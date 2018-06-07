Bakan Soylu’dan Demirtaş’ın çıkmasını isteyenlere sert eleştiri

Soylu, “Siyaset bu kadar ucuz mu ya, Batsın sizin siyasetiniz, 3 kuruşluk oy hesabınız, batsın sizin Tayyip Erdoğan düşmanlığınız” dedi.

Binlerce vatandaş Esenler Belediyesi’nin düzenlediği iftarla aynı sofralarda buluştu. Esenler Dörtyol Meydan’da gerçekleştirilen iftara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Mustafa Demir, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve yaklaşık 20 bin vatandaş katıldı. 11 ayın sultanı Ramazan Ayı’nda aynı sofralarda buluşan 7’den 70’e binlerce vatandaş Ezan’ın okunmasıyla dualar eşliğinde oruçlarını açtı. Vatandaşlar Soylu’ya yoğun ilgi gösterirken fotoğraf çekilebilmek için birbirleriyle yarıştı. İftarda konuşan Bakan Soylu ise 24 Haziran’ın Türkiye için önemine dikkat çekti, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın cezaevinden çıkması gerektiğini söyleyenleri sert bir dille eleştirdi. Öte yandan Bakan Soylu alanda kaybolup ağlayarak yanına gelen küçük bir kızı teselli ederek ailesine ulaştırdı.

“170 bin Suriyeli bugün Cerablus’a gitti”

Suriyeli vatandaşların ülkesine dönmeye başladığını dile getiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “170 bin Suriyeli bugün Cerablus’a gitti. 15 günden Ramazan’ın başından beri tam 90 bin Suriyeli oraya döndü biz huzur iklimi oluşturduk. Beni çok eleştirmişlerdi uyuşturucuları okulun önünde yakalarsanız şöyle yapın böyle yapın diye, 9 bin 500 tane uyuşturucu satıcısını yılbaşından bugüne kadar kodese tıktık. Değil İstanbul’un Türkiye’nin hiçbir sokağında uyuşturucuyu bulduğumuz anda gereğini yapmazsak Türkiye’den uyuşturucuyu silip süpürmezsek namerdiz. Gezicilerden bir tane ses çıkmıyor neden Tayyip Erdoğan dünyanın en büyük yeşil alanını millet bahçesini yapıyor. Geziciler duydular mı? Duymadılarsa siz söyleyin onlara da kapak olsun” dedi.

“Batsın sizin siyasetiniz, 3 kuruşluk oy hesabınız”

24 Haziran’da seçime girecek adayların Selahattin Demirtaş’ın çıkmasını istemesini sert bir dille eleştiren Bakan Soylu, “ Her biri ağız birliği etmişçesine Selahattin Demirtaş’ı çıkarmak istiyorlar hapishaneden. Siyaset bu kadar ucuz mu ya Muharrem İnce bir taraftan diyecek ki “Evet Selahattin Demirtaş çıksın” Temel Karamollaoğlu diyecek ki “Selahattin Demirtaş çıksın” öbür taraftan Meral Akşener güya milliyetçi pozlarıyla geziniyor. “Selahattin Demirtaş çıksın” dertleri ne bunların Selahattin Demirtaş çıksın” diyenler Afrin kahramanının apoletlerini sökmeye çalışıyorlar, biz o zaman neden terörle mücadele ettik? Hiç bunlar şehit eşi, annesi babası aradılar mı? Ben aradım Hem de çok başınız sağ olsun dediğim zaman ezgin ezgin arardım. Çünkü karşımda bir baba daha yeni haberini almış taze, acaba karşıdaki ses ne diyecek diye ürker ve korkardım. Batsın sizin siyasetiniz, 3 kuruşluk oy hesabınız, batsın sizin Tayyip Erdoğan düşmanlığınız” ifadelerini kullandı.

“24 Haziran’da attığınız her oy burada sadece 80 milyon vatandaşımız ilgilendirmiyor”

Türkiye’ye tuzak kuranlara, darbe yapmak isteyenlere karşı 24 Haziran’ın çok önemli olduğunu ve sandıkların oylarla patlatılacağını dile getiren Soylu, “ 24 Haziran’da attığınız her oy burada sadece 80 milyon vatandaşımız ilgilendirmiyor. Böyle düşünüyorsak yanılıyoruz. Bazen tecavüze uğrayan bir kadına merhem oluyor. Güçlüyse iktidarınız kuvvetliyse bazen hamile annenin karnına şiş bandırılmasına engel oluyor. Bazen Filistin’deki bir drama bazen 5 ülkenin bir raya gelerek dünyaya istediği gibi oyunu oynamasına engel oluyor. 50 gramlık oy pusulası insanlarımızı başörtülü başörtüsüz diye ayıranların, üniversiteye gitmesine engel olanların kapısını bize açtı. 24 Haziran için mağdurların ve mazlumların buradan güçlü bir ses duyması lazım” dedi.

“Recep Tayyip Erdoğan da o gece olacak”

Ramazan sofralarının paylaşmayla bereketlendiğini ve binlerce vatandaşın aynı sofralarda buluşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Biz bu meydanda her Kadir Gecesinde büyük buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Allah nasip ederse bu meydanda yüz binlerce kardeşimizle duada buluşacağız. Bunun için sesimi duyan tüm kardeşlerimi o geceye davet ediyorum. Allah nasip ederse başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan da o gece olacak” dedi.