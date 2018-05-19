Bakan Özhaseki, hemşehrileriyle Şehir İftarı’nda

Hemşehrileriyle iftar yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki birlik, beraberlik mesajları verdi.

Esenler Belediyesinin düzenlediği Şehir İftarları’nda Kayserililer hep birlikte iftar yaptı. 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda gerçekleşen iftara Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ezanın okunmasıyla birlikte, Kayserililer kardeşlik sofralarında oruçlarını açtılar.

"Bunlar kardeşlik sofraları"

Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Şehir İftarları’nın önemine dikkat çekerek, "Esenler’de her Ramazan ayında düzenlediğimiz Şehir İftarları’nda kardeşliğimizi pekiştiriyoruz. Doğusundan batısına ülkemizin hemen hemen her şehrinden kardeşlerimizle birlik, beraberlik sofralarında oruçlarımızı açıyoruz ve Ramazan’ın manevi iklimini hep birlikte yaşıyoruz. Bugün bizimle kardeşlik sofralarında iftar yapan siz Kayserili kardeşlerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da, hemşehrileriyle Esenler’de bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mübarek Ramazan ayınız hayırlara vesile olsun. Allah, birliğimizi daim etsin. Nice Ramazan sofralarında kardeşlikle bir araya gelelim inşallah" dedi.

Ramazan’ın ulvi muhabbeti her yerde

Ramazan’ı dolu dolu yaşayan Kayserili hemşehrileriyle Esenler’deki Şehir İftarı’nda kardeşliklerini yaşadıklarını hatırlatan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Şehrimizi, memleketimizi seviyoruz. Kayseri bir huzur şehri olduğu gibi hayırseverler şehri olarak da anılmaya başlandı. Bizim şehrimizde insanlar helalinden para kazanırlar, işlerini yaparlar sonra da hayır işlerler. Değerlerimizi de yaşatan bir şehir Kayseri. Ramazan’da sokaklar, caddeler oruç tutuyor ve akşam da Ramazan’ın o ulvi muhabbetini her yerde görüyorsunuz. Rabbim bizi bu güzelliklerden ayırmasın" diye konuştu.

"Filistin’deki zulmü seyredersek Allah hesabını sorar"

Filistin’e destek için Yenikapı’yı dolduran vatandaşlara teşekkür eden Özhaseki, "Filistin’deki kardeşlerimiz zulüm altındalar. Şimdi bunu seyretme zamanı değil. Seyreder ve hiçbir şey yapmazsak Allah bizden hesap sorar. Allah düşmanlarımız karşısında birliğimizi, dirliğimizi daim etsin. Bu iftarları da bu beraberliğe vesile kılsın inşallah" dedi.