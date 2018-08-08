Bakan Turhan yeni havalimanında incelemelerde bulundu

Atatürk Havalimanı’nın yeni havalimanına taşınması süreciyle ilgili de bilgi veren Turhan, "Taşınma süreci 30 Ekim 03.00’da başlayacak, 31 Ekim 23.59’da sona erecek" dedi.

Bakan Cahit Turhan 3. Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu. Çalışmaları inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Bakan Turhan, ardından basın mensuplarının karşısına geçti.

"Yüzde 95’i tamamlandı"

Projenin yüzde 95’inin tamamlandığını vurgulayan Turhan, "Projemizin yatırım maliyeti 10 milyar 247 milyar avro. Bu proje yap, işlet, devret yöntemi ile kamu kaynağı kullanmadan yapılıyor. İşletme süresi dahilinde hazinemize 22 milyar 152 milyon avro işletme gelirinden pay verecek. Bu projeniin yapıldığı alan daha önce maden sahası olarak kullanılmış, maden çukurlarından ibaretti. 75 milyon metrekare alanın ıslah edilerek böyle güzel bir hizmeti meydana getirdik. Bu alan 15 bin futbol sahası büyüklüğünde. Doğrudan ve dolaylı olarak 225 bin kişiye iş imkanı sunacak. Katma değerden 1.5 milyondan fazla insan da yararlanmış olacak. İnşaat aşamasının 3 bin 200’ü beyaz yaka olmak üzere yaklaşık 32 bin çalışanı bulunuyor. 300’den fazla destinasyonla yeni havalimanı en büyük merkezlerden biri olacak. Yeni havalimanı 6 adet bağımsız pist ile, yine 200 futbol sahası büyüklüğünde terminalden oluşuyor. 114 uçak aynı anda terminale yanaşabilecek. 143 köprü uçaklara hizmet verecek" dedi.

"Yıllık 5.5 milyon ton kargo kapasitemiz var"

Yeni havalimanını kargo taşımacılığında da iddialı bir konumda olacağını savunan Turhan, "Kargo hizmeti verecek alanımız 240 futbol sahası büyüklüğünde. Kargo kapasitemiz yıllık 5.5 milyon ton. Açıldığı ilk yıl 1 milyon tondan fazla kargo işlemi yapılabilecek. 29 Ekim 2018 tarihinde açacağımız 1. fazda 1 milyon 400 bin metrekarelik ana terminal binası, iki pist, hava trafik kontrol merkezi ve destek binalarından oluşuyor. Yıllık yolcu kapasitesi ilk etapta 90 milyon olacak. Tüm fazlar tamamlandığında ise yılda 200 milyon yolcuya ulaşabilir bir kapasite olacak" diye konuştu.

"Taşınma süreci 30 Ekim 03.00’da başlayacak, 31 Ekim 23.59’da sona erecek"

Atatürk Havalimanının yeni havalimanına taşınma sürecini de anlatan Turhan, şunları söyledi:

"Taşınma sürece 30 ekim 2018 Salı günü saat 03.00’da başlayacak. 31 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 23.59’da tamamlanacak ve toplam 45 saat sürecek. Taşınma güzergahı ise Yeşilköy, Mahmutbey, Odayeri otoyolu güzergahıdır. Toplam 14 bin 139 adet ekipman 3 bölümde taşınacaktır. Öncelikle üssü Atatürk Havalimanı’nda olmayan havayolları ve bunlara hizmet veren yer hizmeti kuruluşlarının operasyonlarını durdurarak İstanbul yeni havalimanı yerleşkesine taşınacak. Birinci aşamada THY dışındaki Atatürk Havalimanı üssü olan diğer havayolları ve bunlara hizmet veren yer hizmetleri kuruluşlarının operasyonlarını durdurarak İstanbul yeni havalimanına taşınması yapılacaktır. Bu süre 30 Ekim saat 19.00’da başlayacak, 31 Ekim saat 18.59’da tamamlanmış olacaktır. İkinci aşamada THY ve TGS yer hizmetleri firmamızın taşınması amacıyla 12 saatlik periyotta Atatürk Havalimanı’nda tüm operasyonların durdurulması, İstanbul yeni havalimanından operasyonların gerçekleştirilmesi işlemi yapılacaktır. Bu da 31 ekim saat 02.00 ile 13.59 saatleri arasında gerçekleşecek. Taşınma boyunca Atatürk Havalimanı ve İstanbul yeni havalimanı hava sahası müşterek kapasiteyle 35 iniş ve 35 kalkış gerçekleşecektir. 29 ekim öncesinde İstanbul yeni havalimanında deneme uçuşları hariç herhangi bir uçuş düzenlenmeyecektir"

Yeni havalimanına yolcuların ulaşımı konusunda da yoğun şekilde çalıştıklarını vurgulayan Bakan Turhan, "Yolcu ulaşımı için bazı projeler hayata geçirildi. Bunlardan biri Gayrettepe Havalimanı metro hattı. İkincisi yenilenen D20 karayolumuz. Yine Yavuz Sultan Selim köprüsü ve Kuzey Marmara otoyolu ile bağlantı yapılacak. Yine YSS’den geçecek hızlı tren hattının da İstanbul Havalimanı’nda bir istasyonu bulunacak. Diğer metro bağlantıları da projelendiriliyor. Gayrettepe ve Yeni Havalimanı harasında 37.5 kilometreyi 2019 yılı sonunda bitirmeyi planlıyoruz. Yine Halkalı - Yeni havalimanı projemiz 27 kilometre. Bunu da 2020 sonunda hizmete açmayı planlıyoruz. İstanbul yeni havalimanında günlük yaklaşık 250 bin yolcu hareketi bekleniyor. Bu kapsamda HAVATAŞ hava servis düzenleme çalışmaları da devam edecektir. Ayrıca İBB 124 bagajlı lüks transit araç ihalesi yapacak, 210 araçla birlikte 19 ayrı güzergahtan taşıma hizmeti vermeyi planlıyor. Bu araçlarla toplam 75 bin yolcuyu günde havalimanına taşımayı planlıyoruz. Ticari taksi konusunda görevli şirket ile gerekli anlaşmalar sağlanmış ve Atatürk Havalimanındaki 660 adet taksisi bulunan kooperatifi burada hizmet vermeye başlayacak. Bunların yetmemesi durumunda kademeli olarak 800 ve bin taksiye kadar çıkacak" diyen konuştu.

Yeni havalimanının elektrik ve su tüketiminde akıllı sistemlerle önemli ölçüde tasarrufa da imkan sağlayacağını vurgulayan Turhan, "Yılda 19 bin hanenin tükettiği elektrik ve 5 bin 500 hanenin tüketimine denk su tasarrufu yapılacak. Yılda 33 milyon 200 bin TL tasarruf ettirecek. Terminal, yağmur suyunu geri dönüştürerek kendi ihtiyaçları için kullanacak şekilde dizayn edildi. Bu da 1.5 milyon metreküp yılda su tasarrufuna denk bir suyun tasarrufu anlamına geliyor. Enerji verimliliği çalışmaları sonucunda ise bir yılda 19 bin hanenin enerji tüketimine denk bir tasarruf elde edilmesi öngörülmektedir" dedi.