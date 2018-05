Bakan Süleyman Soylu ilk kez oy kullanacak olan gençlerle buluştu

Burada gençlere hitap eden Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı adayları tarafından dile getirilen Selahattin Demirtaş’ı serbest bırakın açıklamalarına tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminde ilk defa oy kullanacak olan gençlerle bir araya geldi. AK Parti Zeytinburnu Seçim İrtibat Bürosu’nda gerçekleşen buluşmada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gençlere hitap etti.

‘Bu Coğrafyada her seçim kritiktir’

Memleket meselesi için gecenin bu saatinde aynı çatı altında bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Bakan Soylu, “Tarihi ve kritik bir sürecin içerisindeyiz. Her seçimde şunu söylerler. Bazen de eleştirirler. Her seçim için kritik derler. Bu coğrafyada her seçim kritiktir. İlkokuldan ortaokula geçerken, ortaokuldan liseye geçerken ilk tercihi yaparken, üniversiteye yapılan tercihler ama en kritik tercihlerden bir tanesi de seçimlerdir. Bizim kızımız güzeldir, bizim kızımız Türkiye’dir. Coğrafyamızın en güzelidir. Muhakkak ki onun adına karar verirken ve onun adına bir karar ortaya koyarken elbette ki bu karar çok önemli bir karar olarak ortada durmaktadır. Her seçim geleceğe atılacak adımların, Türkiye’nin dünya ekonomisinden alacağı payın ve insanlarımızın geleceğinin nasıl olacağının belirleyicisidir. Her seçim uluslararası alanda alacağımız pozisyonların, dış politikadaki tercihlerin, sağlık politikasında atacağımız adımların, eğitim politikasında atacağımız adımların, millileştirme ve kendi üretme kaynaklarımızı ortaya koyabileceğimiz tercihlerin belirleyicisidir. Onun için her seçim kritiktir” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin makus tarihini yenebilecek ve bu milletin kaybettiği özgüveni yeniden bu milletle bütünleştiren bir liderin neslisiniz”

Ülke ekonomisinin IMF’ye mahkum olduğunu ifade eden Bakan Soylu, “ Çetin zaman içerisinde ülke ekonomisi IMF’ye mahkumdu. Zeytinburnu, Avcılar, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce. Türkiye 2009 yılında bir deprem ile karşı karşıya kalmış ve devlet acziyet içerisinde kendi cesetlerini toplayabilecek bir dermana bile sahip değildi. O dönemde bu ülkenin Başbakan’ının maalesef dış dünya liderlerine karşı otururken çekingen oturduğu bir tablo ile karşı karşıyaydı. 28 Şubat süreci olmuş ve Türkiye’de insanlar inançlarından, düşünce ve fikirlerinden dolayı her birisinin çetelesi tutulmuş fişlenmişlerdi. Karamsarlık vardı. Kendinizi örnek alabileceğiniz, Türkiye’nin makus tarihini yenebilecek ve bu milletin kaybettiği özgüveni yeniden bu milletle bütünleştiren bir liderin neslisiniz” diye konuştu.

‘Cumhurbaşkanı adaylarının Demirtaş’ı serbest bırakın çağrılarına tepki gösterdi’

Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu’nun Selahattin Demirtaş’ı serbest bırakın çağrılarına tepki gösteren Bakan Soylu, “ Adamlar Demirtaş’ın derdine düşmüşler. Muharrem İnce, Meral Akşener ve en acısı da Erbakan hocamızın partisi ve başındakiler. Ne diyorlar biliyor musunuz? Çıksın hapisten, propaganda yapsın. Peki, biz Yasin Börü’ye ne cevap vereceğiz. 6-7 Ekim olaylarında şehit olan 53 insanımıza ne cevap vereceğiz. O partinin genel başkanı iken her belediyeyi terör örgütünün çiftliği haline getirdikten sonra çukur olaylarında şehit olan evlatlarımıza ne diyeceğiz. O zaman biz terörle mücadele etmeseydik. Muharrem İnce, Meral Akşener ve Erbakan hocanın partisinin başındaki insan çıkıp desin ki; bizim terörle mücadelemiz yanlış oldu. Bunun tercümesi budur. Selahattin Demirtaş’ı dışarıya çıkartmak ve ona propaganda serbestliğini sağlamak. Ne oldu şimdi. Güneydoğu’da huzur var. Niye hopluyorsunuz? O huzuru Türkiye hak etmiyor mu? Doğu ve Güneydoğu’nun her tarafında şuanda huzur var. İnsanlar gece sabahlara kadar, hiç olmazsa yarınlara ait çocukların umudu oluyor. Çocuklar dağa terörist olarak gitmiyor. Annelerinin dizinin dibinde mühendis, doktor, avukat, polis, öğretmen, hemşire olmak için. Babası yorgunlukla akşam eve geldiğinde evladının kokusunu alabileceği bir Türkiye sizi neden bu kadar rahatsız ediyor. Hadi çıksınlar bakalım bir yerde söylesinler. Yalandan şehit ailelerine, şehit evlerine gitmesinler. Şehit evlerine gittiklerinde desinler ki, biz Selahattin Demirtaş’ın Edirne’deki cezaevinden çıkıp propaganda yapmasını istiyoruz. Ne propagandası yapacak? Kimin sözünü ortaya koyacak. Bir terör örgütünün sözünü ortaya koyacak. 6-7 Ekim’de karıştırdıkları yetmedi, yeni bir karışıklığın zeminini hazırlamaya çalışıyorlar. Ama burada hiç fırsat bulamayacaklar” dedi.

Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gençlerle ile hatıra fotoğrafı çektirdi.