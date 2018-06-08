Bakan Soylu: "Artık makus talihine sığınan bir Türkiye yok"

Artık okyanus ötesinden, Amerika’dan parmak sallayıp gazete başlıklarıyla beraber iktidar değiştiren, titreyen, acaba ben ne yapacağım diye düşünen ve takatsiz kalan bir Türkiye yok” dedi.

Esenler Belediyesi 11 ayın sultanı Ramazan ayı münasebetiyle 15 Temmuz Şehitler Parkına kurduğu iftar sofrasında ilçede yaşayan Adıyamanlıları ağırladı. İftar programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile birlikte Adıyaman STK’ları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Parka gelen Bakan Soylu, vatandaşlardan yoğun ilgi görerek, fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı.

İftar programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülke içerisinde topluma zarar veren olayların oy pusulasıyla aşıldığını belirterek, “Bu ülkede hepimiz biliyoruz ki çocuklarımızı Kur’an öğretmekten uzak tutmuşlardır, bu 50 gramlık oy pusulasıyla aşılmıştır. Aynı Ezan-ı Muhammediye’nin Arapça’yla yani aslıyla buluşması gibi. Her 100 liranın 85 lirası bu ülkede faize gidiyordu şimdi ancak 10 lirası gidiyor bu da elli gramlık oy pusulasıyla aşıldı. Şimdi güçlü Türkiye zamanı hep birlikte bu güçlü Türkiye’yi ancak ve ancak Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bütün dünyaya ayakları üzerinde kuvvetli duran bir Türkiye ile gerçekleştirebiliriz. Bu da demokrasi ile olur rey ile olur, sandık ile olur. Şunu çok net bir şekilde söyleyeyim ne gelmişsek bu anlayışla beraber geldik yoksa Türkiye’ye çok çelme takarlardı” dedi.

“Artık makus talihine sığınan bir Türkiye yok”

Türkiye’nin kendi talihini ve teknolojisini belirlediğinin altını çizen Bakan Soylu, “Biz Allah’ımıza şükürler olsun kendi Türk mühendislerimizle beraber insansız hava araçlarımızı yaptık. Atak helikopterlerimizi kendi Türk mühendislerimizle yaptık. Mühimmatlarımızı kendi mühendislerimizle yaptık, artık öyle makus talihine sığınan bir Türkiye yok. Artık okyanus ötesinden Amerika’dan parmak sallayıp gazete başlıklarıyla beraber iktidar değiştiren, titreyen, acaba ben ne yapacağım diye düşünen ve takatsiz kalan bir Türkiye yok. Bugün güçlü Türkiye var, özgür Türkiye var, zengin Türkiye var ve bugün büyük Türkiye var” şeklinde konuştu.

“Şimdi Türkiye’yi hak ettiği noktaya getirebilme zamanıdır”

Türkiye’nin gelecek yıllarda yapacağı yatırımları aktaran Süleyman Soylu, “Şimdi kendi arabamızı yapma zamanı, şimdi kendi uçağımızı yapma zamanı, şimdi kendi milli uydumuzu yapma zamanı, şimdi koşar adım kişi başına 25 bin dolar gelir seviyesine gitme zamanı. Şimdi 2021’e kadar 28 tane şehir hastanesini bitirme zamanı, şimdi şurada Atatürk Havalimanı milletimizin, çocuklarımızın rahat rahat oynayabileceği dünyanın en büyük yeşil alanlarından birisi, yani millet bahçesi yapma zamanı. Şimdi Türkiye’yi bütün dünyada hak ettiği noktaya getirebilme zamanıdır. Bu da sizlerin kararı ile olacaktır. Sizlerin kararına boynumuz kıldan incedir, Allah sizlerin kararıyla beraber ülkemizin geleceğini hayırlı eylesin inşallah” ifadelerini kullandı.

İftar programında konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise, “Adıyamanlı kardeşlerimiz, 40 yıldır bu ülkede devam eden ve artık sonu gelen terör belasına karşı adam gibi durmayı bilmiş ve hiçbir zaman için Adıyaman’ı teröre teslim etmemiş, hiçbir zaman için de Adıyaman’da terörün meşru olmasına ortam hazırlamamıştır. Bu ülkenin milli birliğine ve kardeşliğine çok iyi örneklik gösterecek siz kardeşlerimizin her biriyle gurur duyduğumu ifade etmem lazım” dedi.