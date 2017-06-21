Bakan Zeybekci: “Hedeflerimize özel sektör eliyle ulaşacağız”

Zeybekci burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin önüne koyduğu hedeflere özel sektör eliyle ulaşılacağını söyledi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) iftar programına katıldı. Zeybekci burada yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin önüne koyduğu hedeflere özel sektör eliyle ulaşılacağını belirterek “Özel sektör eliyle, özel sektör yatırımlarını artırarak hergün bir önceki günden daha fazla üreterek, daha fazla ihracat yaparak, daha fazla büyüyerek ve istihdam yaratarak bunları gerçekleştireceğiz” dedi.

Türkiye olarak yapılması gerekenleri çok iyi bildiklerini dile getiren Zeybekci, “Çok net, belli güneş gibi ortada. Bir; enerji ve hammadde kaynaklarımızı sürdürülebilir bir şekilde garanti altına almamız gerekiyor. İki; bilgiyi tüketen değil bilgiyi üreten bir ülke olmamız gerekiyor, teknolojiyi üreten bir ülke olmamız gerekiyor. Diğer bir önemli olan; tüketim, dağıtım kanallarını kontrol eden bir ülke olmamız gerekiyor. Çok üst düzeyde faizler ödemediğimiz finans imkan ve kaynaklarını kendimizin yaratması ve kontrol etmemiz gerekiyor. İşte yeni dönüşümle Türkiye, Gazi Mustafa Kemal’in o gösterdiği muhassır medeniyet yolculuğuna Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ancak bu şekilde ulaşırız. Problemi tanımladıysak, hedefleri işaretlediysek, yol haritamızı da belirlediysek oraya gitmek kolaydır. Biz problemi tanımladık, hedeflerimizi de ortaya koyduk. Yol haritamızı da belirledik hedeflerimize mutlaka ulaşacağız.Mutlaka ve mutlaka o hedeflere ulaşılacak. Peki nasıl? Özel sektör eliyle. Özel sektör eliyle, özel sektör yatırımlarını artırarak hergün bir önceki günden daha fazla üreterek, daha fazla ihracat yaparak, daha fazla büyüyerek ve istihdam yaratarak bunları gerçekleştireceğiz. Oturduğumuz yerden olmadığını da çok iyi biliyoruz” diye konuştu.

"Kıyamete kadar bu al bayrak bu coğrafyada dalgalanacak"

Anadolu coğrafyasında kıyamete kadar Türk milletin egemen olacağını belirten Zeybekci, “Eğer yolumuza devam edeceksek kıyamete kadar bu al bayrak bu coğrafyada dalgalanacak ve bu aziz millet Anadolu coğrafyasında egemen olacak inşallah. Bunu dostlarımızla birlikte yapacağız. Artık dönem pastayı büyütme dönemi. Dönem paylaşma, bölüşme dönemi” diye konuştu.

Şuanda ülke olarak çok önemli bir noktada bulunulduğunun altını çizen Zeybekci şunları aktardı: “Türkiye olarak çok önemli bir kavşak noktasındayız. Türkiye olarak şuanda o etken ekonomi, etken dış ticaret politikalarıyla şuanda 23 ülkeyle serbest ticaret anlaşmamız var. Ayrıca 5 ülkeyle serbest ticaret anlaşmasını da bu sene sonuna kadar sonlandıracağız. Gürcistan’dan, Bosna Hersek’ten Sırbistan’a Pakistan’a Ukrayna’ya kadar bir çok ülkeyle ve diğer ülkelerle de serbest ticaret anlaşması görüşmelerimiz devam ediyor. Ama en önemlilerinden bir tanesi Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmamızı güncellemek. 21 yıldan beri AB ile sürdürdüğümüz bu anlaşma ilişkisi bizim kabul edeceğimiz bir ilişki değildi. Yani bütün şartların gümrük birliği tarafından belirlendiği, üçüncü ülkelerle imzalanan serbest ticaret anlaşmalarında Türkiye’nin kapıları otomatik olarak açılırken o üçüncü Türkiye’ye kapılarını açmadığı açmıyorum dediğinde hiç birşeyin yapılamadığı anlaşma. Gümrük Birliği bizim için önemli. Şuanda AB ile ticaretimizde ihracatımızın yüzde 49’unu AB ile yapıyoruz”.

Zeybekci’den Katar esprisi

Bir ara konuşması sırasında Bakan Zeybekci’nin cep telefonu çaldı. Zeybekci telefonunu danışmanına vererek “Katarlı kardeşlerimiz arıyor. Biraz sonra arayacağız onları. Aslında bakmamız gerekiyor aslında ama sonra ararız” diyerek espride bulundu.