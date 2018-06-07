Bakan Soylu Ak Parti Bayrampaşa İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti

Soylu burada gerçekleştirdiği konuşmada, “24 Haziran, bu memleketin yıllarca karşı karşıya kaldıkları olumsuzlukları tarihin çöplüğüne atmak için bu milletin önüne geçmiş en önemli fırsattır” ifadelerini kullandı.

Seçim faaliyetleri kapsamında çalışmalarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Milletvekili adaylarıyla birlikte ilçe örgütleriyle buluşan Bakan Soylu, partililerden 24 Haziran’a kadar her işini bırakıp seçim için çalışmalarını istedi. Bakan Soylu, partililere görüşmesinin ardından sokağa çıkarak vatandaşlarla buluştu.

“Türkiye’yi 24 Haziran’dan sonra ufku, vizyonu açık yepyeni bir sistemle karşı karşıya getiriyoruz”

Bakan Soylu, ilçe binasında yaptığı konuşmasında, “Bugün bütün olumsuzluklara karşı ayakta bizi tutan tek unsur, milletimizin sandıktan çıkan desteğidir. Rey, oy ve sandık. Birileri bu dilden anlar. Bu doğru olan bir dildir. Şu anda milletimizin desteğine ihtiyacımız var. Türkiye’yi iki darbe arasına sıkıştırmış bir anlayıştan 24 Haziran’dan sonra ufku, vizyonu açık yepyeni bir sistemle karşı karşıya getiriyoruz. Meclisi güçlü olacak ve hükumette güçlü olacak. Bu çok net bir şekilde anlaşılmaktadır. Bugün muhalefet partileri de bunu kabul ettiği için bu konuda henüz ses çıkardıkları yok. En temel problem şuydu; hükumet güçlü, meclis güçsüz, hükumet güçsüz, meclis güçlü. Bu çatışmadan bir taraftan oligarşik bürokrasi istifade etti. Bu çatışmadan uluslararası sermaye faiz primini arttırarak istifade etti ve Türkiye’yi sömürdüler” dedi.

“Şimdi sıçrama zamanıdır”

24 Haziran’ın sadece bir seçim olmadığını ifade eden Bakan Soylu, “Bu memleketin yıllarca karşı karşıya kaldıkları olumsuzlukları tarihin çöplüğüne atmak için bu milletin önüne geçmiş en önemli fırsattır. Sizler de bu fırsatın taşıyıcılarısınız. 24’üne kadar işinizi, gücünüzü, her şeyinizi bırakıp geleceğimize, şu anda üstlendiğimiz büyük sorumluluğu bizlerin geleceğimize, yarınlarımıza güçlü bir miras bırakmasını hep beraber yapmak zorundayız. Çocuğumuza bırakabileceğimiz en büyük miras, sistemi güzel işleyen, ekonomisi güçlü olan, meclisi güçlü olan, hükumeti güçlü olan ve yarınlara umutla bakan, etrafımızdaki coğrafyaya da ışık saçan bir Türkiye’dir. Şimdi sıçrama zamanıdır. Alt yapımız hazır” dedi.