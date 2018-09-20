Bakan Yardımcısı Büyükdede: ''Tarım, orman ve sanayi alanları için 3 bakanlık ortak çalışma yapıyor''

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yağlı Tohumlu Bitkiler ve Bitkisel Yağlar Konferansı katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede tarım ve sanayini ilişkisini değerlendirirken yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

''Tarım, orman ve sanayi alanları için 3 bakanlık ortak çalışma yapıyor''

Konferansın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, ''Bu dönem bir güzellik oldu. Hem Tarım ve Orman Bakanlığımızın yetkileri hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yetkilileri hem de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ekibimizle ortak çalışmalar yapmaya başladık. Özellikle bakan yardımcılarını bu konularda görevlendirdiler. Şahsen sanayi bölgelerinden, sanayi bölgeleri üretilmesinden, bölgeler üretilirken tarım alanlarıyla olan münasebetlerinden, orman alanlarıyla ilgili münasebetlerimizden sorumlu hale geldik. Dolayısıyla 3 bakanlık kendi arasında çok yakın temasta. Ortak sanayi bölgesinde izlenebilecek yöntemleri, orman alanlarının korunmasını, tarım alanlarının korunması ve yeterince sanayi alanlarının üretilmesi bir çalışmanın içine girdik'' dedi.

''Yapmayı hedeflediğim en önemli konulardan bir tanesi imaj çalışması''

Yapmayı hedeflediği en önemli konulardan bir tanesinin imaj çalışması olduğunu vurgulayan Büyükdede, ''En büyük sanayi alanlarından bir tanesi 100 milyon metrekareyle İstanbul. 5 bin 300 kilometrekare alandayız. İstanbul'da sanayi alanlarının toplamı yüzde 1,8. Bunun yüzde 0,3 kadarını dışarıya çıkarmaya çalışıyoruz. Yüzde 1,5'lara inecek. Tekirdağ çok büyüdü diyoruz binde 5. Yani alanın içerisindeki payı, bir tarım alanlarıyla bir orman alanlarıyla mukayese edilmeyecek kadar komik alanlardayız. Konya'ya gidiyorsunuz binde 5, binde 5 bile değil. Koskoca Konya. Bir bakıyorsunuz Bursa'ya binde 5-6. Dolayısıyla sanayi bölgeleri bakımından kendisi kadar büyümesi lazım. Sanayiden gelmiş biri olarak tarımın, sanayi bölgelerinin doğru yapılanmasını, gereksiz tabuların ortadan kaldırılmasını, yeni alanlar üretilmesini sağlamak gibi bir görevimiz var. Tarımı iyileştirmemiz gerekiyor, küçücük Hollanda küçükcük tarım alanını bizden fazla büyütüyorsa bizim teknolojik açıdan problemli olduğumuz anlamına gelir. Onun üzerine gitmemiz gerekiyor. Zeytin zeytin diyoruz, bir bakıyoruz İspanya bizim 10 misli üretim yapıyor. Tarım bakanımızla bu konuyu değerlendirmiştik. O da ''Ağaçlarımızdan gelen problemimiz var. İspanya'da daha topak ağaç yapıyorlar ve zeytinleri makine ile topluyorlar. Bizim zeytinimiz de problemimiz var. Belki yapıyı değiştirmeye ihtiyacımız var. Nasıl büyük bir sektör olduğunu incelememiz gerekiyor'' şeklinde konuştu.

''Büyük projeler gelmeye başladı, bunun da Türkiye'nin geleceğine olan güveni gösterdiğine inanıyorum''

Sanayi için bakanlığa gelen alan taleplerini dile getiren Büyükdede, ''Biz, hem tarımı koruyarak, tarımı ve tarım makinelerini iyileştirerek daha verimli yaparak, hem de nitelikli sanayi bölgeleri üretmemiz ihtiyacını karşılamamız gerekiyor. Bence Türkiye şu anda bir ölçek büyütüyor. Hakikaten bakıyoruz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na gelen sektör taleplerine artık böyle 10 bin metrekareler, 5 bin metrekareler gibi konular gelmiyor. 10 milyon metrekareyle geliyor, bana 5 milyon metrekare yer verin diye geliyorlar. Büyük projeler gelmeye başladı. Bunun da Türkiye'nin geleceğine olan güveni gösterdiğine inanıyorum'' diye konuştu.

''Gelen projeler 20-25 milyon metrekare taleple gelmeye başladı''

Büyük dede sözlerini şöyle sonlandırdı: ''Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndaki duruma baktığımızda farklı bir göz var. Türkiye'den beklenti, yatırım talepleri, taleplerin boyutları düşündüğümden çok daha büyük. Gelen projeler 20-25 milyon metrekare taleple gelmeye başladı. İstanbul'un içerisinden dışarıya çıkarmaya çalıştığımızda, 3 bin metrekare, 4 bin metrekarelerdeyse dışarıya ise 30 bin metrekare ile çıkmak istiyorlar. Bunların boyut büyüterek dünya firmaları olmaya doğru gidişleri var. Biz o çerçevede çok iyi dengeler kurmamız gerekiyor. Hem tarımla hem de ormanla kurmamız lazım. Şimdi Orman ve Tarım Bakanlığı ile bu konuda ciddi bir çalışma var. 3 bakanlığın birlikte çalışacağı ama bu cari açıkların minimize edilmesini sağlayacak öneri paketlerinin getirilmesi dönemini yaşıyoruz. Bu da bize hem tarım bakımından yeni yükümlülükler getiriyor. Bir taraftan da sanayicinin, sanayi alanları ihtiyacını cevap vermemiz gerekiyor. Onların liman ihtiyaçlarına cevap vermemiz gerekiyor. Birçok sektör büyük bir atılım içerisinde''.