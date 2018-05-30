İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü’nde 16. Dönem Mezuniyet törenine katıldı.

Törende konuşan Bakan Soylu, dünyanın içerisinde bulunduğu sorunlara dikkat çekerek, “Terör ve şiddet bir yandan, bölgesel çatışmalar bir yandan, göçlerle yaşanan insanlık dışı dramlar bir yandan, uyuşturucu belası bir yandan ve ne yapmaya çalıştığı anlaşılmayan batılı devletlerin akıl kaybı, zulmü bir yandan. Bütün bunlara rağmen her gün bir adım ileri giden, demokrasisini büyüten, yatırımlarını büyüten bir Türkiye ile karşı karıyayız. Dünyanın bütün risklerini sırtımızda taşıyoruz. Göç yolları bizde, uyuşturucu yolları bizde, PKK, FETÖ, DHKP-C ile mücadele bizde. Allah’ın izni ile bütün bunlarla mücadele edebilecek güç de biz de, akıl da bizde, tecrübe de bizde. Ama en önemlisi vicdan da bizde, merhamet de bizde. Eğer biz bu işleri merhametimizle yönetmeseydik polis yetiştiremezdik, robot imal ederdik. Bize polis lazım, mazlumu koruyan, zalime karşı duran, hukuku koruyan, milletin selameti söz konusu olduğunda şehadete koşan polisler lazım” diye konuştu

İstanbul’da FETÖ ihraçlarına rağmen polis sayısının arttırdıklarını vurgulayan Bakan Soylu, “Sadece İsatanbul’da 36 bin 685 olan polis sayısı, maalesef o FETÖ belası sebebiyle ihraçlara rağmen 38 bin 603’e çıkarılmıştır. Bu noktada bir zafiyete izin vermedik. Türkiye genelinde çarşı ve mahalle bekçileri uygulamasına ağırlık verdik. 2016 ve 2018 arasında 7 bin 902 bekçi aldık. Şu anda 7 bin bekçi alımını daha planlıyoruz. Emniyet ve jandarmamıza hatta sahil güvenlik komutanlığımıza insansız hava araçları aldık. Dijital ve teknolojik alt yapımızı dönüştürüyoruz” şeklinde konuştu.

Uyuşturucu ile mücadelede önemli çalışmalar yapıldığını anlatan Soylu, “Mesela uyuşturucu ile mücadele 2016’da 7 bin 601 olan tutuklu uyuşturucu satıcısı rakamı, 2017’de 21 bin 408 olmuştur. Yılbaşından bugüne 7 bin 698 tanesini daha tutukladık. Hukukun, demokrasinin üstünlüğü ile nasıl uyuşturucu satıcılarının hakkından bizim güvenlik kuvvetlerimiz geliyor. Bunu herkes takip ediyor. Bunların ensesindeyiz. Bunların kökünü kurutana kadar bu mücadelede en küçük zafiyet göstermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Süleyman Soylu, terörle mücadele konusunda ise etkisiz hale getirilen üst düzey terörist sayısının 2018 yılı itibariyle 30’a ulaştığını açıkladı.

Mezun olan polislere tavsiyelerde de bulunan Bakan Soylu, şunları söyledi:

“Bugün önemli bir adım atıyorsunuz. Elbette büyük bir emaneti teslim alıyorsunuz. Her meslek değil sadece belli meslekler yeminle başlar. Mali müşavirler yemin eder, çünkü paramızı emanet ederiz. Hakimler yemin ederler çünkü adaleti emanet ederiz. Askerler yemin eder çünkü vatanı emanet ederiz. Doktorlar ve polisler de yemin ederler çünkü canımızı, malımızı, namusumuzu emanet ederiz. Yapacağınız yemin işte böyle bir yemindir. Devlet elinize yetki, belinize silah verecek. Size şerefli bir üniforma verecekler. Yeri geldiğine vatanın selameti için o üniformayı kefen diye giymeye hazır olacaksınız. Vatandaş huzurlu uykusunu uyusun diye siz uyumayacaksınız. Çocuklar babasız kalmasın diye siz evladınıza sarılamayacaksınız. Bayramları herkesten sonra yapacaksınız. Hırsızlı uğursuzla uğrayacaksınız. Kadınları ve çocuklar tacizden tecavüzden şiddetten koruyacaksınız. Hukuktan ayrılmayacaksınız, vicdanlı, merhametli olacaksınız. Size şehirleri sokakları canımız vatanımızı bayrağımızı emanet edeceğiz. Canınız pahasına koruyacaksınız. Nereye gönderirsek oraya gideceksiniz ve gerektiğinde vatan sağ olsun diyeceksiniz şehadete yürüyeceksiniz. Size para pul değil bayrağı, vatanı milleti ve devleti teslim ediyoruz. Bütün bunların karışlığında size milletin duasını ve inşallah cenabı hakkın rızasını vaat ediyoruz”