Bakan Tüfenkci’den İstanbul’a Gümrük ve Ticaret Merkezi müjdesi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Sefaköy’de Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Gümrük ve Ticaret Merkezi Ortak Akıl Konferası’nda konuştu. Bakan Tüfenkci, gümrükte lojistik faaliyetlerinin önemine atıfta bulunarak, gümrük kapıda bekleme oranlarının neden olduğu mali yüklere değindi. Tüfenkci, “Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün yapmış olduğu bir çalışmada dünya ticaretinde maliyetlerin yüzde 15’ini gümrük işlemleri oluşturmakta, bu oranda yüzde 1’lik bir azalma dünya ekonomisine yaklaşık 40 milyara yakın bir katkı sağlamaktadır. Yine aynı kuruluşun yapmış olduğu bir çalışmaya göre ise eşyanın ithalat ve ihracat işlemleri için fazladan 1 günlük beklemesi ticarete yüzde 4 oranında bir etki yapmaktadır, azaltmaktadır yani. Ayrıca Uluslararası Kara Taşımacılığı Birliği tarafından yapılan bir araştırmaya göre taşımacılıkta harcanan toplam sürenin yaklaşık yüzde 40’nın sınır kapılarında beklemelerden kaynaklandığını ifade etmektedir. Dünya Bankası tarafından hazırlanan Lojistik Performans Endeksi raporuna göre gümrük işlemlerinin hızının yarı yarıya artırılması durumunda dünya çapında 33 milyar dolarlık bir büyüme olacağı tahmin edilmektedir. Bu yüzden özellikle gümrükle lojistik etkinliğin artırılmasında büyük bir önem ve potansiyele sahiptir. Bizde bu bilinç içerisinde hareket ederek hem gümrük işlemlerini hızlandırma hem maliyetleri azaltma, aynı zamanda yeni modelleme çalışmaları ile Türkiye’nin 2023 hedefleri ve ihracat hedeflerini yakalama bakımından yeni katkılar sunma bakımından bu akıl konferansını düzenliyoruz” dedi.

Gümrük ve Ticaret Merkezi kuruluyor

Ticaretin kolaylaştırılması ve tüketici haklarının korunmasına bakanlık olarak öncelik verdiklerini kaydeden Tüfenkci, Gümrük ve Ticaret Merkezleri kurulacağını belirterek, “Bakanlığımıza verilen görevler arasında yer alan lojistik merkezlerimizin kurulmasında farklı bir anlayış ile yola çıktık. İstedik ki Gümrük ve Ticaret Merkezi olarak adlandırdığımız ve lojistik merkezlerinin farklı bir versiyonu olacak. Bu madde de güvenlik ve kolaylaştırma dengeli bir şekilde ele alınsın. Hem güvenlikten taviz vermeyelim ama olabildiğince de kolaylaştıralım. Sadece bu merkezlerde bir taşıma unsuru, aktarma merkezleri olmasın, aynı zamanda ticaretin yapıldığı, ticaretin bütün aktörlerinin içerisinde yer alabileceği, kendine yer bulabileceği sistemi oluşturalım modelleri oluşturalım istedik. Gümrük idarelerinin antrepoları taşıyıcıları ve diğer dış ticaret aktörlerini bir araya getirecek olan Gümrük ve Ticaret Merkezlerini birer mükemmeliyet merkezi olarak tasarlayarak, gümrük ve ticaret işlemleri açısından birçok yenilik ve avantajı içermesini öngörmekteyiz. Ülkemiz lojistik merkezleri için önemli avantajlara sahiptir. Türkiye’nin batısında dünya ticaretinin yüzde 40’ının yapıldığı ve dünya nüfusunun yüzde 11’nin yaşadığı bir Avrupa, doğusunda ise dünya ticaretinin yüzde 25’nin yapıldığı ve dünya nüfusunun yüzde 61’nin yaşadığı Asya yer almaktadır. İnşallah birini Anadolu, diğerini ise Avrupa yakasına kuracağımız Gümrük ve Ticaret Merkezleri ile göz bebeğimiz İstanbulumuza uluslararası ticaret üssü niteliği taşıyan, gelişmiş alt yapısı ile donatılmış yenilikçi bir anlayış ile yeni bir tesis kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.