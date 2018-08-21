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21 Ağustos 2018 11:31

Bakan Varank’tan telsizli, bayram mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AKOM ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Bakan Varank’tan telsizli, bayram mesajı

21 Ağustos 2018 11:31

Bakan Varank, telsizle yaptığı anonslarla polis ve itfaiyenin bayramını kutladı.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Süleymaniye’de bayram namazını kıldıktan sonra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı MOBESE merkezine gitti. Polis telsizinden bayram günü nöbet tutan güvenlik güçlerinin bayramını tebrik etti. Daha sorma Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)’ne geçen bakan Varank çalışanların bayramını kutladı. AKOM’un işleyişi hakkında bilgilerde alan Varank daha sonra itfaiye telsizi ile yaptığı anonstan itfaye, zabıta, İSKİ gibi belediyenin tüm birimlerine seslendi. Nöbet tutan çalışanların da bayramını tebrik etti.


Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Varank, AKOM gibi önemli merkezlerde kullanılan yazılımların yerli olması için çalışacaklarını ifade ederek, “MOBESE İstanbul Kent Yönetim Sistemini ziyaret ettik. Burada polis arkadaşlarımız ile bayramlaştık orada İstanbul’da görevi başındaki bütün polis arkadaşlarımızın da bayramını kutladık. Daha sonra ikinci durağımız burası oldu AKOM. Burası biliyorsunuz ki gazi bir mekan. 15 Temmuz’da hain darbecilerin işgaline maruz kalmış bir mekan. Biz bu ziyaretleri yaparken aslında bir de mesaj vermek istedik. Biliyorsunuz ki akıllı şehirler konseptine doğru giderken, MOBESE, AKOM gibi yerler aslında akıllı şehir konseptlerinin ilk örnekleri olarak aktarılabilir. Burada bayram günü fedakarca çalışan arkadaşlarımızı bayramını kutlamak istedik" diye konuştu.


Dünyada akıllı şehirler konseptinin trend olduğunu vurgulayan Bakan Varank, "Özellikle elektrikli otomobiller ile birlikte insanların araçları ile şehre entegre olması söz konusu. Biz bakanlık olarak bu konularda ne yapabiliriz, Türkiye’nin önünü nasıl açabiliriz bunun için gayret ediyoruz. Burada kullanılan yazılımların çoğu yabancı yazılımlar. Birçok lisans ücreti bu yazılımlar ile birlikte yurt dışına gidiyor. Biz bunların millileştirilmesi yerlileştirilmesi konusunda nasıl destek oluruz? Bunun çalışmalarını yapacağız” ifadelerini kullandı.




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