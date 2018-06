Bakan Süleyman Soylu, okuduğu ilkokulda öğrencilere karne dağıttı

Öğrencilere ve ailelere tavsiyelerde bulunan Bakan Soylu, "Biz size güzel bir ülke, güzel yarınlar, güzel gelecekler bırakıyoruz. Herkesin hedefine daha rahat ulaşabileceği bir Türkiye bırakıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Gaziosmanpaşa’da bulunan ve okuduğu okul olan Bekir Sami Dedeoğlu İlkokulu’nda düzenlenen karne törenine katıldı. Törene Soylu’nun yanı sıra Gaziosmanpaşa Kaymakamı Oktay Çağatay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, çok sayıda öğretmen ve öğrenci ailesi katıldı. Törende öğrencilerin hazırladıkları çeşitli halk oyunu gösterileri sergilenirken, okul birincisi Yağmur Nisa Tunç’a ödülünü Bakan Soylu verdi.

"Bizim memleketimiz güçlü ve büyük bir memlekettir"

Karne töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bekir Sami Dedeğlu İlkokulu, benim ilkokulu okuduğum ve benim disiplini, terbiyeyi, arkadaşlığı, çalışkanlığı, takibi ve özellikle bizi yetiştirenlere hürmeti aynı zamanda da belki de karşılaştığımız zorlukları aşma becerilerini mücadele etme becerilerini öğrendiğim ve hayatımın her noktasında burada okumaktan gurur duyduğum bizim okulumuz. Bizim okuduğumuz zaman Türkiye zor şartlardaydı. Kıymetli çocuklar size şunu söyleyeyim; bizim memleketimiz güçlü ve büyük bir memlekettir. Bizim memleketimiz çalışanın her zaman hakkını aldığı bir memlekettir. Bizim memleketimiz buralardan bu okullardan bu ülkeyi yöneten bu ülkedeki zorlukları aşmayı beceren ve geleceğe bu ülkeyi hazırlayan evlatlar yetiştirmiştir. Sadece ben değil, kimi özel sektörde, kimi kamuda, kimisi başka alanlarda memleketimize hizmet eden evlatlar yetiştirmiştir. Biz size güzel bir ülke, güzel yarınlar, güzel gelecekler bırakıyoruz. Biz size çaresizlik içinde bir ülke değil tam anlamıyla yarınlara umutla bakan, öz güvenini kazanmış 81 vilayetinde üniversitesi olan bir taraftan etrafında her hangi bir tehdit içermeyen, çocuklarımızın anneleri ve babaları tarafından Ayet-el Kürsiler okunarak okullara gönderildiği ama eve geldiği zamanda sağ salim bir Türkiye bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Herkesin hedefine daha rahat ulaşabileceği bir Türkiye bırakıyoruz"

Bakan Soylu, "Bizim hayallerimizde olmayan, bir taraftan insansız hava aracı, bir taraftan dünyanın en önemli savaş gemilerini imal eden, bir taraftan helikopter imal eden, şimdi uçak üretmeye, araba üretmeye başlayacak bir Türkiye bırakmaya çalışıyoruz. Biz size gece hastanede sabaha kadar doktor sırası bekleyen değil, beş yıldızlı konforuyla beraber şehir hastaneleri içerisinde hem de en güzel vatandaşlık örneği olabilecek bir Türkiye bırakıyoruz. Biz size dünyada milli gelirine oranla başka ülkelerin derdi ile dertlenen onlara yardım eden bir Türkiye, ülke bırakıyoruz. Biz size vicdanını kaybetmeyen, ahlakını kaybetmeyen ve biz size özellikle medeniyet değerlerinden uzaklaşmayan annesini ve babasını tanıyan, bilen ona itaat eden öğretmenin söylediğinden ve ona öğretenin söylediğinden hiçbir zaman ayrılmayan, geçmişi unutmayan, tarihini unutmayan bir Türkiye bırakıyoruz. Biz size çok mücadele ettiğimiz, herkesin birbirini daha çok seveceği, demokrasinin daha çok yükseleceği bir Türkiye bırakıyoruz. Herkesin hedefine daha rahat ulaşabileceği bir Türkiye bırakıyoruz. Biz size güzel bir Türkiye bırakıyoruz" şeklinde konuştu.

