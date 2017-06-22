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22 Haziran 2017 10:17

Bakımları yapılmayan klimalar hastalıklara davetiye çıkarıyor

Euromaster uzmanları, sıcak geçen havalarda araç kullananların cankurtaranı sayılan klimaların zamanında bakımlarının yapılmaması halinde zamanla biriken bakteriler sebebiyle alerjik rinit, astım, lejyoner hastalığı gibi hastalıklara davetiye çıkarttığını bildirdi.

Bakımları yapılmayan klimalar hastalıklara davetiye çıkarıyor

22 Haziran 2017 10:17


Michelin Grubu çatısı altında profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster sıcak geçen havalarda araç kullananların cankurtaranı sayılan klimaların zamanında bakımlarının yapılması gerektiğini bildirdi. Euromaster uzmanları, iyi bakılan bir klima sistemi, sıcak havalarda sürüş konforunu ve güvenliğini pozitif yönde etkileyerek sürüş kalitesine önemli şekilde katkıda bulunduğunu belirterek, sağlıklı çalışan bir klima sistemi, sahip olduğu filtreler sayesinde dışarıdaki kir ve tozların otomobilin yaşam alanına dahil olmasına engel olurken, içerideki havayı sabit tuttuğunu ve nem seviyesini düşürdüğünü kaydettiler. Öte yandan bakımsız bir klima sistemi, zamanla biriken bakteriler sebebiyle alerjik rinit, astım, lejyoner hastalığı gibi hastalıklara davetiye çıkarırken, araç motorunu zorlayarak otomobilin yakıt tüketimini de artırdığı bilgisi verildi.


Uzmanlar, her yıl polen filtresi değişimini ve 2 yılda bir de klima gazı dolumunu, sürüş konforu ve vücut sağlığı için öneriyorlar.




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