Çok kısa süre içerisinde bin 750 kişilik çalışan İŞKUR ailemize katılacak” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye İşveren Sendikları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen Çalışma Hayatı İstişare Toplantısı’na katıldı. Beşiktaş’ta bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Sarıeroğlu, “Önemli dönemlerden geçiyoruz. Uluslararası arenada yaşanan gelişmeler var, küresel boyutta mali piyasalarda yaşanan dalgalanmalar var. Bunların ülkemize etkilerini hissettiğimiz bir dönemdeyiz. Dün Ekonomik Koordinasyon Kurulumuz Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplandı. Sonrasında da gerekli açıklamalar yapıldı. Tüm piyasaları etki altına almış bir süreç var. Hükümet olarak ortalama son 16 senede 5.8 büyüme performansıyla süregelen bir başarı hikayemiz var. Bunun istihdama, ihracata güçlü yansımalarının olduğu, ihracat rekorları kırdığımız, Türkiye’nin dünyanın parlayan yıldızı haline geldiği bir süreci yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Aynı performansımızı sürdürme konusunda karalıyız. Gerek para politikalarımızda, gerek mali politikalarımızda aynı kararlı politikaları taviz vermeden sürdüreceğiz. Açık piyasa ekonomisine sahip bir Türkiyeyiz. Açık piyasa ekonomisinin enstrümanlarını içinden geçtiğimiz devrede sağlıklı şekilde devreye sokarak inşallah son süreçlerde yaşanan bu dalgalanmalarla ilgili durulma sürecine gireceğiz” ifadelerini kullandı.

“İş dünyamızla ilgili yeniden yapılandırma paketi söz konusu”

“Bir seçim sürecine girmiş durumdayız, Türkiye açısında tarihi bir dönem” diyen Bakan Sarıeroğlu, “Bu bağlamda AK Parti olarak hiçbir zaman popülist bir yaklaşım içinde olmadık. 16 yıl boyunca nasıl bir bakış açısı ortaya koyduysak yine aynı bakış açısıyla devam ediyoruz. Dün mecliste te görüşmeye başlanılan emeklilerimizle, iş dünyamızla ilgili yeniden yapılandırmayı içeren bir paketimiz söz konusu. Bu paketin sanki harcamalarda artış varmış, sanki farklı bir süreç varmış algısına sebep olmasına dair girişimler oldu. Böyle bir şey söz konusu değil” dedi.

“Yeni sistemle teşviklerden daha etkili faydalanacak”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ben müjdesini de vermek istiyorum. İlk günden itibaren bu sadeleşmeyle ilgili bakış açımız vardı. O kadar çok teşvik uygulamamız var ki nasıl bunu nasıl faydalanılır hale getirebiliriz diye düşündük. Bir de ilk üç dönemde faydalanılmayan teşviklerle alakalı da paketimize bir uygulama koymuştuk. Bu durumlarla tekrar karşı karşıya kalmamamız için Sosyal Güvenlik Kurumumuzda bugün itibarıyla açıldı sistemimiz. İşverenlerimiz ya da insan kaynaklarında işe alım süreçleriyle ilgili çalışmaları yapan arkadaşlarımız bizim bu sistemimize girdikleri zaman e-Devlet üzerinden, yine WEB sayfamız üzerinden girilebiliyor, firmalarının bilgilerini yazıp, işe alacakları kişinin TC kimlik numarasını girdiklerinde hangi teşvikten faydalanabileceklerini görebiliyorlar. Diğer taraftan faydalanmak istedikleri teşvik varsa onu seçtiklerinde ve faydalanamadıklarında neden faydalanamadıklarını, nasıl faydalanabilecekleri ile ilgili de bilgileri verdiğimiz çok katkı ve faydası olacağına inandığım bir sistem. Şimdi deneme açısından açtık sistemimizi yorumları alacağız, yine bir eksik varsa, eklenmesi gereken bir şey varsa bunlarla ilgili takviyelerimizi de yapacağız. Sistem, teşviklerden daha etkili faydalanabilmek açısından iş dünyamızın şu anda hizmetine girmiş durumda” şeklinde konuştu.

“Bin 750 çalışan ailemize katılacak”

“İnşallah önümüzdeki dönemde personel sayımızı daha da artıracağız” diyen Bakan Sarıeroğlu, “Ama çok kısa süre içerisinde bin iş ve meslek danışmanı daha alımı gerçekleştireceğiz. Buna ek olarak da Türkiye çapında 750 kadar kardeşimizi de yine İŞKUR ofislerimizde görevlendirmek üzere iş alacağız. Çok kısa süre içerisinde bin 750 kişilik çalışan İŞKUR ailemize katılacak” dedi.