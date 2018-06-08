Bakan Soylu’dan Muharrem İnce’ye sert ‘apolet’ açıklaması

Bakan Soylu “Muharrem İnce, ötekilerini de al yanına, Metin Temel Paşa’nın apoletlerini sök, sen Afrin’i niye aldın orada ki teröristleri niye tasfiye ettin diye apoletlerini sök ama senin şerefine yakışan nedir biliyor musun? O apoletleri Selahattin Demirtaş’ın omuzlarına takıver” diye konuştu.

Seçim çalışmaları kapsamında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bayrampaşa’da halk ve esnaflarla buluştu. Esnaflarla ve halkla sohbet eden Bakan Soylu vatandaşların tek tek derdini dinledi. Daha sonra kürsüye çıkarak halka seslendi.

“Metin Paşadan söktüğün apoleti Demirtaş’ın omzuna takmak yakışır sana”

İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu 24 Haziran seçimleri kapsamında Bayrampaşa’da halka seslenirken, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, Korgeneral İsmail Metin Temel’e yönelik "Apoletlerini sökeceğim" sözüne tepki gösterdi. Bakan Soylu “Bir de adam apolet sökmeye başladı. Sen ömründe bir tahtadan çivi mi söktün ya, hadi çakmayı boş ver öyle bir kabiliyetin yok da bir çivi mi söktün ya. Apoletleri ne için sökmek istediğini bilir misiniz? Cumhurbaşkanı’mızın davet edildiği, Esnaf ve sanatkarlar birliğinin Malatya’da bir iftarı var, 2. Ordu komutanı da oranın protokol davetlisi oraya gidiyor. Cumhurbaşkanı da orada konuşma yapıyor o da alkışlıyor. Ve ben diyor senin apoletlerini sökeceğim, derdi bence iftar değil, alkış değil, orada bulunması değil derdi ne biliyor musunuz? Açık açık söyleyeceğim, sen nasıl okyanus ötesinden talimat almadan Afrin’e girersin? Sen nasıl orada PKK’yı, PYD’yi temizlersin? Sen nasıl bu işi komuta, kumanda edersin? Bir taraftan Selahattin Demirtaş’a sevgi kelebeği olanlar, öbür tarafta terör örgütlerini tasfiye edenlere cellat olmaya çalışıyorlar. Şunu söyleyeyim Muharrem İnce, ötekilerini de al yanına, Metin Temel Paşa’nın apoletlerini sök, sen Afrin’i niye aldın orada ki teröristleri niye tasfiye ettin diye apoletlerini sök ama senin şerefine yakışan nedir biliyor musun? O apoletleri Selahattin Demirtaş’ın omuzlarına takıver” şeklinde konuştu.

“Temel Karamollaoğlu Tayyip Erdoğan kıskançlığı olan bir adam”

‘Elimizden değerlerimizi almaya çalıştılar, ezanımızı bizden uzaklaştırdılar, değerlerimizi bizden uzaklaştırdılar, 28 Şubat’ta çocuklarımız dinini öğrenmesin, çocuklarımız inancımızı öğrenmesin diye elli türlü hileyi ortaya koydular’ Şeklinde konuşurken bir vatandaşın ‘Muharrem İnce hala bunları yapıyor’ sözleri karşısında “İnce yapıyor da, onu Temel Karamollaoğlu’na sormak lazım, adam ya. Tayyip Erdoğan kıskançlığından, mezara giderken bile üzerinde kıskançlık olarak yazılacak bir adam” şeklinde konuştu.

“Uyuşturucunun Kökünü Kurutacağız”

Uyuşturucunun kökünü kurutacaklarını belirten Bakan Soylu “Terör meselesi ile mücadele ederken, bir musibet daha geldi başımıza, uyuşturucu. Biz Müslüman bir milletiz, bu nereden çıktı? Avrupa’da, Hollanda’da, Belçika’da, Almanya’da ürettikleri, bu sabah da İstanbul’da üretim mekanizmasını bastık dağıttık. Ve şunu da söylemek isterim, nasıl oradan ucuz uyuşturucuları üretiyorlar Türkiye’ye ve Güney Doğu’ya gönderiyorlar. Ötekiler de öbür tarafımızdan gönderiliyor, afyon, eroin. Esrar gerçi artık zayıfladı artık Avrupa’dan sokmaya çalışıyor çünkü bizimkiler kırsalda o PKK’nın yetiştirdiği esrar tarlalarını tarumar etti, hepsini buğday tarlasına çevirdi” dedi.

Daha sonra Soylu, Bayrampaşa’da Karadenizliler, Giresunlular dernekleriyle sahur programına katıldı.