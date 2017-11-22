Bakan Zeybekci Suudi iş temsilcilerine seslendi

Birlikte üretin, birlikte Avrupa ve dünyaya satın. Türkiye’nin en büyük ihtiyacı, o kadar hızlı büyüyoruz ki bizim finansımız bize yetmiyor. Dolayısıyla finansa ihtiyacımız var” dedi.

DEİK/Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Suudi Arabistan Krallığı Ticaret ve Yatırım Bakanı Majid Abdullah Alkasabi, DEİK Başkanı Nail Olpak ve Suudi Arabistan-Türkiye İş Konseyi Başkan Yardımcısı Ziyad Farisi’nin katılımları ile İstanbul’da gerçekleştirildi. Forumda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Ekonomi Bakanlığı’nda ve Suudi Arabistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı’nda kurduğumuz iki teknik ekiple beraber hep sonuç alacağız. Önümüzdeki dönemle ilgili önemli sektörlerden bir numarada petro kimya, ikincisi inşaat, turizm, lojistik, tarım ve diğer alanlarda büyük işbirlikleri gerçekleştireceğiz” dedi.

“İşbirliği Türk ve Suud işadamlarının ortak yatırım ortak akıl geliştirmesi şeklinde olmalıdır” diyen Zeybekci, ortak risk almanın insanları, milletleri, ülkeleri birleştirdiğini belirterek yapılması gerekenin bu olduğunu vurguladı.

Suudi iş temsilcilerine Türkiye’ye yatırım çağrısında bulunan Zeybekci, “Suudi iş temsilcilerimize söylüyorum; gelin Avrupa’nın en hızlı büyüyen ülkesine yatırım yapın. Birlikte üretin, birlikte Avrupa ve dünyaya satın. Türkiye’nin en büyük ihtiyacı, o kadar hızlı büyüyoruz ki bizim finansımız bize yetmiyor. Dolayısıyla finansa ihtiyacımız var” diye konuştu. Bakan Zeybekci, Türk iş dünyasını da önümüzdeki 10 yıllarda büyük bir dönüşümün içinden geçmeyi hedefleyen Suudi ekonomisinin mutlaka ve mutlaka içinde olmaları yönünde uyardı. Zeybekci, “Çünkü kazanacaksınız bundan emin olun” dedi.

Türkiye-Suudi Arabistan Ticaret Rakamları (Ekonomi Bakanlığı-2016)

Türkiye’nin Suudi Arabistan’a ihracatı: 3.1 milyar dolar

İhraç edilen başlıca ürünler: Dokunmuş halı, elektrik transformatörleri, petrol yağları, yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar, diğer mobilyaların aksam ve parçaları, tütün.

Türkiye’nin Suudi Arabistan’dan ithalatı: 2.5 milyar dolar

İthal edilen başlıca ürünler: Propilen ve diğer polefinlerin polimerleri, etilen polimeri, asiklik alkoller, petrol yağları, işlenmiş alüminyum.

Ticaret hacmi: 5 milyar dolar

Ticaret dengesi: 1.3 milyar dolar