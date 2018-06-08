İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Esenler İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Bakan Soylu’yu Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, partililer ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Soylu, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimin çok önemli olduğuna değinerek bu seçimin bir uyarı seçimi olmadığını bu seçimin Türkiye’nin projelerini tamamlama seçimi olduğunu belirterek, “Her yere gidin ve anlatın bazı seçimlerde hükümetleri, muhalefeti herkesi uyarabilirsiniz ama bu seçim bir uyarı seçimi değil bu seçim Türkiye’nin tüm projelerinin tamamlanma seçimidir. Bu seçim terör ile daha kati mücadele etme seçimidir. Bu seçim uyuşturucuyu silip süpürme seçimidir. Bu seçim Türkiye’yi büyütme seçimi. Bu seçim elde ettiğimiz huzuru kaybetmeme seçimidir. Bunu herkese aynı kararlık ve heyecanla anlatmaktır temel olandır. Büyük projelerimiz var, bunları tamamlamalıyız. 18 gün kaldı Türkiye ya değişimin bugüne kadar kazandıklarını yarına taşımanın anlayışını yine rey ile 50 gramlık oy pusulası ile sağlayacak ya da yine o meşhur günlere, ölülerimize depremde ceset torbası bulamadığımız günlere tekrar Türkiye geri dönecek” dedi.

Bakan Soylu, Türkiye’de bugüne kadar yapılan bütün işlerin kazanılan seçimler sayesinde olduğunu belirterek, “Türkiye’de ne halledildiyse 50 gramlık oy pusulası ile halledilmiştir. Biraz sonra camiye gideceğiz ezan bizi cuma namazına çağıracak 1950’nin 14 Mayısı’na kadar yasaktı. 14 Mayıs’ta seçimler oldu ve 1 buçuk ay geçmeden Allah-u Ekber diye o 50 gramlık oy pusulasına bu millet minarelerden semayla buluştu. Yollar, köprüler, şehir hastaneleri büyük projeler insanımızın insan olarak kabul gördüğü her adım 50 gramlık oy pusulası sayesinde oldu" diye konuştu.

"Bu millete diz çökmek yakışmaz"

Kadınların Türkiye’nin değişiminde büyük rol oynadığını ifade eden Bakan Soylu, "Hanımefendiler bu işin en önemli kahramanları sizlersiniz. En zor günler de liderimize sonuna kadar sahip çıktınız hiç geri adım atmadınız. Kapılara gittiniz insanlara anlattınız. Bu büyük bir oyundur tezgahtır dediniz. Gezi’de, 15 Aralık’ta, 6-7 Ekim’de ve 15 Temmuz’da meydanlarda bulundunuz. Türkiye bir büyük mücadele verdi. Geldiğimiz nokta alnımızın ak olduğu bir noktadır. Geldiğimiz nokta Türkiye’yi dünya ölçeğine getirmiş bir noktadır. Şimdi önümüz de 24 Haziran var. 24 Haziran sadece bir Cumhurbaşkanlığı seçimi değildir. Sadece bir milletvekilliği seçimi değildir. 24 Haziran Türkiye’ye insanımıza 300 yıldır gerilemeyi reva görenlere karşı 21’inci yüzyılda Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı bu yürüyüşte artık yepyeni güzel bir başlangıç yapma zamanıdır. Bu millete zafiyet yakışmaz bu millete diz çökmek yakışmaz. 780 bin kilometrekarenin milleti değiliz, biz şimdiye kadar kimseye sırtımızı dönmedik. Her türlü imtihandan geçtik. Ama şımarmadık. Karakterimizi, medeniyetimizi, tarihimizi, misyonumuzu değerlerimizi bırakmadık" ifadelerini kullandı.

"Bu seçimde temel görevimiz sadece kazanmak değil, oy oranını en üst noktaya taşımak"

"Bir taraftan Türkiye’yi zenginliğe taşıdık bir taraftan da milletimizin refahını arttırmaya çalıştık" diyen Bakan Soylu, "Bu ülkede Okmeydanı, Şişli Etfal’in, Haseki Hastanesinin önünde gece saat 12’de annesine ve babasını götürüp, anne ve babasına sabah doktoru ancak bu saatte gelebilirsek görebiliriz diyen bir anlayıştan bugün telefon açıp ben hastaneye gidemiyorum evimdeyim diyen hastaya evinde doktorun gönderildiği, ilacın gönderildiği bir Türkiye’ye döndürdük . Bütün bunları hep birlikte demokrasiyle sandıkla rey ile gerçekleştirdik. Şimdi önümüzde çok az bir zaman kaldı. Bu zaman diliminde her birimiz çok gayret göstermeliyiz, çok çalışmalı ve mücadele etmeliyiz. Ben bir seçimin ancak bu kadar kritik bir seçim olduğunu gören arkadaşlarınızdan biriyim. Bu seçimde sadece kazanmak değil oy oranını en üst noktaya taşımaktır bizim temel görevimiz. Hem de önümüzde ki 5 yıl boyunca güçlü adımlar atmamızı sağlayacak güçte sandıkların dolu gelmesidir önemli olan” diye konuştu.