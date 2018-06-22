Şuanda geldiğimiz rakam 16 bin, hedefimiz 100 bin. Bayan girişimcilere de yüzde yüz destek veriyoruz” dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, E-ihracat Seferberliği projesinin tanıtım programına katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Zeybekci, elektronik ticaretin Türkiye için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, “Elektronik ticaret gibi çok büyük bir dalga geliyor. Bu dalganın ya altında kalınır ya da üstüne çıkılarak bunun sefası sürülür ve bunun enerjisi kullanılır. Türkiye olarak biz de bu tercih noktasındaydık. Ekonomi Bakanlığı olarak yaklaşık olarak 2 yıl önce başlattığımız elektronik ticaret sitelerine ki Türkiye için çok büyük bir fırsattır. Elektronik ticaret sitelerine üyeliği yüzde 100’e yakın bir destek kapsamına aldık. Son derece önemli bir destek. Hedefimiz de 10 bin ihracatçımız elektronik ticaret sitelerine üye yapmaktı. Bunun bedellerini karşılamaktı. Şuanda geldiğimiz rakam 16 bin. Hedefimiz 100 bin, tabi tırnak içinde şunu da söyleyeyim; bayan girişimcilerde yüzde yüz destek veriyoruz” diye konuştu.

“Proje kapsamında KOBİ’ler de desteklenecek”

E-ihracat Seferberliği projesi kapsamında küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ)de destek verileceğini söyleyen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 500 milyarlık ihracat hedefine ulaşmak ve Türkiye’nin global devlerini çıkarmak için bütün dinamikleri harekete geçireceklerini kaydetti.

Zeybekci, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin 2016 yılındaki elektronik ticaret hacmi yıllık 9 milyar dolar. 2017’de bunun yüzde 17 artığını ve yıllık ortalama yüzde 17 olarak artığını dikkatlerinize sunmak istiyorum. Diğer taraftan dünyadaki elektronik e-ticaretin kendi içindeki büyüme hızı yüzde 22, dünya toplam ticaretinden aldığı pay ise 2012 yılında bir buçuk trilyon dolar civarındayken 2017 yılına geldiğimizde bu iki katına çıktı. Hatta iki buçuk trilyon dolar haline geldi. Bu artış hızıyla önümüzdeki 5 yıl sonra dünya ticaretinin yaklaşık olarak yüzde 50’si elektronik ticaret olarak yapılma durumunda veyahut da dünya ihracatının belki önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde yüzde 40-50 aralığındaki bir kısmı da elektronik ihracat şeklinde yapılma durumunda.

Burada hedef olarak kendimize elektronik ihracatta Türkiye’nin mikro KOBİ’leri de dahil olmak üzere bir kişilik veya iki kişilik üretim tesisleri veyahut da ölçekleri de dahil olmak üzere en ücra yerdeki üretim yapan bir vatandaşımız bile bütün dünyaya açılabilen bir ihracatçı haline gelme potansiyeli var burada. Dolayısıyla 100 bin ilk hedefimiz, Türkiye’nin bütün imkan ve kaynaklarını Türkiye’nin bütün dinamiklerini eğer biz harekete geçirirsek 500 milyarlık ihracat hedefine daha kolay ulaşırız ve Türkiye’nin en kılcal damarlarına kadar zorladığımız zaman içlerinden muhtemeldir ki Türkiye’nin kendi global devlerini çıkarma fırsatı ve imkanını da önümüzdeki süreçlerde yakalayacağız.”

“3’üncü Havalimanına dünyanın en büyük e-ticaret ve lojistik serbest bölgesini kuracağız”

Tam kapasiteyle çalıştığında dünyanın en büyük havalimanı konumuna gelecek olan Yeni İstanbul Havalimanı’nın çevresinde dünyanın en büyük e-ticaret ve lojistik serbest bölgesini kuracaklarını aktaran Bakan Nihat Zeybekci, “Türkiye bu konudaki en avantajlı ülkelerden bir tanesi, Türkiye’ye bakacak olursak dünyanın en büyük tüketim pazarlarının orta yerinde ve üretim pazarlarının da orta yerinde. Dünya’nın en büyük havalimanını kuran Türkiye’nin, İstanbul 3’üncü havalimanımızın etrafında dünyanın en büyük e-ticaret ve lojistik serbest bölgesini kuracağız. Dolayısıyla bu alanlarımız Türkiye’nin gelecekte bir e-ticaret merkezi tabii ki bunun arkasından da İstanbul’un dünyadaki e-finansman veyahut da bir finans merkezi haline gelmesi için için de son derece önemli bir süreci başlatmış bulunuyoruz” açıklamasında bulundu.