"Şu boynum hiçbir zaman yere eğilmedi"

"Şu boynum hiçbir zaman yere eğilmedi" diyen Bakan Soylu, "Ben de sizin gibi aynı sıralarda büyüdüm. Bu ülke bana bu imkanı sağladı. Kötülüklerle mücadele ediyoruz. Terörle mücadele ediyoruz. Çocuklarımıza zarar vermesinler diye uyuşturucu ile mücadele ediyoruz. Hem de büyük bir mücadele ediyoruz. İçişleri Bakanlığına geldiğimden itibaren okullarımızın etrafının güvenli olması için önemli projeler başlattık. Kameralar, diğer taraftan güvenlik eğitim koordinasyon görevlisi, bir taraftan huzur operasyonları ile birlikte çocuklarımıza musallat olan kötülüklerin tamamını kazımak için bir büyük mücadele verdik. Biz şunu istiyoruz. Sizler daha güçlü, daha büyük, daha zengin bir Türkiye’nin daha zengin bir milletin başı göğe değecek kadar onurlu bir milletin mensupları olarak yarınlara çok daha iyi hazırlanın. Son 4, 5 ayda yurt dışında birçok seyahat yaptım. Birçok muadilim bakanla karşı karşıya kaldım. Şu boynum hiçbir zaman yere eğilmedi. Terörle mücadelemizde, insanlığa ait attığımız elde, iyiliklerimiz de uyuşturucu ile mücadelemizde ülkemize gelmek isteyen düzenli veya düzensiz göçmenlere el uzatmamızda dünyadaki haksızlıklara meydan okumamızda benim boynum hiç yere eğilmedi. Bilmenizi isterim ki muhataplarımın da boynu hiç yerden kalkmadı. Doğru işler yaparsanız, düzgün işler yaparsanız, eğer insanlığa uygun işler yaparsak hem doğru bizle olur, hem Allah bizle olur, hem de geleceğimiz bizle olur. Çok çalışın size verilen her sorumluluğu yerine getirmeye gayret gösterin bilin ki hayatın her hali ama her hali imtihandır. Her hali bir sınavdır" diye konuştu.

"Devletin birçok imkanı var bunlardan istifade edin"

Çocuklara ve ailelere tavsiyelerde bulunan Bakan Soylu, "Şimdi bir yaz tatiline giriyorsunuz. Benim size bir tavsiyem var. Yanınızda olacak bir kitabı okuyabilirsiniz. Bazen bir olayın çözülmesinde bazen bir olayın anlamasında hep benim rehberim olmuştur. Anlama kabiliyetimizi en üst noktaya çıkarmıştır. Siz bu tatilde çok oynayın. Bize sizin zihniniz lazım. Okulda aldığınız eğitim okulda aldığınız öğretim zaten bu kadar sezon içinde yeter. Biz size şimdi güzel parklar yapıyoruz. Orada başka ailelerin çocukları ile beraber oynayın. Başkalarına dokunmayı becerebilirsek kendimizi keşfetmeyi becerebiliriz. Annelere babalara sesleniyorum. Mümkünse çocuklarınıza okulun dışında başka yetenekler geliştirmeyi sağlamaya çalışın. Devletin birçok imkanı var bunlardan istifade edin. Biz öğrencilerimiz daha fazla öğretmenlerle bir arada olsun diye 400 binin üzerinde öğretmen alımı gerçekleştirdik. Bir de öğretmenlerimiz var Doğu ve Güneydoğu’da büyük işler yapıyorlar orada. Milletimizin birliğini çocuklarımızı yarına ümitle yetiştirme heyecanını ortaya koyuyorlar. Buradan Necmettin öğretmenimize, Batman’da, Kozluk’ta görev yaparken Aybüke kızımızı anıyorum. İnanınız bu memleket ayakta duruyorsa şu ay yıldızlı bayrak uğruna kendini feda edebilecek her mesleğin mensubu olduğu için. Onların huzurunda saygı ile eğiliyorum. Karnenizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Törende konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise, öğrencilere iyi tatiller dileyerek, "Sizlere hayırlı karne tatilleri diliyoruz. Güzel bir günde bayramınızın da iyi geçmesini temenni ediyoruz. Karneler kırık olabilir kalpler kırık olmasın. Karneleri kırık olanlar da inşallah seneye telafi etmiş oluruz. Biz yaz tatilini tatil olarak değil öğrencilerimizin daha iyi değerlendirilmesi noktasında İstanbul’da kalan, tatile gitmeyen öğrencilerimize yavrularımıza burada zamanını boş geçirmesin diye yaz okulları, yaz spor okulları açtık. Kalan öğrencilerimizle birlikte yazın eğitim öğretime değil ama beraber olmaya devam edeceğiz. Hepinizin bu yaz tatilinin iyi geçmesini, seneye yine birlikte bir okul başlangıcında bulunma umuduyla hepinize iyi tatiller diliyorum" ifadelerini kaydetti.