Bakan Zeybekci: “Bugüne kadar Katar’a 90 uçak indirdik"

Zeybekci, “Hedefimiz ihracatta 157 milyar doları aşmak” dedi.

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (TÜMSİAD) İstanbul’da bir otelde düzenlediği iftar programında konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ekonomisi ve Katar krizi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İhracatın ve istihdamın zorunluluğuna değinen Bakan Nihat Zeybekci, bunu gerçekleştirebilmek için de her yıl en az yüzde 5,5 büyümenin gerekli olduğuna vurgu yaparak, "Değerli arkadaşlar ihracat yapmak zorundayız. Başka şansımız yok. Biz her yıl 1 milyon vatandaşımıza iş bulmak zorundaysak eğer ki öyle. Her yıl 1 milyon net iş üretmek zorundayız. Bunu yapmak için de Türkiye her sene ortalama olarak yüzde 5,5’un üzerinde 6-6,5-7 civarında büyümesi gerekiyor. Bizim acelemiz var. Biz herkesten farklı yapmak zorundayız. Çünkü geç kalmışız. Onun için bu büyümeyi yakalamamız gerekiyor. Bu büyümeyi yakalayacak yatırımlarım yapmak için de yeterli sermayemiz yok. Yeterli tasarrufumuz yok. İki yöntem var. Bir; ya borçlanarak büyümemizi gerçekleştireceğiz. Dış borçlarla, doğrudan yabancı sermaye girişimiyle ya da değerlendiremediğimiz yer altı, yer üstü zenginliklerimizi, alın terimizi ve akıl terimizi de içine koyarak ihracat yapacağız. Yaptığımız bu ihracatın sonunda sağladığımız finansmanla kendi kazandığımız öz para ile kimseye faiz veya hesap vermeden yatırıma dönüştüreceğiz. Onun için ihracata dayalı büyümeyi önemsiyoruz. İhracatımızı artıracağız. Ve bugüne kadar 2009 krizinden sonra gelmiş olduğumuz o 157 milyar dolarlık ihracatı sonrasında 142’lere kadar düşerek epeyden buralarda dolanıyoruz. Bu sene ihracatta bir seferberlik, bir kalkınma bir atılım yılı olacak. Ve yıl sonu itibariyle hedefimiz o 157,6 milyar doları aşmak, bunu kırmak" diye konuştu.

"Sen şimdi çok yürüdün diye mahkeme başka bir şey mi söyleyecek?"

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun artık siyasette sona doğru yaklaştığını belirten Zeybekci, "Artık çok farklı bir noktaya geleceğiz. Türkiye’de siyaset, milli bir siyaset ve uzlaşı siyaseti haline gelecek. Onun için şuanda birileri yürüyorsa bence başına gelecekleri bildiği için yavaş yavaş araziye doğru gidiyor. Çünkü öyle absürd performanslar göstermediği sürece çünkü içeri girse, eve girse sorgulayacaklar bunu. ’Gel bakalım şu işi bir konuşalım diyecekler’ onun için eve girmiyor. Dolaşıyor şimdi arazide. Bu dokunulmazlıklar kaldırılırken o ucuz kahramanlığı yapan sen değil miydin? Dokunulmazlıklar kaldırılırken herkese meydan okuyupta hodri meydan diyen sen değil miydin? Şuanda bu içeri giren milletvekilinin bu dokunulmazlık dosyasını kaldırırken siz orada değil miydiniz? Mahkemelerin bu şekilde icra yapabileceklerini görmediniz mi? Onun için milletin siyasetini yapacaksan eğer mahkemenin verdiği bu kararla ilgili yapılacak tek bir şey varsa eğer o da yasamadır. Meclise gelirsin, davanı anlatırsın, teklifini verirsin. Diğer siyasi partiler seni desteklerse senin şuanda karşı durduğun şeyin çözümü ancak öyle olur. Sen şimdi çok yürüdün diye mahkeme başka bir şey mi söyleyecek? Mahkemedeki hakimlerin üzerine böyle psikolojik baskı kurmaya hakkı var mı kimsenin?" ifadelerini kullandı.

"Bugüne kadar 90 uçak gitti. Kardeşlerimizin bütün ihtiyaçlarını karşıladık"

Katar Krizi’nin kardeşler arasındaki yanlış bir diyalogtan kaynaklandığını ifade eden Zeybekci, "Körfezdeki bu yaşananları kardeşler arasındaki bir yanlış diyalog olarak görüyoruz. Ve problemin kendi mecrasındaki aktörler tarafından başka yerlerdekiler tarafından değil. Kendi mecrasındaki aktörler tarafından çözülmesini, onlar arasındaki diyalogla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Böyle çözüleceğine inanıyoruz inşallah Ramazan’ın son günlerinde. Ama bundan 2 hafta önce Pazartesi günü bakanlar kurulu sırasında ambargonun başladığı bilgileri bize geldi. O gün gece Türkiye olarak, Cumhurbaşkanı’mızın talimatlarıyla ve müsadeleriyle bir operasyonu derhal başlattık. Yani dünyanın en büyük hava filolarından birine sahip olmanın ne demek olduğunu o gün anlıyoruz. Türk Hava Yolları bugün dünyanın en büyüklerinden elhamdulillah. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Bey kardeşime 5 uçak dediğim zaman, 1 saat sonra 5 uçak hazırdı. Kargo uçağı, yolcu uçağı değil. Salı günü öğle vakti de Katar’daydık. Yani Türk ürünleri oradaydı. Bizden istedikleri özellikle süt ve süt ürünleri grubu ve yumurtaydı. Hepsini indirdik oraya ve bugüne kadar da 90 uçak gitti. Ve kardeşlerimizin bütün ihtiyaçlarını karşıladık" dedi.