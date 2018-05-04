Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Küçükçekmece’de bulunan Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin içerisinde 15 Temmuz Gazileri Platformu’nun katkılarıyla yapımı tamamlanan 15 Temmuz Gazileri Platformu Millet Kütüphanesi’nin açılış törenine katıldı. Açılış töreninde kurdele kesimini gerçekleştiren Bakan Yılmaz ardından kütüphaneyi gezerek Okul Müdürü Beklan Emre Özdemir’den bilgi aldı.

Açılış töreninde bir konuşma gerçekleştiren Bakan Yılmaz “15 Temmuz anlamak anlatmak bizim şehitlere ve gazilere olan borcumuzdur. 15 Temmuz uluslararası güçlerin piyonu olan bir yapının bu ülke de darbe girişimine karşı milletin kendi iradesine sahip çıktıkları muhteşem ve eşsiz bir gündür. 15 Temmuz Çanakkale gibi 7 düveli arkasına almış bir güce karşı canı kanı pahasına dur dediği destansı bir mücadelenin adıdır. 15 Temmuz Kut-ul Amare ve Medine müdafaasının adıdır günümüzde ki devamıdır. Bu direniş Türk demokrasi tarihinde de bir ilktir. 15 Temmuz bir darbe olduğunda bu milletin evinden dahi çıkamayacağını düşünenlerin bu milleri tanımadığının gösterildiği gündür. 15 Temmuz Allah’ın kullarını Allah adına Allah düşmanları hesabına aldatmanın son bulduğu gündür. Bu coğrafyada Haşhaşilerin geçmişte olduğu gibi bu günde başarılı olamayacağını gösterildiği bir gündür. 15 Temmuz bu milletin milli mücadele ruhundan hiçbir şeyin kaybetmediğinin gösterildiği gündür. 15 Temmuz 21. Yüzyılda bu milletin hiçbir hain güce boyun eğmeyeceğinin ve son kale Türkiye’nin tahkim edildiği gündür. 15 Temmuzu yaşatmak istiyoruz 15 Temmuz’u müfredatımıza aldık. İlkokuldan lise bölümüne kadar müfredatımızda var” dedi.

“Eğitimde çok büyük mesafe aldık”

Eğitimde büyük bir mesafenin alındığını belirten Bakan Yılmaz, “Eğitimde çok büyük bir mesafe aldık. Bunu öğretmenlerimize ve okul yöneticilerimize, il ve ilçe müdürlerimize borçluyuz. Her alanda hizmetlerden daha büyüğü eğitimde yapıldı. Bu devletin daha önce kaynağı imkanı yoktu. Kaynağı olsa da zorunlu olan eğitimdeki derslik ihtiyacını ve öğretmen imkanını giderdi. Ben Sivas’ta okudum 70 kişilik sınıfta, Haydarpaşa lisesinde okudum 70 kişilik sınıfta şimdi sorarım 70 kişilik veya 90 kişilik sınıflarınız var mı? Şu an Türkiye genelinde 36 kişiden 24 kişiye düşürdük ama İstanbul’un özel konumundan dolayı 30 kişilik sınıflar civarına indirdik. Şuan 47 bin dersliğimizin inşa olduğunu belirteyim. Türkiye’nin en zorlanacağı yerlerden biri İstanbul geri kalan yerleri çözebiliriz ama İstanbul’da bazen arsa bulabilmek mümkün olmuyor. Ankara’dan da arsa göndermek problemi çözmüyor” diye konuştu.

Kütüphanenin yapılmasını sağlayan 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut Yenikapı ruhunun yaşatılması gerektiğini belirterek, “Bu canda bu ten durduğu sürece şehitlerime gazilerimize sayın belediye başkanımızla birlikte teşkilatlarımızla beraberiz. Biz ülke olarak bir teşkilat olduk 82 milyon çok büyük gibi görünüyor ancak dışarıdan 2 buçuk milyon bize saldırıyor. 15 Temmuz ruhunu Yenikapı’ya taşıdık. O Yenikapı ruhunu yaşamamız lazım çünkü henüz tehdit geçmedi. Bize düşen çocuklarımızı iki cihanda da arkamızdan yüzü ak şekilde bırakmaktır” dedi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz ise, “Rabbim bu topraklardan şehit olma ruhunu almasın. Biz bu güne kadar ülkemiz için yüzlerce binlerce şehit verdik gerekirse vermeye devam edeceğiz. Önemli olan bu şehitlerimize yakışır bir hayatı arkalarında devam ettirebilmek. Bu okul önemli bir şehidimizin ismini taşıyor. Gençlere şimdi onların boşuna şehit olmadığını gösterebilecekleri bir hayat sürmek hem onların hem bizlerin vazifesi. Gençlerimiz için Küçükçekmece de her şeyi yapmaya hazırız. Ben bu okulumuzdan yetişen gençlerimizin yürüyeceği yol ile şehidimizi sevindireceğinden eminim" ifadelerini kullandı.