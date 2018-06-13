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13 Haziran 2018 17:02

Bakan Soylu: “Bu seçim önümüzdeki 5 yılın Türkiye’de nasıl adım atılması lazım geldiğinin ve gücünün sandıktan alınacağı seçimdir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Haziran seçimin bir uyarı seçimi olmadığını kaydederek, “Bu seçim önümüzdeki 5 yılın Türkiye’de nasıl adım atılması lazım geldiğinin ve gücünün sandıktan alınacağı seçimdir” dedi.

Bakan Soylu: “Bu seçim önümüzdeki 5 yılın Türkiye’de nasıl adım atılması lazım geldiğinin ve gücünün sandıktan alınacağı seçimdir

13 Haziran 2018 17:02


Seçim faaliyetleri kapsamında çalışmalarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Milletvekili adayları ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile birlikte partililerle buluşan Bakan Soylu, partililerden cep telefonlarında numarası kayıtlı olan tüm seçmenlere ulaşmalarını istedi. Bakan Soylu, partililerle yaptığı görüşmenin ardından sokağa çıkarak vatandaşlarla buluştu.



“Türkiye önümüzdeki 5 yılda ikinci sıçramasını 50 gramlık oy pusulalarıyla gerçekleştirecek”


Bakan Soylu, ilçe binasında yaptığı konuşmada, “Cep telefonlarımızdaki bütün numaralara ulaşıp bir gayret ortaya koyalım. Bir mücadele ortaya koyalım. Cumhurbaşkanımız nereye kadar yetebilir, biz nereye kadar yeteriz ama hepimiz her yere kadar yeteriz. Ulaşabildiğimiz herkese, derdini dinleyebileceğimiz herkese, bir yanlış anlamayla karşı karşıya kalıp belki de fikrini değiştirebileceğimiz herkese teşkilatlarımız ulaşır. Ben inanıyorum ki Pazar akşamı burada sevinç çığlıkları olacak. Pazar akşamı Türkiye de sevinç çığlıkları olacak. Dünyanın mazlum ve mağdur ülkelerinde sevinç çığlıkları olacak. Türkiye önümüzdeki 5 yılda ikinci sıçramasını ve ikinci büyük hamlesini yine 50 gramlık oy pusulalarıyla sizin gayretinizle beraber gerçekleştirecek” dedi.



“Bu seçim bir uyarı seçimi değildir”


"Bir gün bize selam vermiş seçmenimizi derleyip toparlamamız lazım" diyerek sözlerine devam eden Bakan Soylu, “Bütün bunlara ait herkese, vatandaşımıza, esnafımıza şeyi söylememiz lazım; bazı seçimler vardır. Hükümet uyarılabilir, belediye başkanlığı uyarılabilir, bazen muhtarlar uyarılabilir. Oy düşürülebilir. Kendilerine biraz daha çeki düzen versinler diye uyarılabilir ama bu seçim bir uyarı seçimi değildir. Bu seçim önümüzdeki 5 yılın Türkiye’de nasıl adım atılması lazım geldiğinin ve gücünün sandıktan alınacağı seçimdir. Biz bu seçimden sadece kazanmak değil, güçlü çıkmak zorundayız” diye konuştu.




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