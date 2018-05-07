Yüzde 44’ü orman. Şuan da Türkiye’de en ileri derecede teknolojiye sahip olan bakanlık bizim bakanlığımızdır. Bunu gururla ifade ediyorum. Başka iddia eden varsa ortaya çıksın. Bizim birde hedefimiz var. Bizim, 2023 yılına kadar dünyadaki her insan için Türkiye’de bir fidan olsun diye bir seferberliğimiz var gönül coğrafyamızda. Bunun için 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak için büyük bir gayret içindeyiz” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ”Malak’ta bulunan İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nde basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda hedeflerinden bahseden Eroğlu, şuanda Türkiye’de en ileri teknolojiyi kullanan bakanlığın Orman Bakanlığı olduğunu belirtti.

"Bizim dönemimizde bir metrekare dahi ormanlık alan işgal edilmemiştir"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ”20 milyon 800 bin hektarlık bir alanda orman gözüküyordu. Biz bunu 1.5 milyon hektar yani 15 milyon dekar arttırdık. Bu gerçekten çok önemli bir rakam. Şuanda 22. 3 milyon hektar ormanlığımız var. Bu sene daha da artacak. Bizim ağaçlandırma faaliyetleri bütün dünyanın dikkatini çekiyor. Bizde ormanlardaki ağaç servetini de yüzde 30 artırdık. Mevcudunun üzerinde 3’de 1 ilave ettik. Daha önce 1,2 milyar metreküplük bir orman servetimiz varken, bugün 1,6 milyar metreküpe yükseldi ki buda gerçekten çok önemli. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Eskiden ormanların tapusu yoktu. Şuanda ormanlarımızın ilk defa yüzde 95’nin tapusunu aldık. Bütün tapu kadastro ile ortak çalışıyoruz. Bunları noktasına kadar tespit ediyoruz. Bizim dönemimizde bir metrekare dahi ormanlık alan işgal edilmemiştir. Daha önce işgal edilenler 2B ile satılanlar, daha önce orman vasfını kaybetmiş yerlerdir. Bunu özetle vurgulamak istiyorum. Bizim dönemimizde buyurun hodri meydan bir metrekare ormanlık alan işgal edilmedi. Kaldı ki tapusu olduğu için işgalde mümkün değil artık” ifadelerini kullandı.

“İstanbul’un Yüzde 44’ü orman”

İstanbul’un yüzde 44’ünün orman olduğunu söyleyen Bakan Eroğlu, ”İstanbul yeşillik açısından dünyadaki en çok ormanı olan iller arasında. Yüzde 44’ü orman. Büyükşehir Belediyesinin, belediyelerinin ayrıca İSKİ’nin diktiği hariç olmak üzere biz bakanlık olarak İstanbul’a çok önem veriyoruz. 15 yılda 21 milyon 200 Bin adet fidanı toprakla buluşturduk. Okul bahçeleri, hastane, mezarlıklar, parklar bahçeler, mabetlerin avluları her tarafı ağaçlandırıyoruz. Hatta bütün kurum ve kuruluşlara ücretsiz fidan veriyoruz. Okullar hayat bulsun kampanyasına destek veriyoruz. Bağlantı yollarını tamamen ağaçlandırıyoruz. Özellikle 3’üncü Boğaz Köprüsü Kuzey Marmara yoluna 2 milyon 200 bin adet fidan diktik. Biz protokol imzaladık Ulaştırma Bakanlığına özellikle dedik ki kesilen fidanın 5 katı kadar fidan dikeceksiniz. Bunu uyguluyoruz. Güzergah boyunca da 1 milyon fidan daha bu sene topakla buluşturulacak. Dolayısı ile kesilenin aşağı yukarı 10 katına kadar yaklaşıyor” şeklinde konuştu.

“Orman yangınlarının yüzde 88’i insanların ihmalinden kaynaklanıyor”

Ormanları yakmanın cezasının çok ağır olduğunu belirten Bakan Eroğlu, ”Bir de yangınlarda bu ormanlık alanlar bilhassa sıcak bölgeler, Akdeniz, Eğe, Marmara birinci derece yangına hassas bölgeler. Maalesef yüzde 88’i insanların ihmalinden kaynaklanıyor. İnsan kaynaklı. Piknikte ateş yakıyor orada bırakıp gidiyor veya sigara izmariti.. En büyük sıkıntı bu. Bir yaprak alev aldığı zaman ormanı tamamen yangına maruz bırakıyor. Bir de tabi kasıt var. Kasıt eskiden çok daha fazla idi. Ya biz burayı yakalım da buraya ev yapalım kaçak. Yanan alanların bir metrekaresi dahi başka maksatlara verilmeme kararı aldık hükumet olarak. Bir yılda ağaçlandırıyoruz. Etrafını çeviriyoruz. Dolayısı ile hiç bir şekilde yanan alandan istifade mümkün olmadığı için kasıt azaldı. Ormanı yakmanın cezası çok ağır” diye konuştu.

“Türkiye’de en ileri derecede teknolojiye sahip olan bakanlık bizim bakanlığımızdır”

“Türkiye’de en ileri derecede teknolojiye sahip olan bakanlık bizim bakanlığımızdır” diyen Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, ”Şuanda Türkiye’de en ileri derecede teknolojiye sahip olan bakanlık bizim bakanlığımızdır. Bunu gururla ifade ediyorum. Başka iddia eden varsa ortaya çıksın. Bizim bakanlık özel kalem 24 saat bayram gece gündüz daima ulaşılma imkanı olan bakanlıklardan birisidir. Bir de bizim çok muhteşem bir ’Afet Acil Durum Yönetim Merkezi’ adıyla bir merkezimiz var. Dünyanın en ileri teknolojisi orada. Ben hem oradan hem de kendi odamdan bir yangın çıktığı anda o yangın çıkan yerdeki bitki örtüsü, ormanın özellikleri ayrıca oraya müdahale edecek olan helikopter, uçağın o anda ki yerini koordinatlarını hızını dahi görmemiz mümkün. Ormanlar bütün ülkemizin akciğerleri. Ormanlar olmasa Türkiye çöl olur. Türkiye’yi iklimini kurtaran yağışları sağlayan ormanlardır. Bu ormanlarımızı hep birlikte koruyalım. Bizim birde hedefimiz var. Bizim 2023 yılına kadar dünyadaki her insan için Türkiye’de bir fidan olsun diye bir seferberliğimiz var gönül coğrafyamızda. Bunun için 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak için büyük bir gayret içindeyiz. Dolayısı ile orman teşkilatı ile ilgili kanunu da değiştirdik. Eskiden orman teşkilatı sadece ormanlık alanda dar bir alanda çalışırken, şimdi bütün Türkiye hayatta gönül coğrafyamızda Kırgızistan’dan Bosna-Hersek’e kadar yahutta Afrika’da Cibuti’den Senegal’e kadar Pan Afrika dediğimiz yeşil duvar için yani çölün büyük sahranın daha güneye intikalini önleyecek Pan Afrika dediğimiz büyük yeşil duvar projesi var” dedi.