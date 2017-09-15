Zeybekci, iki arasındaki ticaret hacminin de 2017 yılı sonuna kadar 1 milyar 500 milyon doları aşacağının tahmin edildiğini dile getirdi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ve Kuveyt arasındaki ikili işbirliği ve yatırım imkânlarını değerlendirmek üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kuveyt Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde ‘Türkiye- Kuveyt İş Forumu’na katıldı. Forumda Bakan Zeybekci’nin yanısıra Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Khaled Al Roudan ve Kuveyt Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Al Humaidha da yer aldı.

İki ülke arasında ticaret hacminin artırılmasıyla ilgili önemli fırsatların bulunduğunu belirten Zeybekci, ”Bu fırsatları değerlendirmek Türk ve Kuveyt iş dünyasını biraraya getiriyoruz.Onları daha çok ticaret yapmalarıyla ilgili zorluyoruz. Kuveyt’ten çok daha fazla ürün almak Türkiye’nin Kuveyt’e çok daha fazla ürün satmakla ilgili karşılıklı Eximbankların her iki ülkeden alımları sıfır faizli finanse etmesiyle ilgili konuları da görüşüyoruz. Bu Türkiye’den ürün alan Kuveytlilere Türk Eximbank’ının sıfır faizle bir yıllık kredi vermesi bunun tam tersi Kuveyt’ten ürün alan Türk firmaları için de geçerli” dedi.

“Devasa projelerde yer almak istiyoruz”

Kuveyt’te çok önemli projeler olduğunu söyleyen Zeybekci, “2030 yılına kadar Kuveyt ekonomisinin petrol ve türevlerine bağımlılığını azaltarak daha farklı alanlarda güçlenmek gibi hedefleri var. Türkiye olarak biz burada yer almak istiyoruz. 5 ayrı devasa proje var. Bu projelerde Türk müteahhitleri Türk şirketlerinin oralarda yer almasını istiyoruz. Artı Türkiye’de de gerek üretimde gerek birçok alanda Kuveytli firmaların yatırım alanlarını konuşuyoruz” diye konuştu.

Kuveyt ile ilgili çok fazla konu olduğunu dile getiren Zeybekci, “Şuanda hakikaten çok yoğun bir şekilde yol haritamız var. Bu yol haritasını 2018’in ilkbaharına kadar tamamlamak, şuan 5-6 tane konumuz var bunları hızlı şekilde çalışıyoruz. Onlardan sonra da çok farklı fırsatları değerlendireceğiz Kuveyt ile” dedi.

Kuveyt’in Türkiye’nin Körfez İşbirliği Konseyi’nde çok önemli ticaret ortaklarından birisi haline geleceğini söyleyen Zeybekci, “Irak üzerinden indiğimiz zamanki Körfez’e açılış kapısı, ırak’taki bu belirsizlikler ortadan kalkacak. Türkiye’nin Irak’tan Kuveyt’e transit geçişiyle ilgili çalışmaları da beraberinde yapıyoruz şuan. Bunlarda son derece önemli inşallah 2017 yılı sonu itibariyle 1 milyar 500 milyon dolarlık ticaret hacmini aşacağımızı tahmin ediyoruz. 2018’den itibaren de hedefimiz 3 milyar dolar ama asıl önemli olan Türk ve Kuveytli firmaların, finans kuruluşlarının ortak fonların, eximbankların ve tabi ki yatırımcıların üçüncü ülkelerde ortak projelere yatırım yapmaları. İnşallah bunlarla ilgili yakın gelecekte güzel haberleri paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

Zeybekci forumda yaptığı açılış konuşmasında ise Türkiye olarak Körfez İşbirliği Konseyi’nde bir fiil bulunmak istediklerini belirterek şunları kaydetti: ”Hani Dünya Ticaret Örgütünde bir araya gelen ülkeler dünyada ticaretin önünde engellerin kaldırılması gibi hedefler ortaya koyarken diğer taraftan bloklar var. Bloklar oluşuyor. AB, TTP, Avrasya Gümrük Birliği, Uzak Doğu Asya Birliği, Doğu Afrika Birliği, Batı Afrika Birliği, Körfez İş Birliği gibi. Biz de değerli kardeşlerimizle beraber Körfez İş Birliği Konseyi’nin bir fiil içinde olmak istiyoruz. Çünkü Türkiye Körfez’in tüm dünyaya açılış kapısı, aynı zamanda Körfez de Türkiye’nin bölge coğrafyasına açılış kapısı. Bununla ilgili de tabi ki Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerin dış işleri bakanlıkları toplantısında oybirliği ile bir karar alındı. Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması görüşmelerinin çok hızlı bir şekilde devam ettirilmesi ve tamamlanması gibi”.