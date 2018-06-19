Balkan lezzetlerini ve kültürünü tanıtmak amacıyla Eyüpsultan’da düzenlenen Balkanlılar Festivali İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Eyüpsultan’da bulunan Rumeli Balkan Dernekleri ve Eyüpsultan Belediyesi’nin işbirliğinde Alibeyköy Osmanlı Parkı’nda başlayan festivalin açılışına Bakan Soylu’nun yanı sıra Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalde sanatçılar seslendirdikleri şarkılarla Balkan ezgilerini ilçeye taşırken vatandaşlar halaylar çekti. Festival kapsamında vatandaşlara Balkan böreği, helva, Brownissa gibi Bakan lezzetleri ikram edildi. Festivalde konuşan Bakan Soylu ise 24 Haziran seçimlerinde sonuç ne olursa olsun Türkiye için yeni bir dönemin başlayacağını ifade etti.

“Bunda bir oyun, tezgah vardır”

İstanbul’un dünya merkezi olacağını dile getiren ve Türkiye’nin yeni projelerle birlikte çok daha fazla turisti ağırlayan bir ülke olacağını ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bugün Siirt’te bir jandarma evladımız bir mayını patlatmak isterken maalesef şehit düştü. Yüreğimize de ateş düşürdü. Siyaset adına, 3 tane oy için insanlığımızdan utandıracak tavsiyelerde bulunuluyor. Kapınızı kapatın, sırtınızı dönün, kulaklarınızı kapatın, diyorlar. Bir taraftan Demirtaş’a gidip ona güç verip ardından Afrin’de PKK’yı PYD’yi oradan silen süpüren adamın komutanın kahraman adamın apoletlerini sökerim diyorlarsa bilin ki bunda bir oyun, tezgah vardır” diye konuştu.

“Pazartesi sonuç ne olursa olsun yepyeni bir döneme başlıyor Türkiye”

Türkiye’nin dünya ülkeleri için önemine dikkat çeken Soylu, “Dünya bizden vazgeçemez çünkü bizden başka güvenli enerji geçiş güzergahı yoktur. Biz S-400 füzesi almak istiyoruz, itirazları ney Amerika Parlamentosu diyor ki Türkiye bunu alamaz alıyoruz ne yapacaksınız. Aldık, ne yapıyorsunuz yani, pazartesi sonuç ne olursa olsun yepyeni bir döneme başlıyor Türkiye. Kandil PKK’nın Amerika ve Avrupa ile diğer ülkelerle ilişki kurduğu uluslararası karargahıdır. Ok yaydan çıkmıştır artık kim ne derse desin hangi parmağı sallarsa sallasın bilesiniz ki milletimize bu güne kadar acı veren Kandil’e Türk bayrağı dikilecektir” dedi.

“Vatandaşlarımızın beklediği bir festival”

Vatandaşların festivale gösterdiği ilgiden çok memnun olduğunu dile getiren Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Katılım müthiş, her yaş grubundan insanımız var. Bu festivalde vatandaşlarımızın beklediği bir festival. Dolayısıyla onların beklentilerini karşılamak adına bu festivali gerçekleştiriyoruz. Doğru bir iş yapmışız herkes çok mutlu çok heyecanlı güzel bir atmosfer, inanılmaz yoğun bir katılım var” dedi.