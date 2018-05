Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Turkcell’in ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’nin tanıtımı İstanbul’da yapıldı.

Türkiye’nin tüm okullarında ilkokul 3. sınıftaki tüm öğrencileri kapsayan proje ile ilk aşamada 2 milyon 500 bin çocuğun sportif yetenek ve potansiyelleri keşfedilecek. Proje kapsamı her yıl daha da genişleyerek devam edecek. Amaç; Türksporu’nun altyapısını sağlamlaştırmak ve gençlerin sporla iç içe büyümesini sağlamak olacak.

Tuzla’daki Tapduk Emre İlkokulunda gerçekleşen proje tanıtımına, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Türk spor tarihinin en büyük altyapı projesi olarak değerlendirilen proje ile yılsonuna kadar ilkokul 3. Sınıftaki öğrencilerin tamamı yetenek taramasından geçirilecek. Böylece, yaklaşık 2 milyon 500 bin çocuğun, kol boyu, kulaç boyu, bacak uzunluğu, adım genişliği gibi fiziksel özellikleri belirlenecek ve çok geniş bir envanter, Türk sporunun hizmetine sunulacak. Bir aylık sürede Türkiye’nin 81 ilindeki tüm ilkokullarda eş zamanlı başlatılan proje kapsamı her yıl daha da genişletilerek devam edecek. Böylece Türkiye’nin spor altyapı haritası bilimsel veriler ışığında ilk defa ortaya çıkarılmış olacak.

Sonuçlarının Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından değerlendirileceği projede yetenek gösteren çocuklar, temel motorik (hareket) özelliklerini geliştirmeleri için iki yıllık bir programa tabii tutulacak. Bu süreç sonrasında çocukların başarı yüzdesi ve yatkınlık değerleri bir kez daha kontrol edilecek. Aralarından yetenekli olanlar seçilerek Sporcu Eğitim Merkezleri, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri (TOHM), federasyonlar ve kulüplere yönlendirilecek. Böylece Türksporu’nun yeni yıldızları tesadüfler sonrasında değil, bilimin ışığıyla ortaya çıkacak.

“Burada bir devrim var. Çocuklarımız, sporla birlikte geleceğe yürüyecekler. Bir seferberlik başlıyor”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları protokolün uygulama safhasına geçtiklerini belirterek: "Burada bir devrim var. Çocuklarımız, sporla birlikte geleceğe yürüyecekler. Bir seferberlik başlıyor" dedi.Projenin tüm ülkeyi kapsadığını belirten Bakan Osman Aşkın Bak: "Bu yıl 1 milyon öğrencimizin taraması gerçekleştirilecek. Önümüzdeki yıl bu rakam 5 milyona, hatta 7 milyona çıkacak. Her öğrencimizin en az 2 veya 3 spor dalında aktiviteye katılmasını, lisans çıkarmasını ve spor yapmasını arzu ediyoruz. Sporun tabana yayılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türk sporuna hizmet için çok sayıda tesis yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini söyleyen Bak, sözlerine şöyle devam etti: "Sporun gelişmesi, tabana yayılması için yoğun bir şeklide çalışıyoruz. Artık olimpiyat oyunlarında daha fazla madalya almak istiyoruz. Sağlıklı bir nesil arzu ediyoruz. Yürüyen, koşan, sporu seven gençler istiyoruz. Ellerinden tutup çocuklarımızı salonlara götürelim. Tüm gençlerimizin spora yönelmesini sağlayacak bu proje. Bununla beraber, uyuşturucuyu ve terörü de önleyeceğiz. Sporun birleştirici gücünü kullanacağız. Bu proje kapsamında 81 ilde tarama çalışmaları yapılacak. Buradan çıkacak sporcular için hocalarımız değerlendirme yapacak. Biz projeyi anlatırken, Turkcell yetkilileri de çok heyecanlandılar. İstiyoruz ki bu gençlerimizin içinden Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonları çıksın. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etsinler. Okul sporlarına ciddi yatırım yapıyoruz. Bu yıl okul sporlarımız için 100 milyon lira yatırım gerçekleştiriyoruz."

Bakan Osman Aşkın Bak, her öğrencinin kendileri için değerli olduğuna değinerek: "Bizim için her biri şampiyon, her biri yetenek. Emeği geçen tüm yetkililere, antrenörlere teşekkür ediyoruz. Bu çocuklar bizim ve sporun tabana yayılması için hep birlikte çalışmamız lazım. Bugün güzel bir olayı başlatıyoruz ve takipçisi olacağız. Birlikte başaracağız” şeklinde konuştu.

