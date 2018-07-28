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28 Temmuz 2018 16:58

Bakan Varank Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu CEO’sunu kabul etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş’ı kabul etti.

Bakan Varank Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu CEO’sunu kabul etti

28 Temmuz 2018 16:58



Bakan Varank, "Elektrikli Otomobil, ileri teknoloji ekosisteminin de önemli bir öncüsü olacaktır" dedi.



İstanbul Dolmabahçe’de gerçekleşen kabul yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme sonrasında açıklama yapan Bakan Varank, "Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş ile verimli bir toplantı yaparak projenin yol haritasını değerlendirdik. Elektrikli Otomobil, ileri teknoloji ekosisteminin de önemli bir öncüsü olacaktır" diye konuştu.



Bu alanda başarılı olunması gerektiğine vurgu yapan Varank, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ile ortaya çıkan bu projenin takipçisiyiz. Ülkemizin gelecekte çok önemli fırsatları yakalayabilmesi için otomobil projesinin mutlaka başarılı olması gerekiyor. Bu sadece bir otomobil projesi değil, yeni bir teknolojik ekosistem oluşturma hamlesidir. Dünyanın nereye yöneldiğinin farkındayız. Artık akıllı şehirler ile entegre otomotiv teknolojileri, yapay zeka tabanlı otonom sürüş algoritmaları, akıllı şarj alt yapıları ve benzeri alanlarda girişimci firmalarımız için fırsatlar bulunmaktadır. Bu fırsat penceresini çok iyi değerlendireceğiz. Dünya ile rekabette; insan kaynağımız da cesaretimiz de fazlasıyla var" şeklinde konuştu.




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