

Büyük proje için vurulan ilk kazma havadan görüntülenirken, törende konuşan Özhaseki, “Deprem olunca kader diyoruz, emin olun değil” dedi.

Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden olan ve 100 bin kişiyi ilgilendiren Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ilk kazma Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katıldığı törenle vuruldu. Piyalepaşa Mahallesi’nde gerçekleşen törene Bakan Özhaseki’nin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törenle İBB’nin desteğiyle 2 milyon 350 bin metrekarelik alanda 9 milyarlık yatırımla gerçekleştirilen Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 1’inci etap startını Bakan Özhaseki, Başkan Uysal ve Başkan Demircan Okmeydanı Van Blokları’ndan başlayarak verdi. İBB’nin iştiraklerinden KİPTAŞ’ın yapacağı kentsel dönüşüm kapsamındaki ilk yıkım çalışmaları havadan drone ile de görüntülendi. Kentsel dönüşüm için ilk etapta gerekli olan 30 milyon lirayı İBB verirken, havadan çekilen görüntülerle Van Blokları’ndan başlayan kentsel dönüşüm çalışmasının yapılacağı alan da gözler önüne serildi.

“Deprem olunca kader diyoruz, emin olun değil”

Kentsel dönüşümün depreme karşı büyük önem taşıdığına dikkat çeken Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Bakanlıkta biz de bu konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu coğrafya sığınma coğrafyası olmuş. Balkanlar’da, Kafkaslar’da daralan herkes buraya gelmiş bir olmuşuz, beraber olmuşuz, devletimizi kurmuşuz. Deprem ülkesi olduğumuz için şu anda bile ülkenin birçok yerinde deprem oluyor. Deprem olduğunda içimiz yanıyor ama gidince unutuyoruz bunu hatırlatmam lazım benim. Bizim yerimizde uyumadan önümüze bakmamız lazım. Deprem olunca kader diyoruz, emin olun değil. Kamu burada elini taşın altına sokacak ki vatandaşımız evinde rahatça oturabilsin. Önümüzdeki 15 sene içinde tüm Türkiye’de tamamiyle yılda 500 bin bağımsız birim olmak üzere 200-250 bini İstanbul’da diğer kalan kısım Anadolu’da ne kadar depreme dayanıksız yapı varsa kimliği, kişiliği olmayan bina varsa yıkmak ve yeniden yapmak" diye konuştu.

“Seçimlerden sonra, ekonomi de ayağa kalkacak "

Doğu illerinin terörden temizlendiğini belirten Bakan Özhaseki, “Şehirlerde ilçelerde dağlarda katiller sürüsü yok, ama sınırdan sızmalar başladı onun için bizim aslanlarımız Elbab’a Afrin’e gitti. Dünya ciddiyetimizi anladığı için Amerikalılar bir dakika gelmeyin de biz bunları buradan çıkaralım demeye başladılar. Eğer oradan katiller sürüsünü çıkarmazlarsa gidip onu da temizleyeceğiz Allah’ın izniyle çaresi yok. İnsafsız, vicdansız bir dünyadayız. ABD’den kalkıp da Güneydoğu’daki vatandaşın hakkı için mi gelecek buraya bu insafsızlar. Ne yazık ki kananlar oldu zamanında. Seçimlerden sonra, Allah’ın izniyle her iş daha iyi olacak, ekonomi de ayağa kalkacak ve uçmaya devam edecek. Bürokratik vesayet kırılacak, bugün git yarın gel ayakları efendim kanunun şu maddesine uyduydu uymadıydı bir bakalım, hele bir gitsin buradaki gibi bir meselede de bile 10 sene sürecek ortam ortadan kalkıyor inşallah. İnşallah önümüz açık diye düşünüyoruz. Rabbim bu ülkeye kötülük göstermesin” dedi.

“Hep beraber dönüştürelim diyorum”

Vatandaşa 100 metrekarelik bir ev yerine 80 metrekarelik evler yaparak vatandaştan hiç para almadan evlerini teslim edeceklerini ifade ederken İBB’nin kentsel dönüşüme destek vermek için 2018 yılı bütçesinden 1 milyar lira ayırdığını belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “İyi niyet her şeyi çözüyor. İstanbul’da kentsel dönüşüm denildi; evet kentsel dönüşümde bu güne kadar birçok adım atıldı. Gerçekten ekim ayında büyükşehire göreve geldikten sonra bu mesele gündeme geldikten sonra nasıl yapalım dedik. Biz yerinde yapacağız başka yere taşımayacağız. Biz vatandaşımızdan yüzde 20 keselim dedik. İlk olarak Van Blokları’nda temel atıyoruz bir iki ay içinde diğerlerinde de temel atacağız. İnşallah 2019 belediye seçimleri öncesinde anahtar dağıtımında da beraber oluruz diyorum. Bugün temelini attığımız Van Bloklarının 2019 seçimlerinden önce anahtarını vereceğiz. Burayı dönüştürürken hep beraber dönüştürelim diyorum” diye konuştu.

“Bir kuruş para almadan bu dönüşümü gerçekleştireceğiz”

Okmeydanı’nda kentsel dönüşümün olası bir deprem riskine karşı şart olduğunu ve proje başladığı için çok heyecanlı olduğunu ifade eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise, “Nasıl heyecanlıyım nasıl mutluyum tarif edemem. Okmeydanı denilen yer 1,5 milyon metrekare büyüklüğünde bir mekan, 6 bin bina ne yol var, ne park, ne okul ne de sosyal donatı var. Depremden hiç bahsetmiyorum. Bir kuruş para almadan bu dönüşümü gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden olan ve 100 bin kişiyi ilgilendiren Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ilk kazma vurulurken, İBB’nin kentsel dönüşümünü gerçekleştireceği 6 ilçe için de imzalar atıldığı belirtildi.