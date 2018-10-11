Bakan Pekcan: "Girişimcilerimiz daha da güçlenecek ve daha yeni boyutlar kazanacaktır"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin Girişimcileri Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmasında "Ülkemizin teknoloji ve ihracat alanlarında gelişme mücadelesi, sayıları giderek artan girişimcilerimiz daha da güçlenecek ve daha yeni boyutlar kazanacaktır. Bu başarılar Türkiye'yi yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükseltecektir" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı'nın himayelerinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) iş birliğinde düzenlenen Türkiye'nin Girişimcileri Ödül Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Pekcan, geleceğin herkesi şaşırttığını belirterek, "Bunun temel sebebi ise girişimci ruhun tarihin olağan akışını değiştirmesidir. Girişimciler tarih yazarlar. Toplumların gerçekleştireceği atılımların ilk adımlarını girişimciler atarlar" dedi.

"Bir ülke için yapılabilecek en büyük kötülük, girişimcileri yok etmektir"

Bakan Pekcan, girişimciliğe çok önem verdiklerinin altını çizerek, "21'inci yüzyıldaki müreffeh geleceğinin, girişimcilik kapasitemizle doğrudan bağlantılı olduğuna inanıyorum. 90'lı yıllarda soğuk savaş bittiğinde hepimiz gördük ki petrol ve doğalgaz zengini ülkeler sefalet içinde kaldılar. Çünkü, geçmişlerinde girişimcilerini yok etmişlerdi. Bu bir ülke için yapılabilecek en büyük kötülüktür. Girişimci bir ekonominin yüklemidir. Yüklem olmazsa cümle kuramazsınız. Yeni ürünler, yeni iş yapma teknikleri ve yenilikçi fikirlerin pazara sunmak girişimcilerin eseridir. Girişimci zihinler bir ülkenin zenginliğidir. Bu girişimci zihinleri harekete geçirecek tüm çalışmaları desteklemeli, yüreklendirmeli ve bu girişimci zihinler için gereken ekosistemleri oluşturmak için her türlü çabayı birlikte göstermeliyiz. Bu nedenle Türk İhracatçılar Meclisi ve Türk Ekonomi Bankası'nın hayata geçirdiği ve bugün 10 ilimizde faaliyette bulunan girişim evlerini Bakanlık olarak çok önemsiyoruz, destekliyoruz. Bu çerçevede bugün girişimcilerimize; finansman, kamu desteklerine ulaşma ve ihracata yönlendirme gibi konularda destek olan girişimci evlerinin, başarılı girişimcileri ödüllendirmek için buraya gelmiş bulunuyoruz. Bunlar ileriye doğru atılmış önemli adımlardır" diye konuştu.

"Bakanlık olarak özel fikirler için, özel imkanlar hazırlamak için kolları sıvadık"

Bu girişimci adımlarını atmanın kolay olmadığını vurgulayan Bakan Pekcan, "Yeni fikirlerin oluşması için özel bir atmosferin, özel şartlara ihtiyacımız var. Steve Jobs, Suriyeli bir göçmen bir ailenin çocuğu. Acaba Suriye'de kalsaydı, bugünkü başarıları elde edebilecek miydi? Değeri 1 trilyona ulaşan bir şirketin kurucusu olabilecek mi? Hayatımıza çok şey kattı. Peki neden bu girişimcilik Amerika'da. Bu girişimcilik ekosistemine ne katıyorlar? Nasıl bir düşünce özgürlüğü veriyorlar, nasıl bir cesaret veriyorlar? Onlara nasıl uygun şartlar sağlıyorlar? Olayları bu şekilde değerlendirmeli, irdelemeleri ve gereğini yapmamız gerektiğine inanıyorum. Yine 21'inci yüzyılın teknolojileri geleceğin küresel ekonomisini kurarken girişimcilerin bu teknolojilerle atılım yapması hiç kolay değil. Bakanlık olarak bu gerçeklerle hareket ederek, özel fikirler için, özel imkanlar hazırlamak için kolları sıvadık. Yenilikli Teknolojiler Platformu diye bir platform kurduk" ifadelerini kullandı.

"Girişimcilerin taleplerine uygun mevzuat yazmaya çalışıyoruz"

Mevzuat çalışmalarını tamamlamak üzere olduklarını açıklayan Ticaret Bakanı, "Türkiye'de girişimcilerimiz için uygun atmosferi sağlayacak, girişimcilerin taleplerine uygun mevzuat yazmaya çalışıyoruz. Girişimcilerimizin yeni teknolojilere odaklanmasını kolaylaştıracak ihtisas serbest bölgeleri kuruyoruz. Biz bunlara teknoloji seraları diyoruz. İnşallah başarılı olacağız. Bunun gibi projelere, girişimciliğe ve inovasyona yatırım yapmaya devam edeceğiz. Katma değerli son teknoloji ürünler üretmemiz için beraber çok çalışmamız gerektiğini görüyorum. İnanıyorum ki bugün ülkemizin teknoloji ve ihracat alanlarında gelişme mücadelesi, sayıları giderek artan girişimcilerimiz ile daha da güçlenecek ve daha yeni boyutlar kazanacaktır. Bu başarılar Türkiye'yi yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükseltecektir. Ben şahsen Türkiye'nin teknoloji odaklı ihracatına, katma değer ihracatına geçmediği sürece, kadının iş hayatındaki oranının artmadığı ve gerektiği gibi Dünya ile Avrupa standartlarına en az yüzde 50-56 oranlarına ulaşmadıkça, KOBİ'leri, esnaf ve sanatkarları ihracatçı yapmadıkça bir üst gelir düzeyine ulaşmamızda zorlanacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla çalışmalarımızı bu yönde arttırmaya gayret ediyoruz" dedi.

"Şu anda 160 firmamızı destekliyoruz"

Girişimcilerimizin odaklanması gereken üç nokta olduğunu belirten Bakan Pekcan, "İhracat odaklı düşünebilme kültürü, markalaşma ve tasarım. Bu yüzden girişimcilerimizin ihracatçı olabilmeleri için her adımlarında pazar araştırmasında markalaşma ve tasarıma kadar bakanlık destekler veriyoruz. Örneğin, KOBİ'lerimizin ihracatçı olmalarını sağlamak için kümelenme desteğimiz olan uluslararası rekabetçiliğin gelişmesi için Ur-Ge projelerini yürütüyoruz. Keza tasarımcılarımızı destekleyen programlarımız var. Girişimcilerimizin tasarım ofislerini oluşturmalarını sağlıyoruz. Tasarım yarışmalarında başarılı olanları dünyanın en iyi tasarım okullarına gönderiyoruz. Turquality ve Marka programlarımızla küresel markalar oluşturmak için gayret sarf ediyoruz. Şu anda 160 firmamızı destekliyoruz. Amacımız cesur öncülerin yani sizlerin yanında olmak onların cesaretini artırmaktır" diyerek sözlerini sonlandırdı.