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Bakan Varank İstiklal Caddesi'nde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geldi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen “Sanayide Dijital Dönüşüm Günleri” programına katıldıktan sonra TÜSİAD'ın yakınında bulunan Odakule'ye gitti. Bakanlığına bağlı kurum olan İstanbul Kalkınma Ajansı'na (İSTKA) sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Varank, İSTKA'nın faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından İstiklal Caddesi'ne geçen Bakan Varank'a, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Bakan Yardımcıları Çetin Ali Dönmez, Mehmet Fatih Kacır ve Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit ile Beyoğlu belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan eşlik etti.



İstiklal Caddesi'nde yürüyen Bakan Varank, vatandaşları selamlayarak tek tek sohbet etti. Beyoğlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Akademi Beyoğlu' binasını ziyaretinin ardından cadde üzerindeki esnaf ve seyyar satıcılarla sohbet etti. Bakan Varank, yürüyüşünü Taksim Meydanı'nda sonlandırdı.

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