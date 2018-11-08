Bakırköy Adliyesi'nde cinsel istismar şüphelisi intihara teşebbüs etti

Bakırköy Adliyesi'nde cinsel istismar şüphelisi bir şahıs 2'inci kattan atlayarak intihara teşebbüs etti. Ağır yaralanan şüphelinin tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Olay, Bakırköy Adliyesi'nde dün akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cinsel istismar şüphelisi T.Ş., sorgulanmak üzere adliyeye getirildi. Aile dostlarının kızını 2011 yılından beri istismar ettiği iddia edilen T.Ş., yapılan kimlik kontrollerinin ardından 2 polis ve bir avukat eşliğinde duruşma salonundan çıkarıldı. Sorgusunun yapılması için tekrar duruşma salonuna girmeyi bekleyen T.Ş., avukatıyla konuşmak istediğini söyleyerek görevli polis memurlarını yanından uzaklaştırdı. Ardından, şüpheli T.Ş. kendisini 2'inci kattan boşluğa bıraktı. Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şüphelinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.