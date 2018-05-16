Bakan Özlü sanayi üretim endeksini değerlendirdi

Bakan Özlü, "İlk çeyrekte gerçekleşen yüksek sanayi büyümesi, yılın tamamında da sanayinin, diğer sektörleri tetikleyeceğini ve ekonominin, beklentilerin ötesinde büyüyeceğini işaret etmektedir" dedi.

Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, 2018 yılı Mart ayına ait sanayi üretim endeksini değerlendirdi. 2018 yılı Mart ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 arttığını bildiren Bakan Özlü, "Arındırılmamış endekste yıllık bazda yüzde 6,8 artış gözlenirken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,2 artmıştır" dedi.

Türkiye ekonomisi sanayinin öncülüğünde hızlı şekilde yoluna devam ettiğini vurgulayan Bakan Özlü, "İlk çeyrekte ülkemiz sanayi üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 büyümüştür. İlk çeyrekte gerçekleşen yüksek sanayi büyümesi, yılın tamamında da, sanayinin, diğer sektörleri tetikleyeceğini ve ekonominin, beklentilerin ötesinde büyüyeceğini işaret etmektedir. Gerek ihracat tarafındaki gelişmeler, gerekse de kapasite kullanımlarının şu an geldiği durum sanayi büyümesinin önünde bir sıkıntı olmadığını göstermektedir. İhracat pazarlarımızdaki toparlanma sanayinin daha da güçlenmesinin önünü açacaktır" ifadelerini kullandı.

Sanayi öncülüğündeki bu büyümenin, işgücü verilerine de yansıdığının altını çizen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı, "Son açıklanan rakamlara göre ülkemizde son bir yılda 1 milyon 200 bin’den fazla yeni istihdam sağlanmıştır. Sanayide yüksek teknolojiye geçiş programımız kapsamında ülkemiz artık daha yüksek teknolojili ürünler üretmeye başlamıştır. Şubat ayında olduğu gibi Mart ayında da en yüksek üretim artışını yüksek teknolojili ürünler gerçekleştirmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin sıçrama yapma vakti geldiğini belirten Bakan Özlü, "Sıçrama ise teknolojiyi üretebilen ve ürettiği teknolojiyi sanayisiyle buluşturabilen bir ekonomi eliyle oluşturulabilir. Bakanlık olarak verdiğimiz desteklerle, temel bilimlerden teknolojinin oluşmasına, girişimcilikten sanayinin teknolojiyi daha fazla kullanmasına kadar birçok alanda katkı sağlıyoruz. Yakında açıklayacağımız ve Türkiye’nin dijital dönüşümünü gösteren yol haritası, Türkiye’nin daha fazla katma değer üretmesine ışık tutacaktır. Türkiye ekonomisi, üretime odaklanmış hızlı şekilde yoluna devam etmektedir. Yolunda hızlı ilerlerken Türkiye üzerinde güven algısını yıkmaya dönük hamleler sonuç getirmeyecektir. Çok daha zor badirelerden Türkiye hep güçlenerek çıkmıştır" dedi.