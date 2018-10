Bakan Selçuk down sendromlu çocuklarla bir araya geldi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Üsküdar'da bulunan Tebessüm Kahvesi'ni ziyaret etti. Down sendromlu çocuklarla mangala oynayan Bakan Selçuk, onların söylediği şarkıları dinledi.

Üsküdar Barbaros Mahallesi'nde bulunan Tebessüm Kahvesi'ni ziyaret eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile down sendromlu personeller karşıladı. Down sendromlu gençlerle sohbet eden Bakan Selçuk, işletme hakkında bilgiler aldı. Tebessüm Kahvesi'nde yaklaşık bir saat kalan Selçuk, down sendromlu gençler ile mangala da oynadı. Bakan Selçuk'un ziyareti sırasında şarkı söyleyen down sendromlu gençler renkli görüntüler oluşturdu.

Down sendromlu çalışanlar, Bakan Zümrüt'ün kendilerini ziyaret etmesine çok sevindiklerini söylediler. Ziyarette Bakan Selçuk'a mangal ile saray sultanları bebekleri hediye edildi.