"Büyük Türkiye hedefine giden yolda en büyük kılavuzumuz bilimdir, akıldır"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, büyük Türkiye hedefine giden yolda en büyük kılavuzlarının bilim ve akıl olduğunu belirterek, ”Bir toplumun kalkınması için öncelikle yetişmiş insan gücüne ihtiyaç vardır. Yetişmiş insan gücünü de okullar yetiştirir. Türkiye en büyük yatırımını beşeri sermayeye yapmaktadır. Türkiye, beşeri sermayesini kendisine güç olarak dönüştürmeyi başarabilmiş ender ülkelerden biridir" dedi.

Hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi hedeflediklerini vurgulayan Yılmaz, "Sağlıklı ve mutlu bireyler için her bir öğrencimizin kendi yeteneğine göre en az bir spor alanına yönlendirilmesi gerekir. Çocuklarımıza sporu sevdirmek ve özel eğitimlere tabii tutarak sporu hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Bakan Yılmaz, her öğrencinin, kendine uygun spor alanında lisans alacak düzeyde bir eğitimden geçmesini hedeflediklerinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün tanıtımını yaptığımız projenin amacı da budur. Yetenek taraması tamamlandığında başarıya hazır sporcu öğrencilerimiz olacaktır. Ülkemiz sporda da daha iyi bir seviyeye ulaşacaktır. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde ilkokul 3. sınıfta öğrenim gören yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencimizin yetenek taramasını yapacağız. Gelecek eğitim öğretim yılında bu proje kapsamında ilkokul 2. sınıftan ortaokul 8. sınıf kademesinde yer alan 9 milyon 200 bin öğrencinin yetenek tarama testleri gerçekleşecektir. Nihayetinde ilkokul, ortaokul sıralarından keşfedilen yeteneklerimiz ülkemizi sporda da başarıyla temsil edecektir. Okul sıralarında yeteneği görülen ve uygun eğitim verilen öğrencilerimiz ülkemizi gururla temsil etmektedir. Bunun en son örneği Rukiye Yıldırım’dır."

Rukiye Yıldırım’ın Ankara Mamak’taki ortaokul, lise eğitimi sırasında keşfedildiğini kaydeden Yılmaz, Yıldırım’ın, Rusya’nın Kazan şehrinde düzenlenen 2018 Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda 46 kiloda Türkiye’ye altın madalya kazandırdığını hatırlattı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu yetenek taraması sonrası keşfedilecek yetenekli öğrencilerin uygun eğitimle uluslararası arenada Türkiye’yi hakkıyla temsil edeceklerine inandığını aktararak, "Büyük Türkiye hedefine giden yolda en büyük kılavuzumuz bilimdir, akıldır. Bir toplumun kalkınması için öncelikle yetişmiş insan gücüne ihtiyaç vardır. Yetişmiş insan gücünü de okullar yetiştirir. Türkiye en büyük yatırımını beşeri sermayeye yapmaktadır. Türkiye, beşeri sermayesini kendisine güç olarak dönüştürmeyi başarabilmiş ender ülkelerden biridir" ifadelerini kullandı.

Projenin sponsorluğunu yapan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ise “İnsanımızın sağlığı, huzuru, mutluluğu çok önemli. İnanıyorum ki, çocuklarımızı, gençlerimizi hayata iyi hazırlamalıyız. Bugün burada yapılacak olan çalışma gençlerimizi geleceğe hazırlamaktır. Daha doğrusu geleceğimizi projelendirme, tasarlamadır. Biz de ülkemizin hizmetinde olmaktan gurur duyuyoruz. Bu projede bizim bütçemiz ile finanse etmeye çalıştığımız çok değerli bir proje. Bu projeyi hazırlayan çok değerli Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’a teşekküre ediyorum. Bunu destekleyen Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz’a da özel teşekkürler ediyorum. Spor bakanımız bu projeyi bize anlattığı zaman heyecanlandık. Biz de sponsor olmayı kabul ettik. Ve bundan çok mutluyum. Özellikle çocuklarımızın İstiklal Marşı’nı okurken gösterdiği heyecanı, o enerjiyi, o yüreklerinden akan duyguyu onlardan bize hissettirdiler. Onları teker teker gözlerinden öpüyorum. Spor sadece bireysel bir çalışma değil, gençlerimizin sağlıklı ve güçlü olmaları için spor gerekli ama bu spor hem beden sporu hem beyin sporu olmak durumundadır. Yani sporcunun bedenen güçlü olduğu kadar ruhen de aklen de güçlü olmasını temin etmeliyiz. Çocuklarımızı spora alıştırırken onların spor yapmalarını temin ederken onlara aynı zamanda iyi insan olmalarını da temin etmeliyiz. Bu projeye destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.