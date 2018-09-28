Bakan Selçuk: '86 huzurevi sakini ilgili lokasyonlara nakil edildiler'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, gündüz saatlerinde yangın çıkan Sultangazi 75. Yıl Mahallesi'ndeki huzurevine gelerek, yaşlıları ziyaret etti. Huzurevinin yanan bölümlerinde incelemelerde bulunan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, daha sonra ise yaşlılarla bir süre sohbet edip geçmiş olsun dileklerini iletti.

“86 huzurevi sakini ilgili lokasyonlara nakil edildiler”

Huzurevi sakinlerini ziyaret ederek kısa bir açıklama yapan Bakan Selçuk, “Öncelikle huzur evi sakinlerimiz ve milletimize çok geçmiş olsun diyorum. Biz acı bir gün yaşadık. Bizim istediğimiz hiçbir huzurevi sakininin zarar görmemesi. Allah'a çok şükür hiçbir can kaybı yaşamadık. Tahliye edildi bütün sakinlerimiz. Olduğu andan itibaren sayın valimiz, çalışan arkadaşlarımız bizi haberdar ettiler. Programımızı iptal ettik geldik. 86 sakinimiz ilgili lokasyonlara nakil edildiler. İnşallah hasarlar yeni şekilde yapılınca tekrardan misafir edeceğiz. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşamayız. Kimileri ailelerinin yanlarına, kimileri huzurevlerine nakilleri gerçekleşecek. Bir süre sonra da tekrar bu huzurevimizde misafir edeceğiz” dedi.

Öte yandan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Sultangazi'de yanan huzurevi sakinlerinin taşındığı Darülacezeye geçti. Bakan Selçuk, darülaceze'ye sevk edilen huzurevi sakinleriyle sohbet edip geçmiş olsun dileklerini sundu.

Alper Suat Tutaşı

