Bakan Pekcan: “Hedefimiz daha fazla ihracata ulaşmak”

Yeni dönemde, bakanlığımızın stratejisi STK’larla iç içe çalışmak olacak. TİM, TOBB, DEİK ile istişare halinde olacağız" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Birlikler İstişare Toplantısı’na katıldı.

Bakan Pekcan burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle iki önemli bakanlığın Ticaret Bakanlığı çatısında birleştiğini hatırlatarak, böylece iç ve dış ticarete yönelik politikaları, stratejileri ve çözümleri daha etkin hayata geçirebileceklerini söyledi.

81 milyona hizmet sunmak için gayret içinde olacaklarını dile getiren Bakan Pekcan, "Bizden beklentiler çok büyük, bunun farkındayız. Ama önümüzdeki fırsatlar da çok büyük, bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz. Yeni dönemde, yeni yapıda bakanlığın stratejisinin sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) iç içe çalışmak olacağız. TİM, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile istişare halinde olacağız. Ayrıca bunların dışında bir istişare kurulu da kuruyoruz. Önümüzdeki hafta da toplantımız olacak. Bakanlığımızın direkt bünyesindeki STK’ların dışında da bazı STK’larımız da dahil olacak. Sadece eleştirel boyutta değil, herkes fikirleriyle, önerileriyle, yorumlarıyla bize iştirak edecekler. Elimizi hep beraber taşın altına koyacağız ve beraber yol alacağız. Burada fikir ve hedef birliğini sağlamak üzere istişarelerde bulunacağız" diye konuştu.

STK’ların bakanlığa ilettiği sorunlara yönelik çalışma yapmaya başladıklarını belirten Bakan Pekcan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük eylem planında ihracatla ilgili 21 eylem planı olduğunu söyledi. Bakan Pekcan, "Dış ticareti basitleştirici eylemlerimiz var. Gümrükleme işlemlerinin kendi tesislerinde yapılması, ihracat evraklarında sadeleştirilmeye gidilmesi, evrakların daha çok elektronik ortama taşınması, devlet desteklerinin sadeleştirilmesi, basitleştirilmesi, tek bir yerde toplanması, ulaşılabilir ve anlaşabilir olması, günümüz ihtiyaçlarına göre de revize edilmesi var. Eximbank’ın finansal araçlarla donatılması, müşteri sayısının artırılması ve Eximbank’ın KOBİ payının arttırılması. Bunun dışında dört hedef pazara yönelik ülke stratejileri yaptık. Bu ülkelere uygun yöresel, talep odaklı çalışacağız. Bunlarla ilgili 35 yeni Türk Ticaret Merkezi açmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı

"Firmaların performans kriterlerine de bakacağız"

Yurt dışı fuarlara desteklerinin devam edeceğine dikkati çeken Bakan Pekcan, fuar düzenlenen ülkeyle ilgili şirketlere teknik ve lojistik destek verileceğini ancak fuarların amaç ve sonuç odaklı olması gerektiğini dile getirdi. Yeni nesil serbest ihtisas bölgelerinin kurulacağını bildiren Pekcan, hizmet ihracatını ve teknoloji odaklı projelerin ihracatını arttırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Pekcan, "E-ticaretin ve e-ihracatın arttırılması yönünde çalışmalarımız var. Buralarda da Türk malı imajının korunması için özellikle piyasa denetim ve ürün denetimini aktif ve daha fonksiyonel çalışması için yeniden yapılandırmamız söz konusu. İhracatçılarımıza ürün denetiminden geçen ürünler için destek vereceğiz. Tüm bu çalışmalarımızda TİM’i çok önemli bir çalışma ortağı olarak görüyoruz. Temmuz ayı itibarıyla son 12 aylık ihracatın 163,3 milyar dolara ulaştığını anımsatan Pekcan, yıl sonu ihracat hedefinin 170 milyar doları aşmak olduğunu söyledi.

160 firmaya marka desteği verdiklerini hatırlatan Pekcan "Burada da bir puantaj koymamız lazım. Yani çok iyi performans gösteren ile hiç performans göstermeyen arasında bir ayrım yapmamız lazım. O firmalarımız yerine başka firmalarımız öne çıkacak, onları destekleyeceğiz. Ama bu dönemde sizden büyük ricam; teknoloji ihracatını arttırıcı politika önerileri geliştirerek önümüze gelmeniz. Teknoloji ihracatını arttırıcı yönde attığınız her adımı destekleyeceğiz ve önerilerinize açık olacağız" şeklinde konuştu.

Pekcan, geçen yılki ihracatta sadece 5,7 milyar dolarlık yüksek teknolojili ürün ihracatının bulunduğunu belirterek, "Bu da toplam ihracatımız içinde yüzde 3,6’ya tekabül ediyor. Bu oranı mutlaka arttırmamız gerekiyor. Yüksek gelir düzeyli bir ekonomiye geçebilmek için yüksek teknolojili ürün üreten ve ihracatını yapan ülke olmak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, hedeflerinin kısa sürede 120 bin ihracatçıyla, yüksek teknolojili ve tasarıma dayalı daha fazla ihracata ulaşmak olduğunu sözlerine ekledi.