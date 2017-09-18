İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) organizasyonu ile Meksika’da düzenlenen hırdavat, yapı, elektrik, aydınlatma, endüstriyel güvenlik sistemleri fuarına katılan BAKİEL Komitesinin Başkanı Çetin Tecdelioğlu, “Fuara 19 ülkeden yüzde 35’i uluslararası olmak üzere bin 390 firma katıldı. Türkiye’den bizimle birlikte Kale Kilit ve Kalıp Sanayi, K Metal, Erikoğlu Emaye Bakır olmak üzere 4 firma katıldı” dedi.

Meksika Yapı Endüstrisi Odası (CMIC) yetkililerini ziyaret ederek İDDMİB ve BAKİEL sektörü hakkında bilgi verdiklerini anlatan Tecdelioğlu, “Meksika -Türkiye arası ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde iş birliği yapılması için görüşmeler gerçekleştirdik. Meksikalı yetkilileri, 8-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek Yapı Fuarı’na davet ettik. Ekonomi Bakanlığı’nın desteği kapsamında Birliğimiz tarafından organize edilecek bir alım heyeti organizasyonu kapsamında Meksikalı 10-15 firma yetkilisinin fuar süresince İstanbul’da misafir edilebileceği, fuar gezisinin yanı sıra fabrika gezisi ve ikili iş görüşmeleri yapılabileceğini ifade ettik” şeklinde konuştu.

Meksika pazarına girerken Türk dizilerinin oluşturduğu sempatinin fayda sağlayacağına dikkat çeken Çetin Tecdelioğlu, “Türk dizilerinin oluşturduğu sempati nedeniyle standımıza ilgi yoğundu. Bize olan bu sempatiyi ziyaretlerimiz ile pekiştirmeli ve fuarlara katılım göstermeliyiz. İyi partnerler bulduğumuz takdirde hızlı bir şekilde iş geliştirmesini yapabiliriz” dedi.

Özellikle otomotiv, hırdavat, el aletleri, otomotiv yan sanayi, inşaat sektörü, inşaat yan sanayi ve çelik sektörü gibi sektörlerin büyük imkanlar sunduğunu kaydeden Tecdelioğlu şu bilgileri paylaştı: “Meksika, bağlantı elemanları sektöründe 2.8 milyar dolarlık ithalat gerçekleştiriyor. Bu noktada payımız çok az. Bu pazarda büyümek için kat etmemiz gereken uzun bir yol var. İthalatın yüzde 30’unu Almanya’dan, yaklaşık yüzde 20’sini Fransa ve İtalya’dan, yüzde 20-25’lik kısmını Çin’den alıyorlar, yani Çin’in ithalattaki payı düşük. Düşük olduğu için katma değerli ürün üretip yüksek maliyetle alıyorlar. Bu yüzden bizim şansımız çok yüksek. Bununla birlikte Gümrük Birliği Anlaşması sebebiyle bizim vergilerimiz yüzde 3-5 arası, Çin’de ise yüzde 15. Bu bizim için büyük bir avantaj. Meksika B2B görüşmeler için de çok uygun bir yer. Acilen sektör toplantıları yapmalı ve hedef fuarları iyi tespit etmeliyiz, milli katılımlar düzenleyip bu fuarlara sanayici ve iş adamlarımızı göndermeliyiz”

İthalatı az yerli kullanımı fazla olan bir sektör olduklarına dikkat çeken Tecdelioğlu, “Daha çok yerli hammadde, yerli makina, yerli teknoloji kullanarak üretim yaptığımız için katma değerli bir sektörüz. BAKİEL sektörü olarak 1.3 milyar dolarlık ihracatımız var. BAKİEL ihracatta ilk 8 ayda yaklaşık yüzde 7 büyüme gösterdi. Bu büyüme daha çok Avrupa ülkeleri, Ortadoğu ve yeniden açılan Rusya pazarı ile hareketlendi. Sektör olarak bu yılın tamamı için de yüzde 7 büyümeyi hedefliyoruz” dedi.